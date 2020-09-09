https://ria.ru/20200909/markirovka-1576999924.html

В Госдуме оценили идею ввести маркировку алкоголя

Лучше было бы не маркировать алкогольную продукцию, а взять под контроль всех производителей спиртосодержащей продукции, сократив их количество, заявил РИА... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:40

2020-09-09T17:40

2020-09-09T17:40

александр арефьев

денис мантуров

кпрф

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Лучше было бы не маркировать алкогольную продукцию, а взять под контроль всех производителей спиртосодержащей продукции, сократив их количество, заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по экономической политике <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Arefev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Арефьев</a> (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>), комментируя заявление <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> по маркировке алкоголя.Ранее глава Минпромторга <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> в ходе совещания президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства заявил, что Минпромторг предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного. Данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату, поэтому необходимо защитить потребителя, считает он."Разговор об этом шел давно, но дело в том, что там же есть система ЕГАИС, которая контрафакт отслеживает. Маркировать-то, конечно, еще можно, но эту маркировку должен кто-то отслеживать. Потому что акцизными марками торгуют, штрих-кодами тоже", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Arefev/" target="_blank" data-auto="true">Арефьев</a>. Кроме того, по его словам, следует учитывать, что придется закупать новое оборудование, а возникшие в связи с этим дополнительные расходы относить на себестоимость продукции, вследствие чего произойдет ее удорожание."Лучше было бы не маркировать, а взять под контроль всех производителей спиртосодержащей продукции", - уверен депутат. При этом должно быть сокращено количество таких производителей, полагает он."Живопырные заводы, где одна линия в подвале стоит - позакрывать их всех для того, чтобы можно было проконтролировать крупные заводы. … Думаю, нужно делать все-таки ориентировку на крупные предприятия, за которыми можно проследить, которые не будут уклоняться от контроля, которые будут все-таки выпускать качественную продукцию. Мелочь вся эта должна быть аннулирована", - резюмировал Арефьев.

https://ria.ru/20200909/alkogol-1576997085.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр арефьев, денис мантуров, кпрф, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика