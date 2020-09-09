В ГД ответили на обвинения в адрес России в "отравлении" Навального
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Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Истории с отравлениями не раз становились центральными эпизодами в информационно-психологической и экономической войне против России, РФ стоит провести собственное расследование и выяснить, кто стоит за этой многолетней враждебной деятельностью, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Во вторник госдеп США распространил заявление стран G7, которые призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности.
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"Истории с Ющенко, Скрипалем и теперь – с Навальным очень похожи, и все они стали центральными эпизодами информационно-психологической и экономической войны против России. При этом были и другие ситуации, которые не получили развития. Например, отравление Егора Гайдара в Дублине перестало интересовать мировые СМИ после того, как политик обвинил в этом силы, пытающиеся вбить клин между Россией и Западом", - сказала Панина РИА Новости.
"Есть ощущение, что все эти провокации организованы одним и тем же "творческим коллективом", на совести которого, возможно, лежат и постановочные спектакли "Белых касок" в Сирии. Российской стороне необходимо провести собственное комплексное расследование и выяснить, кто стоит за этой многолетней враждебной деятельностью против Российской Федерации", - считает депутат.
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в свою очередь подчеркнул, что Россия уже заявляла о заинтересованности в объективном и непредвзятом расследовании инцидента с Навальным, но при этом категорически возражает против навешивания ярлыков и назначения виновных без проведения объективного расследования.
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"Коллективный разум в лице глав МИД G7 под влиянием русофобского западного лобби выносит необоснованный вердикт о якобы доказанном отравлении российского гражданина. Такую скоропалительную и ничем не доказанную позицию можно расценивать исключительно как попытку закрутить очередной виток антироссийской кампании. А поскольку на фоне инцидента с Навальным в США и ряде стран Европы заговорили о санкциях против газового проекта "Северный поток - 2", становятся очевидными истинные цели этого маневра", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.
Блогера Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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