https://ria.ru/20200909/infarkt-1576986861.html
Кардиолог развеял самые популярные мифы об инфаркте
Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили назвал самые популярные заблуждения, связанные с инфарктом. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:27
2020-09-09T14:27
2020-09-09T14:31
здоровье
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Врач-кардиолог, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Симон Мацкеплишвили назвал самые популярные заблуждения, связанные с инфарктом.По его словам, жгущая и давящая боль в области сердца не является главным признаком болезни.Другим распространенным мифом является прямая связь между обширностью инфаркта и выраженностью болевого синдрома либо других проявлений.Кардиолог опроверг расхожее мнение о том, что людям, перенесшим инфаркт, запрещена интимная жизнь.Мацкеплишвили также отметил, что считать инфаркт болезнью пожилых неправильно. Недуг может настигнуть человека и в раннем возрасте при наличии наследственных рисков и генетического нарушения обмена холестерина, заключил специалист.
https://ria.ru/20200906/serdtse-1576842369.html
https://ria.ru/20200623/1573365688.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, российская академия наук, общество
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН
Симон Мацкеплишвили назвал самые популярные заблуждения, связанные с инфарктом.
По его словам, жгущая и давящая боль в области сердца не является главным признаком болезни.
"Есть много масок инфаркта миокарда, которые проявляются болью в руке, челюсти, в лопатке, либо безболевые формы инфаркта. Кроме боли, любое ухудшение самочувствия, особенно у людей с факторами риска, должно настораживать", - сказал врач в эфире "Первого канала
".
Другим распространенным мифом является прямая связь между обширностью инфаркта и выраженностью болевого синдрома либо других проявлений.
Кардиолог опроверг расхожее мнение о том, что людям, перенесшим инфаркт, запрещена интимная жизнь.
"Если мужчина без стенокардии относительно легко без одышки может подняться на третий этаж, то эта та же доза физической нагрузки, что и при половой активности. Значит он может безопасно жить интимной жизнью", - уточнил он.
Мацкеплишвили также отметил, что считать инфаркт болезнью пожилых неправильно. Недуг может настигнуть человека и в раннем возрасте при наличии наследственных рисков и генетического нарушения обмена холестерина, заключил специалист.