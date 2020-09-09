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https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576963336.html
Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T01:44
2020-09-09T04:40
распространение нового коронавируса
astrazeneca
великобритания
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Клинические испытания вакцины компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, сообщает портал <a href="https://www.statnews.com/" target="_blank">Stat News</a> со ссылкой на представителя компании.Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами <a href="http://ria.ru/location_Oxford/" target="_blank" data-auto="true">Оксфорда</a>, в августе перешла к третьей фазе испытаний в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>.Представитель компании сообщил, что "стандартный процесс проверки" привел к приостановке испытаний. По его словам, AstraZeneca "работает над тем, чтобы ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний". По словам представителя, приостановка испытаний носит "рутинный характер" и необходима в подобных случаях.Точная природа нежелательного побочного эффекта неизвестна, однако, по словам источников, ожидается, что участник испытаний поправится. По данным источников, данный случай повлиял и на другие исследования вакцины AstraZeneca.Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока не известно, отмечает портал.В США также проходят клинические испытания вакцины против коронавируса компаний Moderna и Pfizer.
Нежелательный эффект от вакцинации выразился в танце вприсядку и сквернословием в адрес монаршей особы...
28
Сначала научитесь делать, а потом что-то квакайте в сторону более успешных разработчиков..
17
5
великобритания
сша
РИА Новости
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astrazeneca , великобритания, сша, в мире

Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили

01:44 09.09.2020 (обновлено: 04:40 09.09.2020)
28399
© РИА Новости / Евгений БиятовТест на коронавирус
Тест на коронавирус - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя компании.
Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР.
Представитель компании сообщил, что "стандартный процесс проверки" привел к приостановке испытаний. По его словам, AstraZeneca "работает над тем, чтобы ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний". По словам представителя, приостановка испытаний носит "рутинный характер" и необходима в подобных случаях.
Точная природа нежелательного побочного эффекта неизвестна, однако, по словам источников, ожидается, что участник испытаний поправится. По данным источников, данный случай повлиял и на другие исследования вакцины AstraZeneca.
Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока не известно, отмечает портал.
В США также проходят клинические испытания вакцины против коронавируса компаний Moderna и Pfizer.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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Распространение нового коронавирусаAstraZenecaВеликобританияСШАВ мире
Популярные комментарии
Нежелательный эффект от вакцинации выразился в танце вприсядку и сквернословием в адрес монаршей особы...
9 сентября, 01:55
Александр АникинАлександр Аникин
9150004
Сначала научитесь делать, а потом что-то квакайте в сторону более успешных разработчиков..
9 сентября, 06:23
Светлана ВасильчеваСветлана Васильчева
1410001
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