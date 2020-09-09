https://ria.ru/20200909/bogdan-1577012155.html
Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что покинул страну и пересек границу с Румынией после интервью украинскому... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T22:55
2020-09-09T22:55
2020-09-09T22:55
дмитрий гордон
андрей богдан
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского <a href="http://ria.ru/person_andrey-bogdan/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Богдан</a> заявил, что покинул страну и пересек границу с Румынией после интервью украинскому журналисту <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-gordon/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрию Гордону</a>, он опасается физического насилия.Интервью с Богданом было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона" в среду, в нем затрагиваются различные политические вопросы.В середине августа неизвестные сожгли в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> автомобиль Богдана Tesla. Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.Зеленский в феврале уволил Богдана и назначил на должность главы своего офиса Андрея Ермака, который ранее был советником президента.
Илья Гольдман
Да, там газом трусы не мажут... Там сразу стреляются тремя выстрелами в спину, как Сашко Билый) Демократия и гуманизЬм же
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украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий гордон, андрей богдан, владимир зеленский, украина, в мире