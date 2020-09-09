https://ria.ru/20200909/marchelli-1576970554.html

Новый худрук Театра Моссовета рассказал, что совсем не знает этот театр

Новый художественный руководитель столичного Театра им. Моссовета Евгений Марчелли сказал, что во время знакомства с труппой будет встречаться с каждым актером. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:35

2020-09-09T10:35

2020-09-09T10:35

культура

театр

новости культуры

евгений марчелли

театр наций

театр имени моссовета

александр кибовский

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Новый художественный руководитель столичного Театра им. Моссовета Евгений Марчелли сказал, что во время знакомства с труппой будет встречаться с каждым актером.Во вторник на сборе труппы глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил Марчелли коллективу театра.Он добавил, что с некоторыми актерами театра он уже работал. Среди них Виталий Кищенко, с которым они знакомы еще со времен работы в Советске, и Юлия Хлынина, которая занята в спектакле "Страсти по Фоме" в Театре Наций.Евгений Марчелли - выпускник Щукинского училища, работавший в нескольких российских театрах, возглавлявший в разное время Омский театра драмы, "Тильзит-театр". Около 10 лет был художественным руководителем знаменитого Ярославского театра им. Волкова.Спектакли в постановке Марчелли, обладателя премии "Золотая маска", идут в театрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городах страны. Его последняя работа - спектакль "Страсти по Фоме" по Достоевскому - поставлена в Театре Наций.Почти 30 лет до своей смерти в 2016 году театр возглавлял Павел Хомский, последние годы руководство осуществляли совместно директор Валентина Панфилова и худсовет труппы.

https://ria.ru/20200827/mironov-1576089973.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, евгений марчелли, театр наций, театр имени моссовета, александр кибовский