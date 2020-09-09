https://ria.ru/20200909/advokat-1576982081.html
Генпрокуратуру попросили проверить деятельность адвоката Пашаева
Общероссийское движение "Сильная Россия" обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего артиста Михаила... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:18
2020-09-09T13:18
2020-09-09T13:18
эльман пашаев
сильная россия
онк
антон цветков ("сильная россия")
михаил ефремов
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Общероссийское движение "<a href="http://ria.ru/organization_silnaya-rossiya/" target="_blank" data-auto="true">Сильная Россия</a>" обратилось в <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> РФ с просьбой проверить деятельность адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, защищавшего артиста <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, рассказал РИА Новости председатель движения <a href="http://ria.ru/person_Anton_Cvetkov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Цветков</a>."Мы просим Генпрокуратуру провести тщательную проверку деятельности Пашаева за последние несколько лет, опросить людей, с которыми у него были договорные отношения. Подчеркиваю: проверять нужно не адвокатскую деятельность Пашаева, а его действия, имеющие признаки мошенничества. Важно собрать воедино все его аферы, если они имеют место быть", - сказал Цветков.Он заявил, что разговаривал с бывшими клиентами Пашаева, пострадавшими от его действий. "Я уже общался с такими пострадавшими, он вводит их в заблуждение, чтобы получить денежные средства", - утверждает Цветков.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Пашаев вскоре заявил, что уже подал апелляцию.В среду <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a> сообщила, что Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью".
https://ria.ru/20200907/pashaev-1576857083.html
Ольга Занкова
а коллегии адвокатов следует проверить - кто его вообще допустил к адвокатской деятельности при таком плохом знании государственного языка
100
Владимир Викторович
Ну не знаю, что вы на человека накинулись... Результат-то отличный, многие и на такой не надеялись. Хороший адвокат, добился справедливости!
74
12
москва
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сильная россия, онк, антон цветков ("сильная россия"), михаил ефремов, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия