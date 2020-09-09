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В России могут ввести маркировку алкоголя
В Минпромторге предложили распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:10
2020-09-09T18:15
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> В Минпромторге предложили распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя.Инициативу озвучил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/">Денис Мантуров</a> на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимира Путина</a> с членами кабмина. По его словам, это "позволит защитить потребителя".Также он считает необходимым с 2021 года ввести маркировку питьевой упакованной воды.В России к 2024 году планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров для снижения доли нелегальной продукции. Сейчас специальными метками уже маркируются меховые и табачные изделия, а также лекарства.
https://ria.ru/20200819/1575996376.html
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, общество

В России могут ввести маркировку алкоголя

16:10 09.09.2020 (обновлено: 18:15 09.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПокупательница в винно-водочном магазине
Покупательница в винно-водочном магазине - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Покупательница в винно-водочном магазине. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Минпромторге предложили распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя.
Инициативу озвучил глава ведомства Денис Мантуров на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина. По его словам, это "позволит защитить потребителя".

"Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки", — сказал министр.

Также он считает необходимым с 2021 года ввести маркировку питьевой упакованной воды.
В России к 2024 году планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров для снижения доли нелегальной продукции. Сейчас специальными метками уже маркируются меховые и табачные изделия, а также лекарства.
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинОбщество
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