https://ria.ru/20200909/infarkt-1576986861.html

Кардиолог развеял самые популярные мифы об инфаркте

Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили назвал самые популярные заблуждения, связанные с инфарктом. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:27

2020-09-09T14:27

2020-09-09T14:31

здоровье

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Врач-кардиолог, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Симон Мацкеплишвили назвал самые популярные заблуждения, связанные с инфарктом.По его словам, жгущая и давящая боль в области сердца не является главным признаком болезни.Другим распространенным мифом является прямая связь между обширностью инфаркта и выраженностью болевого синдрома либо других проявлений.Кардиолог опроверг расхожее мнение о том, что людям, перенесшим инфаркт, запрещена интимная жизнь.Мацкеплишвили также отметил, что считать инфаркт болезнью пожилых неправильно. Недуг может настигнуть человека и в раннем возрасте при наличии наследственных рисков и генетического нарушения обмена холестерина, заключил специалист.

https://ria.ru/20200906/serdtse-1576842369.html

https://ria.ru/20200623/1573365688.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, российская академия наук, общество