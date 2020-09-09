Пентагон объявил о сокращении военного присутствия США в Ираке
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© AP Photo / Hadi MizbanАмериканские военные в Багдаде, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Американские военные в Багдаде, Ирак. Архивное фото
"Такое сокращение присутствия позволяет нам продолжать консультировать наших иракских партнеров и помогать им в искоренении последних остатков ИГ* в Ираке и обеспечении его прочного поражения", - заявил Маккензи.
Он добавил, что сокращение с 5,2 тысячи военнослужащих до 3 тысяч будет реализовано в сентябре.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что президент Дональд Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане. По его словам, сначала следует ожидать от Трампа объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни - о сокращении войск в Афганистане.
Обещания закончить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, были ключевыми в предвыборной программе Трампа.
Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что войска международной коалиции будут полностью выведены из Ирака в течение трех лет.
*Террористическая организация, запрещенная в России.