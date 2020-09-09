https://ria.ru/20200909/markirovka-1576994227.html

В России могут ввести маркировку алкоголя

В Минпромторге предложили распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:10

2020-09-09T16:10

2020-09-09T18:15

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> В Минпромторге предложили распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя.Инициативу озвучил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/">Денис Мантуров</a> на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимира Путина</a> с членами кабмина. По его словам, это "позволит защитить потребителя".Также он считает необходимым с 2021 года ввести маркировку питьевой упакованной воды.В России к 2024 году планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров для снижения доли нелегальной продукции. Сейчас специальными метками уже маркируются меховые и табачные изделия, а также лекарства.

https://ria.ru/20200819/1575996376.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, общество