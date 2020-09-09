Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200909/men-1576955360.html
"Заставили замолчать". Почему убийцу отца Александра Меня так и не нашли
Ровно 30 лет назад в Подмосковье был убит протоиерей Александр Мень — знаменитый священнослужитель Русской православной церкви, символ ее либерального крыла и... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T08:00
2020-09-09T11:03
религия и мировоззрение
западная европа
аналитика - религия и мировоззрение
александр мень
русская православная церковь
генеральная прокуратура рф
московская патриархия
виктор цой
борис ельцин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/103429/69/1034296977_0:0:506:285_1400x0_80_0_0_25a969e652cc91137b5ea0ae3b43599a.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Антон Скрипунов.</strong> Ровно 30 лет назад в Подмосковье был убит протоиерей Александр Мень — знаменитый священнослужитель Русской православной церкви, символ ее либерального крыла и перестройки, автор популярных христианских книг, благодаря которым тысячи советских граждан пришли к вере. Почему обстоятельства и виновники его гибели до сих пор не установлены — в материале РИА Новости."Услышала предсмертные хрипы"Спустя много лет все еще не понятно, что случилось на самом деле. Ранним утром 9 сентября отец Александр Мень вышел из дома. Он торопился на электричку — на литургию в Сретенский храм поселка Новая Деревня, что в Пушкинском районе. От его жилища в Семхозе (Загорского, а ныне Сергиево-Посадского района) до платформы всего четыреста метров. Тропинка прямая и хорошо просматривается. Кроме одного участка на изгибе дороги. Именно там между 06:30 и 06:50 утра произошли неведомые события, приведшие к скорой смерти знаменитого пастыря. "Кто вас, отец Александр?" — изумленная женщина увидела священника. Из его головы сочилась кровь, он еле-еле передвигал ноги, но собрал силы и невозмутимо ответил: "Да нет, никто, я сам".Растерянная жительница Семхоза остановилась, не зная, что делать. А батюшка все шел и шел — уже не к платформе, а к своему дому. Добравшись до калитки, упал замертво."Я услышала какие-то звуки, предсмертные хрипы. Спросонья не разобрала, что это. В окно крикнула: "Кто тут? Что случилось?" Потом выскочила, подошла, посмотрела — кто-то лежит на земле с другой стороны ворот. Я не поняла, кто это, было темновато, а я близорукая", — вспоминала потом жена священника Наталья Григоренко. Умирающего Александра Меня видели несколько человек. Они же потом сообщили милиционерам приметы возможного преступника. Или двух — показания свидетелей разнились.Непонятно и то, как убили отца Александра. Никому не известно, что произошло в той самой "слепой зоне" тропы до платформы "Семхоз". По одной из версий, на священника напал кто-то из местных пьяниц в приступе белой горячки. Но батюшка был физически силен — мог дать отпор. По другой гипотезе, к нему приблизился некто и подал записку. Священнослужитель потянулся в карман за очками, неожиданно из кустов выбежал еще один человек — и сильно ударил отца Александра по голове. Вот только чем? Судмедэкспертиза выяснила лишь одно: "остро заточенным предметом". Топором, саперной лопаткой — никто не знает.У священника с собой был кожаный портфель — он исчез вместе с преступниками. Искали больше недели, прочесали все окрестные леса. Пожарные даже выкачали всю воду из местного пруда. Так и не нашли. "Террор развязан" Загадочная и неожиданная гибель отца Александра Меня стала, пожалуй, первым громким событием эпохи девяностых. Неудивительно, что попрощаться с ним 11 сентября пришли тысячи людей. Конечно, они рассуждали и о том, кто и за что лишил жизни священника. Молва разносила версию, которую подхватили газеты: "Это политическое убийство". А некоторые усматривали в деле заговор Компартии. На похоронах кто-то даже развернул плакат с надписью: "Виктор Цой, Александр Мень… Террор развязан. Кто следующий?"Сравнение с погибшим чуть ранее, в августе того же года, Цоем вовсе не голословно. Отец Александр был настоящей звездой перестроечной эпохи. Только не музыкальной, а общественной и религиозной. Горбачевские реформы предусматривали куда более значительную, нежели раньше, свободу для широких масс. Советских граждан волновали вопросы веры. А празднование тысячелетия Крещения Руси в 1988 году подстегнуло небывалый интерес к православию. Русская церковь, которую власти почти 70 лет пытались уничтожить и загнать в катакомбы, начинала проповедовать открыто. И если в деревнях еще сохранились остатки многовековой православной традиции, то большинство городских жителей знали о Церкви в основном понаслышке. И проповедь Меня для многих звучала как настоящее откровение. Особенно были удивлены те представители советской интеллигенции, которые считали служителей Церкви "мракобесами" и "инквизиторами". Для советских "очкариков" — инженеров, журналистов, деятелей науки — отец Александр стал "своим человеком". О сложных духовно-нравственных вопросах он говорил на одном с ними языке: с одной стороны — просто, а с другой — научно, аргументированно. Причем священник апеллировал в основном к светским интеллектуальным авторитетам — ученым и философам, в том числе и современным. "Он обладал широкими, я бы даже сказал, энциклопедическими знаниями. С началом перестройки немного священников могли выйти на общественную проповедь, встречаться в аудиториях, где собирались разные люди. Отец Александр чутко реагировал на их вопросы и привлекал эрудицией", — говорит настоятель Сергиевского храма в микрорайоне "Семхоз" (Сергиев Посад) протоиерей Виктор Григоренко, племянник отца Александра Меня. Благодаря Меню, по словам родственника, тысячи людей узнали, что такое православие. Собственно, он своей активной позицией в перестроечную эпоху заложил фундамент для полноценного возрождения Русской церкви, которое началось в девяностые. "На карандаше" у чекистовИзвестность отец Александр обрел задолго до перестройки. В 1960 году в 25-летнем возрасте его рукоположили в священнический сан. И тогда же он начал проповедовать. Его активная деятельность в годы хрущевской борьбы с религией, когда генсек обещал "показать последнего попа по телевизору", не осталась без внимания КГБ. В 1964 году у него прошли обыски. И впоследствии чекисты неоднократно угрожали тюрьмой. "На карандаше" у службистов Мень оказался и еще по одной причине: среди его прихожан было немало "политически неблагонадежных". В эпоху брежневского застоя священник привел к вере множество диссидентов. Но при этом держался вне политики. И призывал всех, вне зависимости от взглядов, лишь к одному — к вере во Христа."Я пришел к отцу Александру, когда мне надоели диссидентские поиски, я считал их бессмысленными. Так ему и сказал. Он ответил: "Ну, значит, нам по пути", — говорит один из духовных сыновей Меня, священник Владимир Архипов.Это случилось в 1974 году. Спустя 46 лет отец Владимир прекрасно помнит впечатления от встречи с Менем. "Он — первый священник, с которым я познакомился. В нем не было искусственности — мол, какой-то там "работник" Церкви и веры. Он настоящий, правдивый. В нем жил дух, ищущий Божественную истину. Эти качества меня и привлекли в первую очередь", — признается Архипов.С паствой Мень общался не только лично, но и в многочисленных книгах. Они распространялись через самиздат. Это особенно раздражало госорганы. Как и то, что священник каким-то образом переправлял рукописи в Западную Европу, где они тиражировались и переводились почти на десяток языков. Часть книг нелегальным путем возвращалась в СССР. С прекращением гонений на Церковь в конце восьмидесятых Мень не переставал работать над новыми книгами. Нередко черновики трудов он носил с собой в черном портфеле — том самом, который исчез в день его убийства 30 лет назад. "Человек в черном"Именно вокруг этого портфеля после гибели Меня разгорелись самые ожесточенные споры. Практически сразу следствие назвало основную версию убийства: ограбление. Но многих она не устраивала. Родственники священника говорили: в сумке не могло быть ничего ценного. Утром 9 сентября он нес с собой необходимую для службы церковную утварь. Близкие сообщили следователям о многочисленных угрозах в адрес батюшки. В том числе и от некоторых жителей Семхоза. Милиция проверила всех в поселке — и уже на четвертый день после убийства арестовала подозреваемого. Бывшего уголовника Геннадия Бобкова, соседа Меня.На допросе тот сознался и сказал, что поводом для убийства стали жалобы со стороны священника в милицию. Мол, он бросил топор в отца Александра, а черный портфель выкинул в семхозский пруд. Это дало повод правоохранителям радостно отрапортовать, что резонансное преступление практически раскрыто. Расследование контролировал лично министр внутренних дел Виктор Баранников — по приказу председателя Верховного совета РСФСР Бориса Ельцина. Но вскоре Бобков начал путаться в показаниях. На последующих допросах говорил о некоем "человеке в черном", который пришел к нему за десять дней до убийства. Затем заявил, будто на преступление его побудили сотрудники Московской патриархии. А потом таинственный незнакомец "в черном" и вовсе превратился в националиста, приказавшего "убить еврея". К делу подключились следователи из КГБ. В конце октября 1990 года они сообщили, что на допросах милиционеры оказывали на Бобкова "физическое и психологическое воздействие", поэтому тот оговорил себя. Однако главная версия не поменялась: убийство, по мнению чекистов, совершили на бытовой почве. Между тем многие в России считали, что КГБ заметает следы, ведь за священником продолжительное время пристально следили. По свидетельствам жителей Семхоза, наблюдение велось до самого последнего дня. На основе этого слуха появилась гипотеза, что в том самом черном портфеле священник нес компромат на чекистов, якобы хотел его обнародовать по Центральному телевидению."Мы осиротели"Спустя несколько лет Генпрокуратура России заявила, что проверяла версию о причастности к убийству Меня спецслужб. Но она не подтвердилась. В 1994 году следователи сообщили о поимке возможного убийцы Меня. Им оказался москвич Игорь Бушнев, как и Геннадий Бобков, ранее судимый. Предполагалось, что Бушнев, будучи пьяным, вечером 8 сентября отправился к теще в Хотьково. В электричке его избили неизвестные. Они вышли на платформе "Заветы Ильича" — это к югу от Хотьково. Наутро москвич решил отомстить обидчикам. Он взял топор и сел в поезд, только перепутал направление и поехал на север — к Сергиевому Посаду. По версии следствия, на станции "Семхоз" он увидел мужчину, похожего на одного из обидчиков. Им оказался отец Александр Мень. И Бушнев убил его топором.Однако два года спустя на суде прокурор неожиданно попросил оправдать подозреваемого. Оказалось, собранные показания противоречат друг другу. После этого было еще несколько попыток найти убийцу, но дела разваливались. В итоге 9 сентября 2000 года расследование официально прекратилось "в связи с полной исчерпанностью всех возможных действий"."Версий много, но причина убийства отца Александра, по моему мнению, одна: стремление заставить его замолчать. Он ведь пользовался огромной популярностью в стране. Был идеологическим противником советского строя — а в то время хватало желающих вернуться обратно в коммунистическую эпоху", — полагает отец Виктор Григоренко.Как и кто конкретно убил священника — по его словам, "уже не так важно". Последователям отца Александра ясно: "не обошлось без Божьего промысла"."Конечно, мы все осиротели. Но каждый из нас с его смертью, что называется, повзрослел: почувствовал определенную ответственность и принял эстафету", — отмечает Григоренко.Духовные дети Меня не только следуют его заветам, но и хранят о нем память: проводят "Меневские чтения", вечера в честь священника в Москве и Подмосковье. Этот год 30-летия гибели знаменитого пастыря — особенный: богослужения, конференции, концерты, кинопоказы и другие мероприятия памяти отца Александра продлятся до середины сентября.
