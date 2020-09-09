https://ria.ru/20200909/irak-1576990354.html

Пентагон объявил о сокращении военного присутствия США в Ираке

Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи в среду объявил о сокращении военного присутствия в Ираке на 2200 военнослужащих, сообщает... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:25

2020-09-09T15:25

2020-09-09T15:25

касем сулеймани

дональд трамп

корпус стражей исламской революции

ирак

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи в среду объявил о сокращении военного присутствия в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a> на 2200 военнослужащих, сообщает телеканал <a href="https://www.foxnews.com/politics/trump-pentagon-set-to-announce-plan-to-withdraw-more-us-troops-from-iraq" target="_blank">FoxNews.</a>Он добавил, что сокращение с 5,2 тысячи военнослужащих до 3 тысяч будет реализовано в сентябре.Ранее высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что президент Дональд Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке и <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>. По его словам, сначала следует ожидать от Трампа объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни - о сокращении войск в Афганистане.Обещания закончить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, были ключевыми в предвыборной программе Трампа.Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции <a href="http://ria.ru/person_Kazem_Sulejjmani/" target="_blank" data-auto="true">Касем Сулеймани</a> и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.В ответ <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что войска международной коалиции будут полностью выведены из Ирака в течение трех лет.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200518/1571511549.html

https://ria.ru/20200909/ssha-1576976109.html

ирак

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

касем сулеймани, дональд трамп, корпус стражей исламской революции, ирак, сша, в мире