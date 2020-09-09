Влюблен и очень опасен. Хью Гранту — 60
Ничто вроде бы не предвещало, что Хью Джон Мунго Грант станет, пожалуй, главным мужчиной мечты в 1990-х и 2000-х.
Единственное, что его выделяло среди сверстников (кроме обаятельного прищура и мягкой улыбки), — его предки и родственники. Среди них были виконты, графы, премьер-министры.
"Мы не были богаты, совсем. Я ходил в обычную начальную школу, а потом выиграл стипендию, чтобы посещать частный колледж", — рассказывал потом Хью.
Увлекался химией. Летние каникулы обычно проводил, охотясь с дедом в Шотландии.
Ничто вроде бы не предвещало, что Хью Джон Мунго Грант станет, пожалуй, главным мужчиной мечты в 1990-х и 2000-х.
Единственное, что его выделяло среди сверстников (кроме обаятельного прищура и мягкой улыбки), — его предки и родственники. Среди них были виконты, графы, премьер-министры.
"Мы не были богаты, совсем. Я ходил в обычную начальную школу, а потом выиграл стипендию, чтобы посещать частный колледж", — рассказывал потом Хью.
Увлекался химией. Летние каникулы обычно проводил, охотясь с дедом в Шотландии.
"Я впервые встретила Хью на вечеринке в Оксфорде, — вспоминала его знакомая, актриса Анна Чанселлор. — Его как будто окружала волшебная аура. Он уже тогда был звездой, еще ничего не сделав".
Грант сначала и не мечтал о карьере актера. Поступил в New College Оксфордского университета. Собирался стать искусствоведом, был членом закрытого и престижного студенческого клуба Piers Gaveston Society.
Но, кроме того, посещал драмкружок университета. Его это затянуло, а постановщики заметили студента — например, он играл Фабиана в "Двенадцатой ночи".
"Я впервые встретила Хью на вечеринке в Оксфорде, — вспоминала его знакомая, актриса Анна Чанселлор. — Его как будто окружала волшебная аура. Он уже тогда был звездой, еще ничего не сделав".
Грант сначала и не мечтал о карьере актера. Поступил в New College Оксфордского университета. Собирался стать искусствоведом, был членом закрытого и престижного студенческого клуба Piers Gaveston Society.
Но, кроме того, посещал драмкружок университета. Его это затянуло, а постановщики заметили студента — например, он играл Фабиана в "Двенадцатой ночи".
Успех к Гранту пришел почти сразу — с ролью в фильме об однополой любви двух аристократов в начале XX века "Морис" (1987 год).
Жюри Венецианского кинофестиваля отметило Кубком Вольпи тандем актеров — приз Грант получал с партнером по фильму Джеймсом Уилби.
А критики расхваливали драматический накал и увлекательную историю. Снимали картину в Кембридже, что вместе с костюмами Эдвардианской эпохи сделало ленту весьма атмосферной.
Успех к Гранту пришел почти сразу — с ролью в фильме об однополой любви двух аристократов в начале XX века "Морис" (1987 год).
Жюри Венецианского кинофестиваля отметило Кубком Вольпи тандем актеров — приз Грант получал с партнером по фильму Джеймсом Уилби.
А критики расхваливали драматический накал и увлекательную историю. Снимали картину в Кембридже, что вместе с костюмами Эдвардианской эпохи сделало ленту весьма атмосферной.
Череда романтических комедий, в которых снялся Хью, началась с картины "Четыре свадьбы и одни похороны" (1993) и не закончится, видимо, никогда.
"Если бы вы прочитали такое количество ужасных сценариев, как я, то поняли бы, как я обрадовался, прочитав этот, — объяснял актер. — Здесь наконец-то главный герой по-настоящему смешной".
От фильма о неловком и странноватом англичанине Чарльзе, влюбленном в американку Керри (Энди Макдауэлл), были в восторге все — и критики, и зрители. Правда, сам Грант потом страдал от того, что многие отождествляли его с Чарльзом и считали, что он способен только на это.
Череда романтических комедий, в которых снялся Хью, началась с картины "Четыре свадьбы и одни похороны" (1993) и не закончится, видимо, никогда.