https://ria.ru/20100122/205744020.html
https://ria.ru/20200610/1572706762.html
2
западная европа
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/103429/69/1034296977_21:0:493:354_1400x0_80_0_0_82c1e20d6d409f1620cbcd5fa279af83.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
западная европа, аналитика - религия и мировоззрение, александр мень, русская православная церковь, генеральная прокуратура рф, московская патриархия, виктор цой, борис ельцин, москва, московская область (подмосковье), общество

"Заставили замолчать". Почему убийцу отца Александра Меня так и не нашли

08:00 09.09.2020 (обновлено: 11:03 09.09.2020)
912
Отец Александр Мень
Отец Александр Мень - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Ровно 30 лет назад в Подмосковье был убит протоиерей Александр Мень — знаменитый священнослужитель Русской православной церкви, символ ее либерального крыла и перестройки, автор популярных христианских книг, благодаря которым тысячи советских граждан пришли к вере. Почему обстоятельства и виновники его гибели до сих пор не установлены — в материале РИА Новости.

"Услышала предсмертные хрипы"

Спустя много лет все еще не понятно, что случилось на самом деле. Ранним утром 9 сентября отец Александр Мень вышел из дома. Он торопился на электричку — на литургию в Сретенский храм поселка Новая Деревня, что в Пушкинском районе.
От его жилища в Семхозе (Загорского, а ныне Сергиево-Посадского района) до платформы всего четыреста метров. Тропинка прямая и хорошо просматривается. Кроме одного участка на изгибе дороги. Именно там между 06:30 и 06:50 утра произошли неведомые события, приведшие к скорой смерти знаменитого пастыря.
"Кто вас, отец Александр?" — изумленная женщина увидела священника.
Из его головы сочилась кровь, он еле-еле передвигал ноги, но собрал силы и невозмутимо ответил: "Да нет, никто, я сам".
Растерянная жительница Семхоза остановилась, не зная, что делать. А батюшка все шел и шел — уже не к платформе, а к своему дому. Добравшись до калитки, упал замертво.
"Я услышала какие-то звуки, предсмертные хрипы. Спросонья не разобрала, что это. В окно крикнула: "Кто тут? Что случилось?" Потом выскочила, подошла, посмотрела — кто-то лежит на земле с другой стороны ворот. Я не поняла, кто это, было темновато, а я близорукая", — вспоминала потом жена священника Наталья Григоренко.
CC BY-SA 3.0 / A.Savin / Крест на месте убийства в Семхозе
Крест на месте убийства в Семхозе - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
CC BY-SA 3.0 / A.Savin /
Крест на месте убийства в Семхозе
Умирающего Александра Меня видели несколько человек. Они же потом сообщили милиционерам приметы возможного преступника. Или двух — показания свидетелей разнились.
Непонятно и то, как убили отца Александра. Никому не известно, что произошло в той самой "слепой зоне" тропы до платформы "Семхоз". По одной из версий, на священника напал кто-то из местных пьяниц в приступе белой горячки. Но батюшка был физически силен — мог дать отпор. По другой гипотезе, к нему приблизился некто и подал записку. Священнослужитель потянулся в карман за очками, неожиданно из кустов выбежал еще один человек — и сильно ударил отца Александра по голове.
Вот только чем? Судмедэкспертиза выяснила лишь одно: "остро заточенным предметом". Топором, саперной лопаткой — никто не знает.
У священника с собой был кожаный портфель — он исчез вместе с преступниками. Искали больше недели, прочесали все окрестные леса. Пожарные даже выкачали всю воду из местного пруда. Так и не нашли.

"Террор развязан"

Загадочная и неожиданная гибель отца Александра Меня стала, пожалуй, первым громким событием эпохи девяностых. Неудивительно, что попрощаться с ним 11 сентября пришли тысячи людей. Конечно, они рассуждали и о том, кто и за что лишил жизни священника. Молва разносила версию, которую подхватили газеты: "Это политическое убийство". А некоторые усматривали в деле заговор Компартии. На похоронах кто-то даже развернул плакат с надписью: "Виктор Цой, Александр Мень… Террор развязан. Кто следующий?"
Сравнение с погибшим чуть ранее, в августе того же года, Цоем вовсе не голословно. Отец Александр был настоящей звездой перестроечной эпохи. Только не музыкальной, а общественной и религиозной.
CC BY-SA 3.0 / Shuvaev / Могила протоиерея Александра Меня у Сретенской церкви в Новой Деревне с надписью "А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном"
Могила протоиерея Александра Меня у Сретенской церкви в Новой Деревне с надписью А кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
CC BY-SA 3.0 / Shuvaev /
Могила протоиерея Александра Меня у Сретенской церкви в Новой Деревне с надписью "А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном"
Горбачевские реформы предусматривали куда более значительную, нежели раньше, свободу для широких масс. Советских граждан волновали вопросы веры. А празднование тысячелетия Крещения Руси в 1988 году подстегнуло небывалый интерес к православию. Русская церковь, которую власти почти 70 лет пытались уничтожить и загнать в катакомбы, начинала проповедовать открыто.
И если в деревнях еще сохранились остатки многовековой православной традиции, то большинство городских жителей знали о Церкви в основном понаслышке. И проповедь Меня для многих звучала как настоящее откровение. Особенно были удивлены те представители советской интеллигенции, которые считали служителей Церкви "мракобесами" и "инквизиторами".
Для советских "очкариков" — инженеров, журналистов, деятелей науки — отец Александр стал "своим человеком". О сложных духовно-нравственных вопросах он говорил на одном с ними языке: с одной стороны — просто, а с другой — научно, аргументированно. Причем священник апеллировал в основном к светским интеллектуальным авторитетам — ученым и философам, в том числе и современным.
"Он обладал широкими, я бы даже сказал, энциклопедическими знаниями. С началом перестройки немного священников могли выйти на общественную проповедь, встречаться в аудиториях, где собирались разные люди. Отец Александр чутко реагировал на их вопросы и привлекал эрудицией", — говорит настоятель Сергиевского храма в микрорайоне "Семхоз" (Сергиев Посад) протоиерей Виктор Григоренко, племянник отца Александра Меня.
Благодаря Меню, по словам родственника, тысячи людей узнали, что такое православие. Собственно, он своей активной позицией в перестроечную эпоху заложил фундамент для полноценного возрождения Русской церкви, которое началось в девяностые.
CC BY-SA 2.0 / Николай Титков / Церковь Сретения Господня в Новой Деревне
Церковь Сретения Господня в Новой Деревне - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
CC BY-SA 2.0 / Николай Титков /
Церковь Сретения Господня в Новой Деревне

"На карандаше" у чекистов

Известность отец Александр обрел задолго до перестройки. В 1960 году в 25-летнем возрасте его рукоположили в священнический сан. И тогда же он начал проповедовать.
Его активная деятельность в годы хрущевской борьбы с религией, когда генсек обещал "показать последнего попа по телевизору", не осталась без внимания КГБ. В 1964 году у него прошли обыски. И впоследствии чекисты неоднократно угрожали тюрьмой.
"На карандаше" у службистов Мень оказался и еще по одной причине: среди его прихожан было немало "политически неблагонадежных". В эпоху брежневского застоя священник привел к вере множество диссидентов.
Но при этом держался вне политики. И призывал всех, вне зависимости от взглядов, лишь к одному — к вере во Христа.
"Я пришел к отцу Александру, когда мне надоели диссидентские поиски, я считал их бессмысленными. Так ему и сказал. Он ответил: "Ну, значит, нам по пути", — говорит один из духовных сыновей Меня, священник Владимир Архипов.
Это случилось в 1974 году. Спустя 46 лет отец Владимир прекрасно помнит впечатления от встречи с Менем.
"Он — первый священник, с которым я познакомился. В нем не было искусственности — мол, какой-то там "работник" Церкви и веры. Он настоящий, правдивый. В нем жил дух, ищущий Божественную истину. Эти качества меня и привлекли в первую очередь", — признается Архипов.
