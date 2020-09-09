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Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:56
2020-09-09T16:08
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке."Важно... не останавливаться и дальше двигаться очень серьезно как в расширении номенклатуры маркируемых товаров, так и в технологиях", - сказал Мишустин, комментируя предложения главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Мантурова</a> о планах начать маркировку питьевой воды и алкоголя.
https://ria.ru/20200819/1575996376.html
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин, экономика

Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке

15:56 09.09.2020 (обновлено: 16:08 09.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время видеообращения к участникам Московского финансового форума
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время видеообращения к участникам Московского финансового форума - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке.
"Важно... не останавливаться и дальше двигаться очень серьезно как в расширении номенклатуры маркируемых товаров, так и в технологиях", - сказал Мишустин, комментируя предложения главы Минпромторга Дениса Мантурова о планах начать маркировку питьевой воды и алкоголя.
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Михаил МишустинЭкономика
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