https://ria.ru/20200909/kosmodrom-1576967005.html

Гигантский пусковой стол для "Ангары" доставили на космодром Восточный

Пусковой стол для стартового комплекса ракеты-носителя "Ангара" за два месяца доставили на космодром Восточный по Северному морскому пути, сообщил Центр... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T09:12

2020-09-09T09:12

2020-09-09T09:12

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

северодвинск

свободный

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Пусковой стол для стартового комплекса <a href="http://ria.ru/product_Angara_raketa/" target="_blank" data-auto="true">ракеты-носителя "Ангара"</a> за два месяца доставили на космодром <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a> по Северному морскому пути, сообщил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>").Пусковой стол массой более 2 тысяч тонн отправили из города <a href="http://ria.ru/location_Severodvinsk/" target="_blank" data-auto="true">Северодвинск</a> <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> на судне "Баренц" в середине июля. Оно прошло по <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Ledovityjj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Северному Ледовитому океану</a>, <a href="http://ria.ru/location_beringov-proliv/" target="_blank" data-auto="true">Берингову проливу</a>, Берингову и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотском морям</a> до порта <a href="http://ria.ru/location_Sovetskaja_Gavan/" target="_blank" data-auto="true">Советская Гавань</a>, после чего стол был перегружен на баржу и по рекам Амур и Зея доставлен в город <a href="http://ria.ru/location_Svobodnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Свободный</a> <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>."Пусковой стол и вакуумная установка для стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара" доставлены на космодром Восточный", - говорится в сообщении на сайте предприятия.Строительство стартового комплекса для "Ангары" идет на Восточном с 2019 года. Ранее сообщалось, что первый пуск ракеты "Ангара-А5" с Восточного предполагается в 2023 году с беспилотным космическим кораблем "Орел".

https://ria.ru/20200824/kosmos-1576224676.html

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северодвинск

свободный

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, северодвинск, свободный