The Rolling Stones выпустили песню 1974 года, записанную с Джимми Пейджем

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Знаменитая британская рок-группа The Rolling Stones выпустила ранее не публиковавшуюся песню, которая была записана еще в 1974 году с участием коллектива Led Zeppelin.
"Песня Scarlet. Первоначально записанный в октябре 1974 года, этот трек никогда ранее не публиковался. Важную роль в нем играет легендарный гитарист Джимми Пейдж из Led Zeppelin, также в записи принял участие бас-гитарист Рик Греч из группы Blind Faith", - говорится в заявлении The Rolling Stones в Twitter со ссылкой, по которой можно прослушать композицию.
SCARLET ⤫ FEATURING JIMMY PAGE ⤫ OUT NOW! https://t.co/2hxmfEmnMt— The Rolling Stones (@RollingStones) July 22, 2020
Originally recorded in October 1974, this track has never been released before - featuring legendary Led Zeppelin guitarist @JimmyPage and guests Blind Faith’s Rick Grech on bass.#ExperienceGoatsHeadSoup pic.twitter.com/FPPl3lU2sf
Как нетрудно предположить, в песне рассказывается о девушке по имени Скарлет, которая разбила сердце лирическому герою.
"Я вспоминаю, что мы пришли к концу репетиции Zeppelin. Они уходили, а мы должны были начать, но, по-моему, Джимми (Пейдж) решил остаться. Мы не задумывали это как самостоятельный трек, это по сути пробная запись… но получилось хорошо", - приводит журнал Rolling Stone воспоминания гитариста группы Кита Ричардса.
Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones, на счету которых более 20 только студийных записей, составляет более 250 миллионов экземпляров. Двести миллионов пластинок были проданы в США, именно по этим показателям группа, образованная в 1962 году, является одной из самых успешных в мире. В 1989 году The Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. Последние песни группы – Doom and Gloom и One More Shot, вошедшие в альбом GRRR! – вышли в 2012 году.