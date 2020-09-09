https://ria.ru/20200909/jagger-1576949437.html

Мик Джаггер рассказал, когда от The Rolling Stones ждать новинок

Мик Джаггер рассказал в интервью изданию Rolling Stone, что музыканты соберутся вместе и начнут записывать новые песни, как только у них появится возможность... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T03:23

2020-09-09T03:23

2020-09-09T03:23

культура

музыка

новости культуры

led zeppelin

джимми пейдж

the rolling stones

мик джаггер

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости</strong>. Мик Джаггер <a href="https://www.rollingstone.com/music/music-news/mick-jagger-stones-quarantine-interview-1055105/" target="_blank">рассказал</a> в интервью изданию Rolling Stone, что музыканты соберутся вместе и начнут записывать новые песни, как только у них появится возможность сделать это безопасно. "Я пока не знаю, когда мы сможем собраться вместе и что-то записать. Это произойдет при безопасных обстоятельствах. Уверен, что уже скоро", — заявил музыкант в ответ на вопрос о том, когда ждать нового релиза группы."Сейчас мне нужно закончить работу над тем, что мы уже сделали. У меня как раз есть время этим заняться. Мне нравится то, что у нас получилось. Звучит хорошо, и музыка разнообразная, в ней есть всего понемногу", — рассказал он, добавив, что уже работает над новыми треками и "скучает по выступлениям". Отвечая на вопрос о композиции Scarlet, которую The Rolling Stones <a href="https://ria.ru/20200722/1574736591.html" target="_blank">записали</a> вместе с Джимми Пейджем из группы Led Zeppelin, музыкант поделился, что они с Пейджем никак не могут вспомнить, где она была записана: в подвале дома гитариста Ронни Вуда или в студии Olympic.Из-за пандемии группе пришлось отменить в этом году гастрольный тур No Filter, на концерты которого все билеты были распроданы.

https://ria.ru/20200821/magazin-1576063012.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, led zeppelin, джимми пейдж, the rolling stones, мик джаггер