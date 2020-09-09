https://ria.ru/20200909/balukh-1576963131.html

Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве

Освобожденный Россией в рамках обмена с Украиной Владимир Балух, который ранее был осужден за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН, впал в кому... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T01:20

2020-09-09T01:20

2020-09-09T01:39

россия

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владимир балух

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в мире

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<strong>КИЕВ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Освобожденный Россией в рамках обмена с Украиной <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Balukh/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Балух</a>, который ранее был осужден за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>, впал в кому после избиения в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>, сообщается во вторник на сайте партии экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank">Петра Порошенко</a> "<a href="http://ria.ru/organization_Blok_Petra_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Европейская солидарность</a>".Ранее депутат "Европейской солидарности" <a href="http://ria.ru/person_Irina_Gerashhenko/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Геращенко</a> заявила об избиении Владимира Балуха, он находится в реанимации. Киевская полиция начала расследования. Перед этим Порошенко заявил, что Балух и другой освобожденный в рамках обмена с Россией - <a href="http://ria.ru/person_Roman_Sushhenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Сущенко</a> - намерены присоединиться к его партии для участия в местных выборах, которые запланированы на 25 октября.Украинская полиция квалифицировала данный инцидент как разбой, за что виновным может грозить до 15 лет лишения свободы.Прокуратура Киева взяла расследование избиения Балуха под собственный контроль. "Правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего", - говорится в сообщении в <a href="https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3764094360268565" target="_blank">Facebook</a> прокуратуры.Балух в 2017 году был приговорен Раздольненским судом в Крыму к 3,5 годам лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Кроме того, в июле 2018 года его признали виновным в дезорганизации деятельности госучреждений: он ударил одного из сотрудников ФСИН.Россия и Украина в конце лета 2019 года начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. В сентябре того же года в рамках этого процесса граждане вернулись в Россию и на Украину. Среди вернувшихся в Киев были Роман Сущенко и Владимир Балух.Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред России в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.

https://ria.ru/20181009/1530276822.html

https://ria.ru/20180917/1528687763.html

ralf4002 Ну, напали-то русские хакеры, это понятно. А вот Новичок нашли уже? Ведь в кому же впал чел! 165

Илья Гольдман Надо им еще Навального выдать с Псюшей и Любкой 152

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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