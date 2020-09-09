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https://ria.ru/20200909/efremov-1577008523.html
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
Михаил Ефремов в интервью "Московскому комсомольцу" заявил, что адвокат Эльман Пашаев "подставил его". РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T20:35
2020-09-09T23:01
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
сильная россия
россия
михаил ефремов
генеральная прокуратура рф
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> в интервью <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">"Московскому комсомольцу"</a> заявил, что адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> "подставил его"."Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня "подставил" на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое", — заявил он.Также артист добавил, что не продлевал договор с Пашаевым, но сегодня адвокат навестил его. Ефремов признался, что этот визит стал для него неожиданностью, поскольку он думал, что его интересы будет представлять другой юрист.Актер добавил, что сейчас составляет расширенную апелляционную жалобу.Первая ночь в СИЗОЕфремов также рассказал о том, как он чувствует себя в СИЗО. По собственному признанию, он плохо спал в первую ночь. Бессонница мучает артиста с момента аварии.На вопрос о самочувствии Ефремов ответил, что у него нет болезней, которые могли бы препятствовать его пребыванию под стражей. При этом артист пожаловался, что ему непросто даются прогулки в СИЗО, поскольку на крышу седьмого этажа ему тяжело подниматься.Актер добавил, что ему нужно время, "чтобы во всем разобраться".Обращение в ГенпрокуратуруРанее Общероссийское движение "<a href="http://ria.ru/organization_silnaya-rossiya/" target="_blank" data-auto="true">Сильная Россия</a>" обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность Эльмана Пашаева.Как рассказал РИА Новости председатель движения <a href="http://ria.ru/person_Anton_Cvetkov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Цветков</a>, многие бывшие клиенты Пашаева считают его аферистом. Они утверждают, что он вводил их в заблуждение, чтобы получить деньги.Цветков добавил, что Генпрокуратуру попросили провести проверку деятельности Пашаева не на предмет ее адвокатской составляющей, а именно на предмет мошенничества.Во вторник Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, которое произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой".Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице. Экспертиза обнаружила в крови виновника аварии следы алкоголя и наркотиков.
https://ria.ru/20200909/dzhigurda-1577001478.html
https://ria.ru/20200909/uspenskaya-1576967128.html
https://ria.ru/20200909/efremov-1576962911.html
Ох как! А мы-то думали, что сам себя Ефремов подставил, когда сел за руль обдолбаным и пьяным в стельку!
107
Я уже писал,что с таким адвокатом и прокурора не надо.Что касается Ефремова,то он не маленький,что не видел,куда дело идет.Получается сам из себя позволил дурака сделать?К чему шли они вдвоем,к тому и пришли.
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, сильная россия, россия, михаил ефремов, генеральная прокуратура рф, происшествия

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил

20:35 09.09.2020 (обновлено: 23:01 09.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Михаил Ефремов в интервью "Московскому комсомольцу" заявил, что адвокат Эльман Пашаев "подставил его".
"Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня "подставил" на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое", — заявил он.
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Также артист добавил, что не продлевал договор с Пашаевым, но сегодня адвокат навестил его. Ефремов признался, что этот визит стал для него неожиданностью, поскольку он думал, что его интересы будет представлять другой юрист.
Актер добавил, что сейчас составляет расширенную апелляционную жалобу.

Первая ночь в СИЗО

Ефремов также рассказал о том, как он чувствует себя в СИЗО.
По собственному признанию, он плохо спал в первую ночь. Бессонница мучает артиста с момента аварии.
На вопрос о самочувствии Ефремов ответил, что у него нет болезней, которые могли бы препятствовать его пребыванию под стражей. При этом артист пожаловался, что ему непросто даются прогулки в СИЗО, поскольку на крышу седьмого этажа ему тяжело подниматься.
Актер добавил, что ему нужно время, "чтобы во всем разобраться".
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Обращение в Генпрокуратуру

Ранее Общероссийское движение "Сильная Россия" обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность Эльмана Пашаева.
Как рассказал РИА Новости председатель движения Антон Цветков, многие бывшие клиенты Пашаева считают его аферистом. Они утверждают, что он вводил их в заблуждение, чтобы получить деньги.
Цветков добавил, что Генпрокуратуру попросили провести проверку деятельности Пашаева не на предмет ее адвокатской составляющей, а именно на предмет мошенничества.
Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 00:53
Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, которое произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой".
Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице. Экспертиза обнаружила в крови виновника аварии следы алкоголя и наркотиков.
496556813
Обсудить 25
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваСильная РоссияРоссияМихаил ЕфремовГенеральная прокуратура РФПроисшествия
Популярные комментарии
Ох как! А мы-то думали, что сам себя Ефремов подставил, когда сел за руль обдолбаным и пьяным в стельку!
9 сентября, 21:26
Sergei NikanorenkoSergei Nikanorenko
9741005
Я уже писал,что с таким адвокатом и прокурора не надо.Что касается Ефремова,то он не маленький,что не видел,куда дело идет.Получается сам из себя позволил дурака сделать?К чему шли они вдвоем,к тому и пришли.
9 сентября, 21:10
nnhf-kz-kz
6840004
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