https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576968580.html

МИД России отреагировал на призыв G7 найти виновных по делу Навального

Россия все еще настойчиво добивается от Германии данных о медобследовании Алексея Навального, заявили в МИД в ответ на призыв стран G7 срочно прояснить, кто... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T09:53

2020-09-09T09:53

2020-09-09T11:23

россия

госпитализация алексея навального

g7

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Россия все еще настойчиво добивается от Германии данных о медобследовании <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявили в МИД в ответ на призыв стран <a href="http://ria.ru/organization_G7/" target="_blank" data-auto="true">G7</a> срочно прояснить, кто ответственен за его "отравление".В МИД напомнили, что по-прежнему ждут от немецкой стороны информации, которую еще 27 августа запросила российская Генпрокуратура, в том числе результаты биохимических исследований.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав пациента, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В прошлую среду ее правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах.В понедельник клиника Charite сообщила, что врачи вывели Навального из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, и отключили от аппарата ИВЛ.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

lyuda.terenteva.55 Так потому и не показывают, что в их "бумажках" пустые словеса без единого факта. Позор G7. И всем, кто их поддерживает. 43

Семён Т Они нашим ничего не дадут. Будут в глаза смотреть и лгать, будут голословно обвинять, будут стращать санкциями и чёрными списками. Эти партнёры - они такие "партнёры". 39

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госпитализация алексея навального, g7, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, в мире