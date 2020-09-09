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https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576971705.html
СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву может состояться на следующей неделе, сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого". РИА Новости, 09.09.2020
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белоруссия
александр лукашенко
москва
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Визит президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в Москву может состояться на следующей неделе, сообщил близкий к его пресс-службе <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank">Telegram-канал "Пул первого".</a>
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белоруссия
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белоруссия, александр лукашенко, москва, в мире

СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе

10:59 09.09.2020 (обновлено: 11:06 09.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву может состояться на следующей неделе, сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".
"Пул Первого разузнал про визит в Москву... В интернетах много разных дат и "ближайших дней" фигурировало. Так вот, в президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки", - говорится в сообщении.
1311022
Обсудить 3
БелоруссияАлександр ЛукашенкоМоскваВ мире
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