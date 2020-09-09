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В Минпросвещения одобрили отказ от обязательного ЕГЭ по английскому языку

Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения РФ одобрил проект, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:38

2020-09-09T11:38

2020-09-09T11:42

социальный навигатор

сн_образование

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

единый государственный экзамен (егэ)

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/" target="_blank">Минпросвещения РФ</a> одобрил проект, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация, сообщает пресс-служба министерства.

Станислав Попов Правильно! И математики, и русского, и физики не нужно! Власти нужны тупые, покорные люди, которые будут обслуживать скважины, смотреть Малахова и Соловьёва и верить всему что им скажут по ТВ! 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, общество