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https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576968804.html
Российский МИД прокомментировал заявления Берлина о Навальном
Германия, несмотря на все обращения России по "делу Алексея Навального", так и не сочла возможным оперативно и конструктивно отреагировать на них, заявил МИД... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:00
2020-09-09T10:40
госпитализация алексея навального
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, несмотря на все обращения России по "делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>", так и не сочла возможным оперативно и конструктивно отреагировать на них, заявил МИД РФ.Во вторник госдеп <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> распространил заявление стран <a href="http://ria.ru/organization_G7/" target="_blank" data-auto="true">G7</a>, которые призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Навального, и привести виновных к ответственности.Россия считает неконструктивным подход ФРГ в ситуации вокруг Алексея Навального, заявили в МИД РФ."Параллельно на фоне такого неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию. Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А. Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что при отсутствии от ФРГ данных по "делу Навального" "нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает", к тому же отсутствие данных не позволяет России задействовать необходимые механизмы установления произошедшего с Навальным."Отсутствие вышеупомянутой информации (о медицинском обследовании Навального - Прим. ред.) не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.ФРГ тормозит диалог российских медиков с немецкими коллегами по "делу Навального", заявили в МИД РФ."Отмечаем, что и российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся в России и в Германии данных о состоянии А. Навального. К сожалению, германская сторона тормозит этот процесс", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, заявлял Песков.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200904/novichok-1576756536.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
Все они прекрасно знают, что участвуют в провокации. Ничего они предоставлять не будут.
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12
германия
берлин (город)
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, берлин (город), в мире

Российский МИД прокомментировал заявления Берлина о Навальном

10:00 09.09.2020 (обновлено: 10:40 09.09.2020)
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© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : МИД России
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Германия, несмотря на все обращения России по "делу Алексея Навального", так и не сочла возможным оперативно и конструктивно отреагировать на них, заявил МИД РФ.
Во вторник госдеп США распространил заявление стран G7, которые призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Навального, и привести виновных к ответственности.
"Несмотря на все наши обращения, в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно на них отреагировать", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Россия считает неконструктивным подход ФРГ в ситуации вокруг Алексея Навального, заявили в МИД РФ.
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"Параллельно на фоне такого неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию. Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А. Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что при отсутствии от ФРГ данных по "делу Навального" "нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает", к тому же отсутствие данных не позволяет России задействовать необходимые механизмы установления произошедшего с Навальным.
"Отсутствие вышеупомянутой информации (о медицинском обследовании Навального - Прим. ред.) не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
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ФРГ тормозит диалог российских медиков с немецкими коллегами по "делу Навального", заявили в МИД РФ.
"Отмечаем, что и российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся в России и в Германии данных о состоянии А. Навального. К сожалению, германская сторона тормозит этот процесс", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, заявлял Песков.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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11220045
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Госпитализация Алексея НавальногоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Все они прекрасно знают, что участвуют в провокации. Ничего они предоставлять не будут.
9 сентября, 10:04
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
1600000
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