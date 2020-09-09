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https://ria.ru/20200909/marchelli-1576970554.html
Новый худрук Театра Моссовета рассказал, что совсем не знает этот театр
Новый художественный руководитель столичного Театра им. Моссовета Евгений Марчелли сказал, что во время знакомства с труппой будет встречаться с каждым актером. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:35
2020-09-09T10:35
культура
театр
новости культуры
евгений марчелли
театр наций
театр имени моссовета
александр кибовский
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Новый художественный руководитель столичного Театра им. Моссовета Евгений Марчелли сказал, что во время знакомства с труппой будет встречаться с каждым актером.Во вторник на сборе труппы глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил Марчелли коллективу театра.Он добавил, что с некоторыми актерами театра он уже работал. Среди них Виталий Кищенко, с которым они знакомы еще со времен работы в Советске, и Юлия Хлынина, которая занята в спектакле "Страсти по Фоме" в Театре Наций.Евгений Марчелли - выпускник Щукинского училища, работавший в нескольких российских театрах, возглавлявший в разное время Омский театра драмы, "Тильзит-театр". Около 10 лет был художественным руководителем знаменитого Ярославского театра им. Волкова.Спектакли в постановке Марчелли, обладателя премии "Золотая маска", идут в театрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городах страны. Его последняя работа - спектакль "Страсти по Фоме" по Достоевскому - поставлена в Театре Наций.Почти 30 лет до своей смерти в 2016 году театр возглавлял Павел Хомский, последние годы руководство осуществляли совместно директор Валентина Панфилова и худсовет труппы.
https://ria.ru/20200827/mironov-1576089973.html
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театр, новости культуры, евгений марчелли, театр наций, театр имени моссовета, александр кибовский

Новый худрук Театра Моссовета рассказал, что совсем не знает этот театр

10:35 09.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНовый художественный руководитель Государственного академического театра имени Моссовета Евгений Марчелли во время сбора труппы Театра имени Моссовета перед началом нового театрального сезона.
Новый художественный руководитель Государственного академического театра имени Моссовета Евгений Марчелли во время сбора труппы Театра имени Моссовета перед началом нового театрального сезона. - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Новый художественный руководитель столичного Театра им. Моссовета Евгений Марчелли сказал, что во время знакомства с труппой будет встречаться с каждым актером.
Во вторник на сборе труппы глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил Марчелли коллективу театра.
"Я практически совсем не знаю Театр Моссовета, и для меня этот сезон станет знакомством, вхождением в этот коллектив. И свое знакомство я начну с труппы, буду встречаться с каждым актером. Мне надо почувствовать, понять, что там скрыто и что можно с этим делать", - сказал Марчелли РИА Новости.
Он добавил, что с некоторыми актерами театра он уже работал. Среди них Виталий Кищенко, с которым они знакомы еще со времен работы в Советске, и Юлия Хлынина, которая занята в спектакле "Страсти по Фоме" в Театре Наций.
Евгений Марчелли - выпускник Щукинского училища, работавший в нескольких российских театрах, возглавлявший в разное время Омский театра драмы, "Тильзит-театр". Около 10 лет был художественным руководителем знаменитого Ярославского театра им. Волкова.
Спектакли в постановке Марчелли, обладателя премии "Золотая маска", идут в театрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городах страны. Его последняя работа - спектакль "Страсти по Фоме" по Достоевскому - поставлена в Театре Наций.
Почти 30 лет до своей смерти в 2016 году театр возглавлял Павел Хомский, последние годы руководство осуществляли совместно директор Валентина Панфилова и худсовет труппы.
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КультураТеатрНовости культурыЕвгений МарчеллиТеатр нацийТеатр имени МоссоветаАлександр Кибовский
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