https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576968804.html

Российский МИД прокомментировал заявления Берлина о Навальном

Германия, несмотря на все обращения России по "делу Алексея Навального", так и не сочла возможным оперативно и конструктивно отреагировать на них, заявил МИД... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:00

2020-09-09T10:00

2020-09-09T10:40

госпитализация алексея навального

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, несмотря на все обращения России по "делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>", так и не сочла возможным оперативно и конструктивно отреагировать на них, заявил МИД РФ.Во вторник госдеп <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> распространил заявление стран <a href="http://ria.ru/organization_G7/" target="_blank" data-auto="true">G7</a>, которые призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Навального, и привести виновных к ответственности.Россия считает неконструктивным подход ФРГ в ситуации вокруг Алексея Навального, заявили в МИД РФ."Параллельно на фоне такого неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию. Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А. Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что при отсутствии от ФРГ данных по "делу Навального" "нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает", к тому же отсутствие данных не позволяет России задействовать необходимые механизмы установления произошедшего с Навальным."Отсутствие вышеупомянутой информации (о медицинском обследовании Навального - Прим. ред.) не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.ФРГ тормозит диалог российских медиков с немецкими коллегами по "делу Навального", заявили в МИД РФ."Отмечаем, что и российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся в России и в Германии данных о состоянии А. Навального. К сожалению, германская сторона тормозит этот процесс", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, заявлял Песков.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200904/novichok-1576756536.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

Егор Панкратов Все они прекрасно знают, что участвуют в провокации. Ничего они предоставлять не будут. 16

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германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, берлин (город), в мире