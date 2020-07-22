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https://ria.ru/20200722/1574736591.html
The Rolling Stones выпустили песню 1974 года, записанную с Джимми Пейджем
Знаменитая британская рок-группа The Rolling Stones выпустила ранее не публиковавшуюся песню, которая была записана еще в 1974 году с участием коллектива Led... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:02
культура
музыка
новости культуры
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the rolling stones
кит ричардс
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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музыка, новости культуры, джимми пейдж, the rolling stones, кит ричардс, сша

The Rolling Stones выпустили песню 1974 года, записанную с Джимми Пейджем

17:54 22.07.2020 (обновлено: 18:02 22.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий Вокалист группы "The Rolling Stones" Мик Джаггер
Вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер
© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий
Вокалист группы "The Rolling Stones" Мик Джаггер. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Знаменитая британская рок-группа The Rolling Stones выпустила ранее не публиковавшуюся песню, которая была записана еще в 1974 году с участием коллектива Led Zeppelin.
"Песня Scarlet. Первоначально записанный в октябре 1974 года, этот трек никогда ранее не публиковался. Важную роль в нем играет легендарный гитарист Джимми Пейдж из Led Zeppelin, также в записи принял участие бас-гитарист Рик Греч из группы Blind Faith", - говорится в заявлении The Rolling Stones в Twitter со ссылкой, по которой можно прослушать композицию.
Как нетрудно предположить, в песне рассказывается о девушке по имени Скарлет, которая разбила сердце лирическому герою.
"Я вспоминаю, что мы пришли к концу репетиции Zeppelin. Они уходили, а мы должны были начать, но, по-моему, Джимми (Пейдж) решил остаться. Мы не задумывали это как самостоятельный трек, это по сути пробная запись… но получилось хорошо", - приводит журнал Rolling Stone воспоминания гитариста группы Кита Ричардса.
Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones, на счету которых более 20 только студийных записей, составляет более 250 миллионов экземпляров. Двести миллионов пластинок были проданы в США, именно по этим показателям группа, образованная в 1962 году, является одной из самых успешных в мире. В 1989 году The Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. Последние песни группы – Doom and Gloom и One More Shot, вошедшие в альбом GRRR! – вышли в 2012 году.
Концерт британской группы «The Rolling Stones».
10 июля, 13:01Культура
The Rolling Stones выпустила не изданную ранее песню и клип на нее
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