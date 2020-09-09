https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576971705.html
СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву может состояться на следующей неделе, сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого". РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:59
2020-09-09T10:59
2020-09-09T11:06
белоруссия
александр лукашенко
москва
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Визит президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в Москву может состояться на следующей неделе, сообщил близкий к его пресс-службе <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank">Telegram-канал "Пул первого".</a>
3
белоруссия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, москва, в мире