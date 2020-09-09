https://ria.ru/20200909/marchelli-1576970554.html
Новый худрук Театра Моссовета рассказал, что совсем не знает этот театр
Новый художественный руководитель столичного Театра им. Моссовета Евгений Марчелли сказал, что во время знакомства с труппой будет встречаться с каждым актером. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:35
2020-09-09T10:35
2020-09-09T10:35
культура
театр
новости культуры
евгений марчелли
театр наций
театр имени моссовета
александр кибовский
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Новый художественный руководитель столичного Театра им. Моссовета Евгений Марчелли сказал, что во время знакомства с труппой будет встречаться с каждым актером.Во вторник на сборе труппы глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил Марчелли коллективу театра.Он добавил, что с некоторыми актерами театра он уже работал. Среди них Виталий Кищенко, с которым они знакомы еще со времен работы в Советске, и Юлия Хлынина, которая занята в спектакле "Страсти по Фоме" в Театре Наций.Евгений Марчелли - выпускник Щукинского училища, работавший в нескольких российских театрах, возглавлявший в разное время Омский театра драмы, "Тильзит-театр". Около 10 лет был художественным руководителем знаменитого Ярославского театра им. Волкова.Спектакли в постановке Марчелли, обладателя премии "Золотая маска", идут в театрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городах страны. Его последняя работа - спектакль "Страсти по Фоме" по Достоевскому - поставлена в Театре Наций.Почти 30 лет до своей смерти в 2016 году театр возглавлял Павел Хомский, последние годы руководство осуществляли совместно директор Валентина Панфилова и худсовет труппы.
https://ria.ru/20200827/mironov-1576089973.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, новости культуры, евгений марчелли, театр наций, театр имени моссовета, александр кибовский
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Новый художественный руководитель столичного Театра им. Моссовета Евгений Марчелли сказал, что во время знакомства с труппой будет встречаться с каждым актером.
Во вторник на сборе труппы глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил Марчелли коллективу театра.
"Я практически совсем не знаю Театр Моссовета, и для меня этот сезон станет знакомством, вхождением в этот коллектив. И свое знакомство я начну с труппы, буду встречаться с каждым актером. Мне надо почувствовать, понять, что там скрыто и что можно с этим делать", - сказал Марчелли РИА Новости.
Он добавил, что с некоторыми актерами театра он уже работал. Среди них Виталий Кищенко, с которым они знакомы еще со времен работы в Советске, и Юлия Хлынина, которая занята в спектакле "Страсти по Фоме" в Театре Наций.
Евгений Марчелли - выпускник Щукинского училища, работавший в нескольких российских театрах, возглавлявший в разное время Омский театра драмы, "Тильзит-театр". Около 10 лет был художественным руководителем знаменитого Ярославского театра им. Волкова.
Спектакли в постановке Марчелли, обладателя премии "Золотая маска", идут в театрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городах страны. Его последняя работа - спектакль "Страсти по Фоме" по Достоевскому - поставлена в Театре Наций.
Почти 30 лет до своей смерти в 2016 году театр возглавлял Павел Хомский, последние годы руководство осуществляли совместно директор Валентина Панфилова и худсовет труппы.