"Если бы вы прочитали такое количество ужасных сценариев, как я, то поняли бы, как я обрадовался, прочитав этот, — объяснял актер. — Здесь наконец-то главный герой по-настоящему смешной".
От фильма о неловком и странноватом англичанине Чарльзе, влюбленном в американку Керри (Энди Макдауэлл), были в восторге все — и критики, и зрители. Правда, сам Грант потом страдал от того, что многие отождествляли его с Чарльзом и считали, что он способен только на это.
Грант невольно создает тренды: например, во многом благодаря ему район Ноттинг Хилл в Лондоне стал новым "местом силы".
Все из-за романтической комедии "Ноттинг Хилл" о владельце книжного магазина Уильяме. В лавку однажды случайно заходит знаменитая актриса Анна Скотт (Джулия Робертс). Из-за неловкости Уильяма у них завязывается разговор, Анна приглашает его к себе в отель, и между ними возникают странные, но милые недоотношения.
"Я всегда представлял, что было бы, заявись я на ужин к друзьям в компании Мадонны или любой другой знаменитости, — признавался режиссер Ричард Кертис. — Как бы они отреагировали? Стали бы притворяться крутыми? И как бы прошел вечер? Вот откуда взялась идея фильма".
К слову, подобная сцена была в "Ноттинг Хилле", и она стала одной из знаковых и динамичных в картине.
Грант невольно создает тренды: например, во многом благодаря ему район Ноттинг Хилл в Лондоне стал новым "местом силы".
Все из-за романтической комедии "Ноттинг Хилл" о владельце книжного магазина Уильяме. В лавку однажды случайно заходит знаменитая актриса Анна Скотт (Джулия Робертс). Из-за неловкости Уильяма у них завязывается разговор, Анна приглашает его к себе в отель, и между ними возникают странные, но милые недоотношения.
"Я всегда представлял, что было бы, заявись я на ужин к друзьям в компании Мадонны или любой другой знаменитости, — признавался режиссер Ричард Кертис. — Как бы они отреагировали? Стали бы притворяться крутыми? И как бы прошел вечер? Вот откуда взялась идея фильма".
К слову, подобная сцена была в "Ноттинг Хилле", и она стала одной из знаковых и динамичных в картине.
Хью играл не только положительных героев — ему отлично удаются обаятельные мерзавцы.
Как, например, Дэниел Кливер из "Дневника Бриджит Джонс". Это картина про обычную британку (Рене Зеллвегер), которая мечется между идеалом, "мужчиной мечты" мистером Дарси (Колин Ферт) и своим очаровательным язвительным боссом Дэниелом.
"Меня достало играть мистера Идеального парня, — рассказывал Грант. — У меня уже было несколько таких ролей, из-за чего, мне кажется, весь мир начало подташнивать от них. Так что Кливер стал своего рода спасением".
Кстати, этот фильм тоже породил своеобразный тренд — "Дневник Бриджит Джонс" часто показывают под Рождество и Новый год, это почти традиция.
Хью играл не только положительных героев — ему отлично удаются обаятельные мерзавцы.
Как, например, Дэниел Кливер из "Дневника Бриджит Джонс". Это картина про обычную британку (Рене Зеллвегер), которая мечется между идеалом, "мужчиной мечты" мистером Дарси (Колин Ферт) и своим очаровательным язвительным боссом Дэниелом.
"Меня достало играть мистера Идеального парня, — рассказывал Грант. — У меня уже было несколько таких ролей, из-за чего, мне кажется, весь мир начало подташнивать от них. Так что Кливер стал своего рода спасением".
Кстати, этот фильм тоже породил своеобразный тренд — "Дневник Бриджит Джонс" часто показывают под Рождество и Новый год, это почти традиция.
Иногда, правда, Хью отказывался от ролей, которые потом становились культовыми.
Так было с персонажем из фильма "Гарри Поттер и тайная комната". Речь о Златопусте Локонсе, преподавателе защиты от темных искусств, самовлюбленном щеголе и авторе множества волшебных книг-бестселлеров.
Грант отклонил предложение, о чем позднее пожалел.
