https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576977577.html

В ГД ответили на обвинения в адрес России в "отравлении" Навального

Истории с отравлениями не раз становились центральными эпизодами в информационно-психологической и экономической войне против России, РФ стоит провести... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:31

2020-09-09T12:31

2020-09-09T12:31

госпитализация алексея навального

россия

северный поток — 2

g7

алексей навальный

госдума рф

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Истории с отравлениями не раз становились центральными эпизодами в информационно-психологической и экономической войне против России, РФ стоит провести собственное расследование и выяснить, кто стоит за этой многолетней враждебной деятельностью, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Во вторник госдеп США распространил заявление стран G7, которые призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, и привести виновных к ответственности."Истории с <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JUshhenko/" target="_blank" data-auto="true">Ющенко</a>, Скрипалем и теперь – с Навальным очень похожи, и все они стали центральными эпизодами информационно-психологической и экономической войны против России. При этом были и другие ситуации, которые не получили развития. Например, отравление <a href="http://ria.ru/person_Egor_Gajjdar/" target="_blank" data-auto="true">Егора Гайдара</a> в Дублине перестало интересовать мировые СМИ после того, как политик обвинил в этом силы, пытающиеся вбить клин между Россией и Западом", - сказала Панина РИА Новости.Она подчеркнула, что обвинения в адрес РФ бездоказательны по всем пунктам – от факта применения отравляющих веществ определенного типа до заявлений о том, что они производятся только в России и нигде больше, а в содержании заявления <a href="http://ria.ru/organization_G7/" target="_blank" data-auto="true">G7</a> ощущается знакомый почерк Госдепа <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHeleznjak/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Железняк</a> в свою очередь подчеркнул, что Россия уже заявляла о заинтересованности в объективном и непредвзятом расследовании инцидента с Навальным, но при этом категорически возражает против навешивания ярлыков и назначения виновных без проведения объективного расследования."Коллективный разум в лице глав МИД G7 под влиянием русофобского западного лобби выносит необоснованный вердикт о якобы доказанном отравлении российского гражданина. Такую скоропалительную и ничем не доказанную позицию можно расценивать исключительно как попытку закрутить очередной виток антироссийской кампании. А поскольку на фоне инцидента с Навальным в США и ряде стран <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> заговорили о санкциях против газового проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток - 2</a>", становятся очевидными истинные цели этого маневра", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.Блогера Алексея Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

https://ria.ru/20200908/germaniya-1576934922.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, северный поток — 2, g7, алексей навальный, госдума рф, сша, в мире