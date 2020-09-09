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https://ria.ru/20200909/markirovka-1576999924.html
В Госдуме оценили идею ввести маркировку алкоголя
Лучше было бы не маркировать алкогольную продукцию, а взять под контроль всех производителей спиртосодержащей продукции, сократив их количество, заявил РИА... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:40
2020-09-09T17:40
александр арефьев
денис мантуров
кпрф
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Лучше было бы не маркировать алкогольную продукцию, а взять под контроль всех производителей спиртосодержащей продукции, сократив их количество, заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по экономической политике <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Arefev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Арефьев</a> (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>), комментируя заявление <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> по маркировке алкоголя.Ранее глава Минпромторга <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> в ходе совещания президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства заявил, что Минпромторг предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного. Данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату, поэтому необходимо защитить потребителя, считает он."Разговор об этом шел давно, но дело в том, что там же есть система ЕГАИС, которая контрафакт отслеживает. Маркировать-то, конечно, еще можно, но эту маркировку должен кто-то отслеживать. Потому что акцизными марками торгуют, штрих-кодами тоже", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Arefev/" target="_blank" data-auto="true">Арефьев</a>. Кроме того, по его словам, следует учитывать, что придется закупать новое оборудование, а возникшие в связи с этим дополнительные расходы относить на себестоимость продукции, вследствие чего произойдет ее удорожание."Лучше было бы не маркировать, а взять под контроль всех производителей спиртосодержащей продукции", - уверен депутат. При этом должно быть сокращено количество таких производителей, полагает он."Живопырные заводы, где одна линия в подвале стоит - позакрывать их всех для того, чтобы можно было проконтролировать крупные заводы. … Думаю, нужно делать все-таки ориентировку на крупные предприятия, за которыми можно проследить, которые не будут уклоняться от контроля, которые будут все-таки выпускать качественную продукцию. Мелочь вся эта должна быть аннулирована", - резюмировал Арефьев.
https://ria.ru/20200909/alkogol-1576997085.html
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александр арефьев, денис мантуров, кпрф, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика

В Госдуме оценили идею ввести маркировку алкоголя

17:40 09.09.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лучше было бы не маркировать алкогольную продукцию, а взять под контроль всех производителей спиртосодержащей продукции, сократив их количество, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ), комментируя заявление Минпромторга по маркировке алкоголя.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что Минпромторг предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного. Данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату, поэтому необходимо защитить потребителя, считает он.
"Разговор об этом шел давно, но дело в том, что там же есть система ЕГАИС, которая контрафакт отслеживает. Маркировать-то, конечно, еще можно, но эту маркировку должен кто-то отслеживать. Потому что акцизными марками торгуют, штрих-кодами тоже", - сказал Арефьев. Кроме того, по его словам, следует учитывать, что придется закупать новое оборудование, а возникшие в связи с этим дополнительные расходы относить на себестоимость продукции, вследствие чего произойдет ее удорожание.
"Лучше было бы не маркировать, а взять под контроль всех производителей спиртосодержащей продукции", - уверен депутат. При этом должно быть сокращено количество таких производителей, полагает он.
"Живопырные заводы, где одна линия в подвале стоит - позакрывать их всех для того, чтобы можно было проконтролировать крупные заводы. … Думаю, нужно делать все-таки ориентировку на крупные предприятия, за которыми можно проследить, которые не будут уклоняться от контроля, которые будут все-таки выпускать качественную продукцию. Мелочь вся эта должна быть аннулирована", - резюмировал Арефьев.
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 16:53
Российские производители пива выступили против маркировки алкоголя
302010
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Александр АрефьевДенис МантуровКПРФГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинЭкономика
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