Локонса сыграл Кеннет Брана. А посмотреть на белокурого Гранта в волшебной мантии было бы очень интересно.
Иногда, правда, Хью отказывался от ролей, которые потом становились культовыми.
Так было с персонажем из фильма "Гарри Поттер и тайная комната". Речь о Златопусте Локонсе, преподавателе защиты от темных искусств, самовлюбленном щеголе и авторе множества волшебных книг-бестселлеров.
Грант отклонил предложение, о чем позднее пожалел.
Локонса сыграл Кеннет Брана. А посмотреть на белокурого Гранта в волшебной мантии было бы очень интересно.
Самый громкий роман Гранта — с Элизабет Хёрли. Они познакомились на съемках (Хью играл Байрона, а Лиз — его бывшую возлюбленную) и сразу начали встречаться.
В 1990-х они были одной из самых обсуждаемых звездных пар, их снимки постоянно публиковали в СМИ — как от папарацци, так и с премьер и ковровых дорожек.
Грант и Хёрли провели вместе 13 лет, но разошлись. По-хорошему — Хью даже стал крестным сына Элизабет, Дамиана.
Самый громкий роман Гранта — с Элизабет Хёрли. Они познакомились на съемках (Хью играл Байрона, а Лиз — его бывшую возлюбленную) и сразу начали встречаться.
В 1990-х они были одной из самых обсуждаемых звездных пар, их снимки постоянно публиковали в СМИ — как от папарацци, так и с премьер и ковровых дорожек.
Грант и Хёрли провели вместе 13 лет, но разошлись. По-хорошему — Хью даже стал крестным сына Элизабет, Дамиана.
После Хёрли у Гранта было несколько романов. Недолго Хью встречался с Тинглан Хонг, у пары есть дочь и сын.
Сейчас актер женат на шведке, телепродюсере Анне Эберштайн. У них трое совместных детей. Пара несколько раз сходилась и расходилась, в итоге зарегистрировав брак в 2018 году.
"У нас было небольшое торжество, — говорил Грант. — Я откладывал женитьбу слишком долго. Мне нравится быть женатым. Также и с детьми: раньше я закатывал глаза, когда говорили о детях, а сейчас я понял все это волшебство".
После Хёрли у Гранта было несколько романов. Недолго Хью встречался с Тинглан Хонг, у пары есть дочь и сын.
Сейчас актер женат на шведке, телепродюсере Анне Эберштайн. У них трое совместных детей. Пара несколько раз сходилась и расходилась, в итоге зарегистрировав брак в 2018 году.
"У нас было небольшое торжество, — говорил Грант. — Я откладывал женитьбу слишком долго. Мне нравится быть женатым. Также и с детьми: раньше я закатывал глаза, когда говорили о детях, а сейчас я понял все это волшебство".
В работе Хью продолжает отдавать предпочтение комедиям — в последнее время криминальным.
Одна из них — "Джентльмены" Гая Ричи, где Грант сыграл прожженного журналиста-исследователя. Его герой пытается "копать" под лондонского наркобарона Майкла (Мэттью Макконахи).
У Гранта было 40 страниц диалогов, которые сняли за пять дней. И это не сказалось на качестве: его персонаж получился одним из самых ярких, правдивых и циничных.
Правда, Грант признавался, что для него съемки были пугающими, он совсем не наслаждался процессом и постоянно сомневался в себе.
Успех фильма подтверждает: волноваться Хью совершенно незачем.
В работе Хью продолжает отдавать предпочтение комедиям — в последнее время криминальным.
Одна из них — "Джентльмены" Гая Ричи, где Грант сыграл прожженного журналиста-исследователя. Его герой пытается "копать" под лондонского наркобарона Майкла (Мэттью Макконахи).
У Гранта было 40 страниц диалогов, которые сняли за пять дней. И это не сказалось на качестве: его персонаж получился одним из самых ярких, правдивых и циничных.
Правда, Грант признавался, что для него съемки были пугающими, он совсем не наслаждался процессом и постоянно сомневался в себе.
Успех фильма подтверждает: волноваться Хью совершенно незачем.