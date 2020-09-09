https://ria.ru/20200909/latushko-1576969360.html

Латушко намерен встретиться с несколькими главами европейских МИД

Член координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко в ближайшее время намерен провести встречи с министрами иностранных дел Германии, Чехии,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:13

2020-09-09T10:13

2020-09-09T10:13

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

светлана алексиевич

швеция

чехия

белоруссия

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Член координационного совета (КС) белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> в ближайшее время намерен провести встречи с министрами иностранных дел Германии, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a>, Австрии, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>.Собеседник агентства уточнил, что у него запланированы встречи "с министрами иностранных дел" Германии, Чехии, Австрии, Швеции и "с другими официальными лицами".Представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявляла, что КС продолжит деятельность, даже несмотря на то, что в президиуме на данный момент остались двое - юрист Максим Знак и писательница Светлана Алексиевич.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/latushko-1576884224.html

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576939487.html

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швеция

чехия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, светлана алексиевич, швеция, чехия, белоруссия, в мире