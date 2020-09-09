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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200909/eksport-1577001660.html
Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по экспорту продукции АПК
Липецкая область заняла шестое место среди регионов России по экспорту продукции масложировой отрасли, седьмое - по экспорту продукции пищевой и... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:04
2020-09-09T18:04
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 9 сен — РИА Новости</strong>. Липецкая область заняла шестое место среди регионов России по экспорту продукции масложировой отрасли, седьмое - по экспорту продукции пищевой и перерабатывающей промышленности и прочей продукции агропромышленного комплекса, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, рейтинг составил Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Минсельхоза России по основным направлениям экспорта за восемь месяцев текущего года.Артамонов отметил, что, по предварительным данным, Липецкая область поставила на зарубежные рынки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 376,6 миллиона долларов. Это на 72% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Всего же по итогам года липецкие сельхозпроизводители рассчитывают отправить за рубеж продукции на сумму не менее 450 миллионов долларов.
https://ria.ru/20200902/syrovary-1576636870.html
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игорь артамонов

Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по экспорту продукции АПК

18:04 09.09.2020
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© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
ЛИПЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Липецкая область заняла шестое место среди регионов России по экспорту продукции масложировой отрасли, седьмое - по экспорту продукции пищевой и перерабатывающей промышленности и прочей продукции агропромышленного комплекса, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, рейтинг составил Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Минсельхоза России по основным направлениям экспорта за восемь месяцев текущего года.
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Артамонов отметил, что, по предварительным данным, Липецкая область поставила на зарубежные рынки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 376,6 миллиона долларов. Это на 72% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Всего же по итогам года липецкие сельхозпроизводители рассчитывают отправить за рубеж продукции на сумму не менее 450 миллионов долларов.
"Липецкие аграрии показывают очень хорошие темпы. Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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