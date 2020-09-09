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Влюблен и очень опасен. Хью Гранту — 60
Британец, который лучше всех смущается в кадре, очаровательно улыбается и в финале обязательно оказывается самым счастливым, — Хью Грант сегодня отмечает (разве РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T08:00
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мадонна чикконе
джулия робертс
кеннет брана
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энди макдауэлл
культура
рене зеллвегер
кино и сериалы
знаменитости
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>Британец, который лучше всех смущается в кадре, очаровательно улыбается и в финале обязательно оказывается самым счастливым, — Хью Грант сегодня отмечает (разве такое возможно?) 60-летие. А, казалось бы, совсем недавно все мечтали о голубоглазом Микки и верили в реальную любовь. У Гранта аристократическая семья, талант задавать тренды, играть как положительных героев, так и мерзавцев, а еще заставлять плакать при просмотре фильмов с его участием. О жизни и карьере Гранта — в материале РИА Новости.
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мадонна чикконе, джулия робертс, кеннет брана, гарри поттер, энди макдауэлл, рене зеллвегер, кино и сериалы, знаменитости, колин ферт, хью грант, фото

Влюблен и очень опасен. Хью Гранту — 60

08:00 09.09.2020 (обновлено: 08:17 09.09.2020)
2371
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Британец, который лучше всех смущается в кадре, очаровательно улыбается и в финале обязательно оказывается самым счастливым, — Хью Грант сегодня отмечает (разве такое возможно?) 60-летие. А, казалось бы, совсем недавно все мечтали о голубоглазом Микки и верили в реальную любовь. У Гранта аристократическая семья, талант задавать тренды, играть как положительных героев, так и мерзавцев, а еще заставлять плакать при просмотре фильмов с его участием. О жизни и карьере Гранта — в материале РИА Новости.
© AP Photo / Nick Ut

Ничто вроде бы не предвещало, что Хью Джон Мунго Грант станет, пожалуй, главным мужчиной мечты в 1990-х и 2000-х.

Единственное, что его выделяло среди сверстников (кроме обаятельного прищура и мягкой улыбки), — его предки и родственники. Среди них были виконты, графы, премьер-министры.

"Мы не были богаты, совсем. Я ходил в обычную начальную школу, а потом выиграл стипендию, чтобы посещать частный колледж", — рассказывал потом Хью.

Увлекался химией. Летние каникулы обычно проводил, охотясь с дедом в Шотландии.

Хью Грант
1 из 10

Ничто вроде бы не предвещало, что Хью Джон Мунго Грант станет, пожалуй, главным мужчиной мечты в 1990-х и 2000-х.

Единственное, что его выделяло среди сверстников (кроме обаятельного прищура и мягкой улыбки), — его предки и родственники. Среди них были виконты, графы, премьер-министры.

"Мы не были богаты, совсем. Я ходил в обычную начальную школу, а потом выиграл стипендию, чтобы посещать частный колледж", — рассказывал потом Хью.

Увлекался химией. Летние каникулы обычно проводил, охотясь с дедом в Шотландии.

© AP Photo / Nick Ut
© Sony Pictures Releasing CIS

"Я впервые встретила Хью на вечеринке в Оксфорде, — вспоминала его знакомая, актриса Анна Чанселлор. — Его как будто окружала волшебная аура. Он уже тогда был звездой, еще ничего не сделав".

Грант сначала и не мечтал о карьере актера. Поступил в New College Оксфордского университета. Собирался стать искусствоведом, был членом закрытого и престижного студенческого клуба Piers Gaveston Society.

Но, кроме того, посещал драмкружок университета. Его это затянуло, а постановщики заметили студента — например, он играл Фабиана в "Двенадцатой ночи".

Актер Хью Грант в роли Пола в сцене из фильма режиссера Марка Лоуренса Супруги Морган в бегах
2 из 10

"Я впервые встретила Хью на вечеринке в Оксфорде, — вспоминала его знакомая, актриса Анна Чанселлор. — Его как будто окружала волшебная аура. Он уже тогда был звездой, еще ничего не сделав".

Грант сначала и не мечтал о карьере актера. Поступил в New College Оксфордского университета. Собирался стать искусствоведом, был членом закрытого и престижного студенческого клуба Piers Gaveston Society.

Но, кроме того, посещал драмкружок университета. Его это затянуло, а постановщики заметили студента — например, он играл Фабиана в "Двенадцатой ночи".

© Sony Pictures Releasing CIS
© Merchant Ivory Productions, Cinecom Pictures, Film Four International (1987)

Успех к Гранту пришел почти сразу — с ролью в фильме об однополой любви двух аристократов в начале XX века "Морис" (1987 год).

Жюри Венецианского кинофестиваля отметило Кубком Вольпи тандем актеров — приз Грант получал с партнером по фильму Джеймсом Уилби.

А критики расхваливали драматический накал и увлекательную историю. Снимали картину в Кембридже, что вместе с костюмами Эдвардианской эпохи сделало ленту весьма атмосферной.

Кадр из фильма Морис
3 из 10

Успех к Гранту пришел почти сразу — с ролью в фильме об однополой любви двух аристократов в начале XX века "Морис" (1987 год).

Жюри Венецианского кинофестиваля отметило Кубком Вольпи тандем актеров — приз Грант получал с партнером по фильму Джеймсом Уилби.

А критики расхваливали драматический накал и увлекательную историю. Снимали картину в Кембридже, что вместе с костюмами Эдвардианской эпохи сделало ленту весьма атмосферной.

© Merchant Ivory Productions, Cinecom Pictures, Film Four International (1987)
© PolyGram Filmed Entertainment, Channel Four Films, Working Title Films (1993)

Череда романтических комедий, в которых снялся Хью, началась с картины "Четыре свадьбы и одни похороны" (1993) и не закончится, видимо, никогда.

"Если бы вы прочитали такое количество ужасных сценариев, как я, то поняли бы, как я обрадовался, прочитав этот, — объяснял актер. — Здесь наконец-то главный герой по-настоящему смешной".

От фильма о неловком и странноватом англичанине Чарльзе, влюбленном в американку Керри (Энди Макдауэлл), были в восторге все — и критики, и зрители. Правда, сам Грант потом страдал от того, что многие отождествляли его с Чарльзом и считали, что он способен только на это.

Кадр из фильма Четыре свадьбы и одни похороны
4 из 10

Череда романтических комедий, в которых снялся Хью, началась с картины "Четыре свадьбы и одни похороны" (1993) и не закончится, видимо, никогда.

"Если бы вы прочитали такое количество ужасных сценариев, как я, то поняли бы, как я обрадовался, прочитав этот, — объяснял актер. — Здесь наконец-то главный герой по-настоящему смешной".

От фильма о неловком и странноватом англичанине Чарльзе, влюбленном в американку Керри (Энди Макдауэлл), были в восторге все — и критики, и зрители. Правда, сам Грант потом страдал от того, что многие отождествляли его с Чарльзом и считали, что он способен только на это.

© PolyGram Filmed Entertainment, Channel Four Films, Working Title Films (1993)
© PolyGram Filmed Entertainment, Working Title Films (1999)

Грант невольно создает тренды: например, во многом благодаря ему район Ноттинг Хилл в Лондоне стал новым "местом силы".

Все из-за романтической комедии "Ноттинг Хилл" о владельце книжного магазина Уильяме. В лавку однажды случайно заходит знаменитая актриса Анна Скотт (Джулия Робертс). Из-за неловкости Уильяма у них завязывается разговор, Анна приглашает его к себе в отель, и между ними возникают странные, но милые недоотношения.

"Я всегда представлял, что было бы, заявись я на ужин к друзьям в компании Мадонны или любой другой знаменитости, — признавался режиссер Ричард Кертис. — Как бы они отреагировали? Стали бы притворяться крутыми? И как бы прошел вечер? Вот откуда взялась идея фильма".

К слову, подобная сцена была в "Ноттинг Хилле", и она стала одной из знаковых и динамичных в картине.

Кадр из фильма Ноттинг Хилл
5 из 10

Грант невольно создает тренды: например, во многом благодаря ему район Ноттинг Хилл в Лондоне стал новым "местом силы".

Все из-за романтической комедии "Ноттинг Хилл" о владельце книжного магазина Уильяме. В лавку однажды случайно заходит знаменитая актриса Анна Скотт (Джулия Робертс). Из-за неловкости Уильяма у них завязывается разговор, Анна приглашает его к себе в отель, и между ними возникают странные, но милые недоотношения.

"Я всегда представлял, что было бы, заявись я на ужин к друзьям в компании Мадонны или любой другой знаменитости, — признавался режиссер Ричард Кертис. — Как бы они отреагировали? Стали бы притворяться крутыми? И как бы прошел вечер? Вот откуда взялась идея фильма".

К слову, подобная сцена была в "Ноттинг Хилле", и она стала одной из знаковых и динамичных в картине.

© PolyGram Filmed Entertainment, Working Title Films (1999)
© StudioCanal, Working Title Films (2001)

Хью играл не только положительных героев — ему отлично удаются обаятельные мерзавцы.

Как, например, Дэниел Кливер из "Дневника Бриджит Джонс". Это картина про обычную британку (Рене Зеллвегер), которая мечется между идеалом, "мужчиной мечты" мистером Дарси (Колин Ферт) и своим очаровательным язвительным боссом Дэниелом.

"Меня достало играть мистера Идеального парня, — рассказывал Грант. — У меня уже было несколько таких ролей, из-за чего, мне кажется, весь мир начало подташнивать от них. Так что Кливер стал своего рода спасением".

Кстати, этот фильм тоже породил своеобразный тренд — "Дневник Бриджит Джонс" часто показывают под Рождество и Новый год, это почти традиция.

Кадр из фильма Дневник Бриджит Джонс
6 из 10

Хью играл не только положительных героев — ему отлично удаются обаятельные мерзавцы.

Как, например, Дэниел Кливер из "Дневника Бриджит Джонс". Это картина про обычную британку (Рене Зеллвегер), которая мечется между идеалом, "мужчиной мечты" мистером Дарси (Колин Ферт) и своим очаровательным язвительным боссом Дэниелом.

"Меня достало играть мистера Идеального парня, — рассказывал Грант. — У меня уже было несколько таких ролей, из-за чего, мне кажется, весь мир начало подташнивать от них. Так что Кливер стал своего рода спасением".

Кстати, этот фильм тоже породил своеобразный тренд — "Дневник Бриджит Джонс" часто показывают под Рождество и Новый год, это почти традиция.

© StudioCanal, Working Title Films (2001)
© 1492 Pictures, Heyday Films, Miracle Productions GmbH, Warner Bros. Pictures (2002)

Иногда, правда, Хью отказывался от ролей, которые потом становились культовыми.

Так было с персонажем из фильма "Гарри Поттер и тайная комната". Речь о Златопусте Локонсе, преподавателе защиты от темных искусств, самовлюбленном щеголе и авторе множества волшебных книг-бестселлеров.

Грант отклонил предложение, о чем позднее пожалел.

Локонса сыграл Кеннет Брана. А посмотреть на белокурого Гранта в волшебной мантии было бы очень интересно.

Кадр из фильма Гарри Поттер и Тайная комната
7 из 10

Иногда, правда, Хью отказывался от ролей, которые потом становились культовыми.

Так было с персонажем из фильма "Гарри Поттер и тайная комната". Речь о Златопусте Локонсе, преподавателе защиты от темных искусств, самовлюбленном щеголе и авторе множества волшебных книг-бестселлеров.

Грант отклонил предложение, о чем позднее пожалел.

Локонса сыграл Кеннет Брана. А посмотреть на белокурого Гранта в волшебной мантии было бы очень интересно.

© 1492 Pictures, Heyday Films, Miracle Productions GmbH, Warner Bros. Pictures (2002)
© AFP 2020 / Andre Durand

Самый громкий роман Гранта — с Элизабет Хёрли. Они познакомились на съемках (Хью играл Байрона, а Лиз — его бывшую возлюбленную) и сразу начали встречаться.

В 1990-х они были одной из самых обсуждаемых звездных пар, их снимки постоянно публиковали в СМИ — как от папарацци, так и с премьер и ковровых дорожек.

Грант и Хёрли провели вместе 13 лет, но разошлись. По-хорошему — Хью даже стал крестным сына Элизабет, Дамиана.

Хью Грант и Элизабет Хёрли на набережной Круазет
8 из 10

Самый громкий роман Гранта — с Элизабет Хёрли. Они познакомились на съемках (Хью играл Байрона, а Лиз — его бывшую возлюбленную) и сразу начали встречаться.

В 1990-х они были одной из самых обсуждаемых звездных пар, их снимки постоянно публиковали в СМИ — как от папарацци, так и с премьер и ковровых дорожек.

Грант и Хёрли провели вместе 13 лет, но разошлись. По-хорошему — Хью даже стал крестным сына Элизабет, Дамиана.

© AFP 2020 / Andre Durand
© AP Photo / Invision / Joel Ryan

После Хёрли у Гранта было несколько романов. Недолго Хью встречался с Тинглан Хонг, у пары есть дочь и сын.

Сейчас актер женат на шведке, телепродюсере Анне Эберштайн. У них трое совместных детей. Пара несколько раз сходилась и расходилась, в итоге зарегистрировав брак в 2018 году.

"У нас было небольшое торжество, — говорил Грант. — Я откладывал женитьбу слишком долго. Мне нравится быть женатым. Также и с детьми: раньше я закатывал глаза, когда говорили о детях, а сейчас я понял все это волшебство".

Анна Эберштейн и Хью Грант на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
9 из 10

После Хёрли у Гранта было несколько романов. Недолго Хью встречался с Тинглан Хонг, у пары есть дочь и сын.

Сейчас актер женат на шведке, телепродюсере Анне Эберштайн. У них трое совместных детей. Пара несколько раз сходилась и расходилась, в итоге зарегистрировав брак в 2018 году.

"У нас было небольшое торжество, — говорил Грант. — Я откладывал женитьбу слишком долго. Мне нравится быть женатым. Также и с детьми: раньше я закатывал глаза, когда говорили о детях, а сейчас я понял все это волшебство".

© AP Photo / Invision / Joel Ryan
© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА

В работе Хью продолжает отдавать предпочтение комедиям — в последнее время криминальным.

Одна из них — "Джентльмены" Гая Ричи, где Грант сыграл прожженного журналиста-исследователя. Его герой пытается "копать" под лондонского наркобарона Майкла (Мэттью Макконахи).

У Гранта было 40 страниц диалогов, которые сняли за пять дней. И это не сказалось на качестве: его персонаж получился одним из самых ярких, правдивых и циничных.

Правда, Грант признавался, что для него съемки были пугающими, он совсем не наслаждался процессом и постоянно сомневался в себе.

Успех фильма подтверждает: волноваться Хью совершенно незачем.

Фильм Джентльмены(2020)
10 из 10

В работе Хью продолжает отдавать предпочтение комедиям — в последнее время криминальным.

Одна из них — "Джентльмены" Гая Ричи, где Грант сыграл прожженного журналиста-исследователя. Его герой пытается "копать" под лондонского наркобарона Майкла (Мэттью Макконахи).

У Гранта было 40 страниц диалогов, которые сняли за пять дней. И это не сказалось на качестве: его персонаж получился одним из самых ярких, правдивых и циничных.

Правда, Грант признавался, что для него съемки были пугающими, он совсем не наслаждался процессом и постоянно сомневался в себе.

Успех фильма подтверждает: волноваться Хью совершенно незачем.

© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА
2220002
КультураМадонна ЧикконеДжулия РобертсКеннет БранаГарри ПоттерЭнди МакдауэллРене ЗеллвегерКино и сериалыЗнаменитостиКолин ФертХью Грант
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