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Гигантский пусковой стол для "Ангары" доставили на космодром Восточный
Пусковой стол для стартового комплекса ракеты-носителя "Ангара" за два месяца доставили на космодром Восточный по Северному морскому пути, сообщил Центр... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:12
2020-09-09T09:12
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
северодвинск
свободный
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Пусковой стол для стартового комплекса <a href="http://ria.ru/product_Angara_raketa/" target="_blank" data-auto="true">ракеты-носителя "Ангара"</a> за два месяца доставили на космодром <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a> по Северному морскому пути, сообщил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>").Пусковой стол массой более 2 тысяч тонн отправили из города <a href="http://ria.ru/location_Severodvinsk/" target="_blank" data-auto="true">Северодвинск</a> <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> на судне "Баренц" в середине июля. Оно прошло по <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Ledovityjj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Северному Ледовитому океану</a>, <a href="http://ria.ru/location_beringov-proliv/" target="_blank" data-auto="true">Берингову проливу</a>, Берингову и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотском морям</a> до порта <a href="http://ria.ru/location_Sovetskaja_Gavan/" target="_blank" data-auto="true">Советская Гавань</a>, после чего стол был перегружен на баржу и по рекам Амур и Зея доставлен в город <a href="http://ria.ru/location_Svobodnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Свободный</a> <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>."Пусковой стол и вакуумная установка для стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара" доставлены на космодром Восточный", - говорится в сообщении на сайте предприятия.Строительство стартового комплекса для "Ангары" идет на Восточном с 2019 года. Ранее сообщалось, что первый пуск ракеты "Ангара-А5" с Восточного предполагается в 2023 году с беспилотным космическим кораблем "Орел".
https://ria.ru/20200824/kosmos-1576224676.html
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космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, северодвинск, свободный

Гигантский пусковой стол для "Ангары" доставили на космодром Восточный

09:12 09.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет "Ангара" на стенде государственной корпорации "Роскосмос"
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пусковой стол для стартового комплекса ракеты-носителя "Ангара" за два месяца доставили на космодром Восточный по Северному морскому пути, сообщил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса").
Пусковой стол массой более 2 тысяч тонн отправили из города Северодвинск Архангельской области на судне "Баренц" в середине июля. Оно прошло по Северному Ледовитому океану, Берингову проливу, Берингову и Охотском морям до порта Советская Гавань, после чего стол был перегружен на баржу и по рекам Амур и Зея доставлен в город Свободный Амурской области.
"Пусковой стол и вакуумная установка для стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара" доставлены на космодром Восточный", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Строительство стартового комплекса для "Ангары" идет на Восточном с 2019 года. Ранее сообщалось, что первый пуск ракеты "Ангара-А5" с Восточного предполагается в 2023 году с беспилотным космическим кораблем "Орел".
Макеты ракетоносителей Ангара-А5 на стенде Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 10:51РИА Наука
Тяжелую "Ангару" запустят в ноябре
3800102
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