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https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576968580.html
МИД России отреагировал на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Россия все еще настойчиво добивается от Германии данных о медобследовании Алексея Навального, заявили в МИД в ответ на призыв стран G7 срочно прояснить, кто... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:53
2020-09-09T11:23
россия
госпитализация алексея навального
g7
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Россия все еще настойчиво добивается от Германии данных о медобследовании <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявили в МИД в ответ на призыв стран <a href="http://ria.ru/organization_G7/" target="_blank" data-auto="true">G7</a> срочно прояснить, кто ответственен за его "отравление".В МИД напомнили, что по-прежнему ждут от немецкой стороны информации, которую еще 27 августа запросила российская Генпрокуратура, в том числе результаты биохимических исследований.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав пациента, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В прошлую среду ее правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах.В понедельник клиника Charite сообщила, что врачи вывели Навального из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, и отключили от аппарата ИВЛ.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
Так потому и не показывают, что в их "бумажках" пустые словеса без единого факта. Позор G7. И всем, кто их поддерживает.
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Они нашим ничего не дадут. Будут в глаза смотреть и лгать, будут голословно обвинять, будут стращать санкциями и чёрными списками. Эти партнёры - они такие "партнёры".
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россия
германия
РИА Новости
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россия, госпитализация алексея навального, g7, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, в мире

МИД России отреагировал на призыв G7 найти виновных по делу Навального

09:53 09.09.2020 (обновлено: 11:23 09.09.2020)
11804
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия все еще настойчиво добивается от Германии данных о медобследовании Алексея Навального, заявили в МИД в ответ на призыв стран G7 срочно прояснить, кто ответственен за его "отравление".
В МИД напомнили, что по-прежнему ждут от немецкой стороны информации, которую еще 27 августа запросила российская Генпрокуратура, в том числе результаты биохимических исследований.
Акции в поддержку Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав пациента, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В прошлую среду ее правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах.
В понедельник клиника Charite сообщила, что врачи вывели Навального из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, и отключили от аппарата ИВЛ.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
223132048
Обсудить 15
РоссияГоспитализация Алексея НавальногоG7Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Так потому и не показывают, что в их "бумажках" пустые словеса без единого факта. Позор G7. И всем, кто их поддерживает.
9 сентября, 10:09
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
3600005
Они нашим ничего не дадут. Будут в глаза смотреть и лгать, будут голословно обвинять, будут стращать санкциями и чёрными списками. Эти партнёры - они такие "партнёры".
9 сентября, 10:13
СТСемён Т
3420003
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