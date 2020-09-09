Влюблен и очень опасен. Хью Гранту — 60

© AP Photo / Nick Ut

Ничто вроде бы не предвещало, что Хью Джон Мунго Грант станет, пожалуй, главным мужчиной мечты в 1990-х и 2000-х.

Единственное, что его выделяло среди сверстников (кроме обаятельного прищура и мягкой улыбки), — его предки и родственники. Среди них были виконты, графы, премьер-министры.

"Мы не были богаты, совсем. Я ходил в обычную начальную школу, а потом выиграл стипендию, чтобы посещать частный колледж", — рассказывал потом Хью.

Увлекался химией. Летние каникулы обычно проводил, охотясь с дедом в Шотландии.