https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576963336.html

Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили

Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T01:44

2020-09-09T01:44

2020-09-09T04:40

распространение нового коронавируса

astrazeneca

великобритания

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Клинические испытания вакцины компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, сообщает портал <a href="https://www.statnews.com/" target="_blank">Stat News</a> со ссылкой на представителя компании.Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами <a href="http://ria.ru/location_Oxford/" target="_blank" data-auto="true">Оксфорда</a>, в августе перешла к третьей фазе испытаний в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>.Представитель компании сообщил, что "стандартный процесс проверки" привел к приостановке испытаний. По его словам, AstraZeneca "работает над тем, чтобы ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний". По словам представителя, приостановка испытаний носит "рутинный характер" и необходима в подобных случаях.Точная природа нежелательного побочного эффекта неизвестна, однако, по словам источников, ожидается, что участник испытаний поправится. По данным источников, данный случай повлиял и на другие исследования вакцины AstraZeneca.Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока не известно, отмечает портал.В США также проходят клинические испытания вакцины против коронавируса компаний Moderna и Pfizer.

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великобритания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

astrazeneca , великобритания, сша, в мире