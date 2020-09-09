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Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что покинул страну и пересек границу с Румынией после интервью украинскому... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T22:55
2020-09-09T22:55
дмитрий гордон
андрей богдан
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского <a href="http://ria.ru/person_andrey-bogdan/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Богдан</a> заявил, что покинул страну и пересек границу с Румынией после интервью украинскому журналисту <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-gordon/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрию Гордону</a>, он опасается физического насилия.Интервью с Богданом было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона" в среду, в нем затрагиваются различные политические вопросы.В середине августа неизвестные сожгли в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> автомобиль Богдана Tesla. Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.Зеленский в феврале уволил Богдана и назначил на должность главы своего офиса Андрея Ермака, который ранее был советником президента.
Да, там газом трусы не мажут... Там сразу стреляются тремя выстрелами в спину, как Сашко Билый) Демократия и гуманизЬм же
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дмитрий гордон, андрей богдан, владимир зеленский, украина, в мире

Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы

22:55 09.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что покинул страну и пересек границу с Румынией после интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, он опасается физического насилия.
Интервью с Богданом было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона" в среду, в нем затрагиваются различные политические вопросы.

"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу, а за всеми моими приключениями теперь следите здесь", - написал Богдан на своей странице в Facebook.

В середине августа неизвестные сожгли в Киеве автомобиль Богдана Tesla. Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.
Зеленский в феврале уволил Богдана и назначил на должность главы своего офиса Андрея Ермака, который ранее был советником президента.
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Обсудить 8
Дмитрий ГордонАндрей БогданВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да, там газом трусы не мажут... Там сразу стреляются тремя выстрелами в спину, как Сашко Билый) Демократия и гуманизЬм же
9 сентября, 23:12
Илья ГольдманИлья Гольдман
1130100
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