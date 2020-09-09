https://ria.ru/20200909/markirovka-1576994227.html
В России могут ввести маркировку алкоголя
В Минпромторге предложили распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:10
2020-09-09T16:10
2020-09-09T18:15
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510614_0:420:2894:2048_1400x0_80_0_0_1e0cbff07ab4aae1a507081c81f56809.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> В Минпромторге предложили распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя.Инициативу озвучил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/">Денис Мантуров</a> на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимира Путина</a> с членами кабмина. По его словам, это "позволит защитить потребителя".Также он считает необходимым с 2021 года ввести маркировку питьевой упакованной воды.В России к 2024 году планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров для снижения доли нелегальной продукции. Сейчас специальными метками уже маркируются меховые и табачные изделия, а также лекарства.
https://ria.ru/20200819/1575996376.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510614_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d950045add8164e79ff78e2ef18e5728.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, общество