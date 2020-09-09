https://ria.ru/20200909/markirovka-1577000203.html
В Совфеде оценили идею ввести маркировку алкоголя
Предлагаемая Минпромторгом система маркировки алкогольной продукции станет дополнительной гарантией качества, однако может привести к ее удорожанию, заявил РИА... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:44
2020-09-09T17:44
2020-09-09T17:44
денис мантуров
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сергей калашников
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Предлагаемая <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторгом</a> система маркировки алкогольной продукции станет дополнительной гарантией качества, однако может привести к ее удорожанию, заявил РИА Новости в среду первый замглавы экономического комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Калашников</a>.Ранее глава Минпромторга <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> сообщил, что ведомство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного."У нас есть ЕГАИС, это также является маркировкой, но для покупателя она не привязана к производителю. Введение дополнительной маркировки станет дополнительной гарантией качества продукции, хотя и может привести к ее удорожанию", - сказал Калашников.
https://ria.ru/20200909/markirovka-1576999924.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей калашников, экономика