С паствой Мень общался не только лично, но и в многочисленных книгах. Они распространялись через самиздат. Это особенно раздражало госорганы. Как и то, что священник каким-то образом переправлял рукописи в Западную Европу, где они тиражировались и переводились почти на десяток языков. Часть книг нелегальным путем возвращалась в СССР.
CC BY-SA 3.0 / Hexaemeron / Александр Мень, 1974 год
Александр Мень, 1974 год - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
CC BY-SA 3.0 / Hexaemeron /
Александр Мень, 1974 год
С прекращением гонений на Церковь в конце восьмидесятых Мень не переставал работать над новыми книгами. Нередко черновики трудов он носил с собой в черном портфеле — том самом, который исчез в день его убийства 30 лет назад.

"Человек в черном"

Именно вокруг этого портфеля после гибели Меня разгорелись самые ожесточенные споры. Практически сразу следствие назвало основную версию убийства: ограбление. Но многих она не устраивала.
Родственники священника говорили: в сумке не могло быть ничего ценного. Утром 9 сентября он нес с собой необходимую для службы церковную утварь.
Близкие сообщили следователям о многочисленных угрозах в адрес батюшки. В том числе и от некоторых жителей Семхоза. Милиция проверила всех в поселке — и уже на четвертый день после убийства арестовала подозреваемого. Бывшего уголовника Геннадия Бобкова, соседа Меня.
На допросе тот сознался и сказал, что поводом для убийства стали жалобы со стороны священника в милицию. Мол, он бросил топор в отца Александра, а черный портфель выкинул в семхозский пруд. Это дало повод правоохранителям радостно отрапортовать, что резонансное преступление практически раскрыто. Расследование контролировал лично министр внутренних дел Виктор Баранников — по приказу председателя Верховного совета РСФСР Бориса Ельцина.
Но вскоре Бобков начал путаться в показаниях. На последующих допросах говорил о некоем "человеке в черном", который пришел к нему за десять дней до убийства. Затем заявил, будто на преступление его побудили сотрудники Московской патриархии. А потом таинственный незнакомец "в черном" и вовсе превратился в националиста, приказавшего "убить еврея".
К делу подключились следователи из КГБ. В конце октября 1990 года они сообщили, что на допросах милиционеры оказывали на Бобкова "физическое и психологическое воздействие", поэтому тот оговорил себя.
Однако главная версия не поменялась: убийство, по мнению чекистов, совершили на бытовой почве. Между тем многие в России считали, что КГБ заметает следы, ведь за священником продолжительное время пристально следили. По свидетельствам жителей Семхоза, наблюдение велось до самого последнего дня.
На основе этого слуха появилась гипотеза, что в том самом черном портфеле священник нес компромат на чекистов, якобы хотел его обнародовать по Центральному телевидению.
Александр Владимирович Мень - РИА Новости, 1920, 22.01.2010
22 января 2010, 09:53
Убийство Александра Меня скорее всего не будет раскрыто - Михаил МеньГубернатор Ивановской области Михаил Мень считает, что убийство в 1990 году его отца, известного православного священнослужителя-богослова Александра Меня, будет крайне сложно раскрыть, так как прошло слишком много времени, и многих свидетелей уже нет в живых.

"Мы осиротели"

Спустя несколько лет Генпрокуратура России заявила, что проверяла версию о причастности к убийству Меня спецслужб. Но она не подтвердилась.
В 1994 году следователи сообщили о поимке возможного убийцы Меня. Им оказался москвич Игорь Бушнев, как и Геннадий Бобков, ранее судимый.
Предполагалось, что Бушнев, будучи пьяным, вечером 8 сентября отправился к теще в Хотьково. В электричке его избили неизвестные. Они вышли на платформе "Заветы Ильича" — это к югу от Хотьково. Наутро москвич решил отомстить обидчикам.
