Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/ekzameny-1576974321.html
В Минпросвещения одобрили отказ от обязательного ЕГЭ по английскому языку
Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения РФ одобрил проект, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:38
2020-09-09T11:42
социальный навигатор
сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392925_0:183:2994:1867_1400x0_80_0_0_209eabdccb9f90698b1635e269c3ef67.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/" target="_blank">Минпросвещения РФ</a> одобрил проект, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация, сообщает пресс-служба министерства.
Правильно! И математики, и русского, и физики не нужно! Власти нужны тупые, покорные люди, которые будут обслуживать скважины, смотреть Малахова и Соловьёва и верить всему что им скажут по ТВ!
11
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392925_132:0:2863:2048_1400x0_80_0_0_ed1b91a1c6431af7e68023cfd68d8aab.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, общество

В Минпросвещения одобрили отказ от обязательного ЕГЭ по английскому языку

11:38 09.09.2020 (обновлено: 11:42 09.09.2020)
2470
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНа экзамене
На экзамене - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
На экзамене. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения РФ одобрил проект, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация, сообщает пресс-служба министерства.
"Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", - говорится в сообщении.
5142005
Обсудить 4
Социальный навигаторСН_ОбразованиеМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Правильно! И математики, и русского, и физики не нужно! Власти нужны тупые, покорные люди, которые будут обслуживать скважины, смотреть Малахова и Соловьёва и верить всему что им скажут по ТВ!
9 сентября, 11:40
Станислав ПоповСтанислав Попов
200018
Рекомендуем
У здания Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме предложили оплачивать труд медработников школ через ОМС
Ученики в компьютерном классе
В Кургане откроется первый IT-институт
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Центр Гамалеи планирует создать единую вакцину от гриппа и COVID-19
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова заявила о выходе партийной системы России на новый уровень
Аудитория в университете
В Госдуме разработали проект о совершенствовании целевого набора в вузы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье двое юношей погибли, отравившись угарным газом
Работа за компьютером
Назван самый опасный канал утечки корпоративной информации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал организаторов белорусских протестов
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Песков прокомментировал сообщения о дате визита Лукашенко в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ анонсировали громкое назначение в резиденции Лукашенко
Стоп-кадр видео с YouTube-канала Android
Компания Google выпустила Android 11 с "пузырями"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Белоруссия усилила охрану госграницы по всем направлениям, кроме России
Медсестра в прививочном кабинете
В центре Гамалеи дали рекомендации по вакцинации от гриппа и COVID-19
Скриншот видео от юриста Максима Знака
Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора Германии и Польши
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния