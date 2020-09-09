https://ria.ru/20200909/bogdan-1577012155.html

Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что покинул страну и пересек границу с Румынией после интервью украинскому... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T22:55

2020-09-09T22:55

2020-09-09T22:55

дмитрий гордон

андрей богдан

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155575/97/1555759726_0:129:3182:1919_1400x0_80_0_0_ba4064e0fe3688b68f485e0c5817e378.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского <a href="http://ria.ru/person_andrey-bogdan/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Богдан</a> заявил, что покинул страну и пересек границу с Румынией после интервью украинскому журналисту <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-gordon/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрию Гордону</a>, он опасается физического насилия.Интервью с Богданом было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона" в среду, в нем затрагиваются различные политические вопросы.В середине августа неизвестные сожгли в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> автомобиль Богдана Tesla. Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.Зеленский в феврале уволил Богдана и назначил на должность главы своего офиса Андрея Ермака, который ранее был советником президента.

Илья Гольдман Да, там газом трусы не мажут... Там сразу стреляются тремя выстрелами в спину, как Сашко Билый) Демократия и гуманизЬм же 15

8

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий гордон, андрей богдан, владимир зеленский, украина, в мире