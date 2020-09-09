https://ria.ru/20200909/mishustin-1576992990.html

Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:56

2020-09-09T15:56

2020-09-09T16:08

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке."Важно... не останавливаться и дальше двигаться очень серьезно как в расширении номенклатуры маркируемых товаров, так и в технологиях", - сказал Мишустин, комментируя предложения главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Мантурова</a> о планах начать маркировку питьевой воды и алкоголя.

https://ria.ru/20200819/1575996376.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин, экономика