Он взял топор и сел в поезд, только перепутал направление и поехал на север — к Сергиевому Посаду. По версии следствия, на станции "Семхоз" он увидел мужчину, похожего на одного из обидчиков. Им оказался отец Александр Мень. И Бушнев убил его топором.
Однако два года спустя на суде прокурор неожиданно попросил оправдать подозреваемого. Оказалось, собранные показания противоречат друг другу.
После этого было еще несколько попыток найти убийцу, но дела разваливались. В итоге 9 сентября 2000 года расследование официально прекратилось "в связи с полной исчерпанностью всех возможных действий".
"Версий много, но причина убийства отца Александра, по моему мнению, одна: стремление заставить его замолчать. Он ведь пользовался огромной популярностью в стране. Был идеологическим противником советского строя — а в то время хватало желающих вернуться обратно в коммунистическую эпоху", — полагает отец Виктор Григоренко.
Как и кто конкретно убил священника — по его словам, "уже не так важно". Последователям отца Александра ясно: "не обошлось без Божьего промысла".
"Конечно, мы все осиротели. Но каждый из нас с его смертью, что называется, повзрослел: почувствовал определенную ответственность и принял эстафету", — отмечает Григоренко.
Духовные дети Меня не только следуют его заветам, но и хранят о нем память: проводят "Меневские чтения", вечера в честь священника в Москве и Подмосковье. Этот год 30-летия гибели знаменитого пастыря — особенный: богослужения, конференции, концерты, кинопоказы и другие мероприятия памяти отца Александра продлятся до середины сентября.
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II (в центре) во время интронизации в Кафедральном Богоявленском Соборе в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 08:00Религия и мировоззрение
Почему 30 лет назад РПЦ могла пойти по другому пути
2113431
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеЗападная ЕвропаАналитика - Религия и мировоззрениеАлександр МеньРусская православная церковьГенеральная прокуратура РФМосковская ПатриархияВиктор ЦойБорис ЕльцинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Американский киноактер Чак Норрис
Чак Норрис обратился к жителям российского города
В Костромской области раздают бесплатную землю для выращивания картошки
Земля даром: костромичи выращивают овощи на бесплатных участках
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Российские водители рассказали, как экономят на топливе
Военные учения вооруженных сил Греции и ОАЭ недалеко от греческого острова Крит
Союзники по НАТО готовят войну Германии и США
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
"Прошли точку невозврата". Пытались ли выгнать Колесникову из страны
Установка, где был синтезирован сверхпроводник из лантана и водорода
Загадка "странных металлов". Ученые открыли новое состояние вещества
Охрана возле Национального памятника Форт МакГенри в Балтиморе
Решающая схватка за Белый дом. Победителя определит главный фактор
Сотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар
Защитники леса получат больше социальных гарантий
Вид на реку Амазонку с борта МКС
"Роскосмос" ответил на сообщения об отказе НАСА покупать место на "Союзе"
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала Россию островом свободы после возвращения из США
Сотрудники за компьютерами
Названа зарплата, за которую россияне готовы работать без выходных
Хью Грант выступает во время зимнего пресс-тура TCA в Пасадине, США
Влюблен и очень опасен. Хью Гранту — 60
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: есть неопубликованная часть разговора ФРГ и Польши о Навальном
Светлана Тихановская
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В Общественной палате оценили идею сделать 31 декабря выходным
11:17В Чехии пассажирский поезд столкнулся с техсоставом
11:17Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
11:14Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
11:11В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
11:11В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
11:10В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
11:06Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
10:59СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
10:56В Минске в дом, где живет Колесникова, зашли люди в масках
10:52В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны
10:45Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
10:38Названы регионы, где нет прироста по коронавирусу
10:37В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса
10:36В России за сутки умерли 142 пациента с коронавирусом
10:36В Москве за сутки выявили 642 новых случая коронавируса
10:32В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом
10:32"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве
10:32Неизвестные в штабе Бабарико не пустили милиционеров на место обыска
10:31Немецкие медики не связывались с омскими врачами по состоянию Навального
Лента новостейМолния