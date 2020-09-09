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https://ria.ru/20200909/advokat-1576982081.html
Генпрокуратуру попросили проверить деятельность адвоката Пашаева
Общероссийское движение "Сильная Россия" обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего артиста Михаила... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:18
2020-09-09T13:18
эльман пашаев
сильная россия
онк
антон цветков ("сильная россия")
михаил ефремов
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Общероссийское движение "<a href="http://ria.ru/organization_silnaya-rossiya/" target="_blank" data-auto="true">Сильная Россия</a>" обратилось в <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> РФ с просьбой проверить деятельность адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, защищавшего артиста <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, рассказал РИА Новости председатель движения <a href="http://ria.ru/person_Anton_Cvetkov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Цветков</a>."Мы просим Генпрокуратуру провести тщательную проверку деятельности Пашаева за последние несколько лет, опросить людей, с которыми у него были договорные отношения. Подчеркиваю: проверять нужно не адвокатскую деятельность Пашаева, а его действия, имеющие признаки мошенничества. Важно собрать воедино все его аферы, если они имеют место быть", - сказал Цветков.Он заявил, что разговаривал с бывшими клиентами Пашаева, пострадавшими от его действий. "Я уже общался с такими пострадавшими, он вводит их в заблуждение, чтобы получить денежные средства", - утверждает Цветков.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Пашаев вскоре заявил, что уже подал апелляцию.В среду <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a> сообщила, что Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью".
https://ria.ru/20200907/pashaev-1576857083.html
а коллегии адвокатов следует проверить - кто его вообще допустил к адвокатской деятельности при таком плохом знании государственного языка
100
Ну не знаю, что вы на человека накинулись... Результат-то отличный, многие и на такой не надеялись. Хороший адвокат, добился справедливости!
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эльман пашаев, сильная россия, онк, антон цветков ("сильная россия"), михаил ефремов, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия

Генпрокуратуру попросили проверить деятельность адвоката Пашаева

13:18 09.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Общероссийское движение "Сильная Россия" обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего артиста Михаила Ефремова, рассказал РИА Новости председатель движения Антон Цветков.
"Мы просим Генпрокуратуру провести тщательную проверку деятельности Пашаева за последние несколько лет, опросить людей, с которыми у него были договорные отношения. Подчеркиваю: проверять нужно не адвокатскую деятельность Пашаева, а его действия, имеющие признаки мошенничества. Важно собрать воедино все его аферы, если они имеют место быть", - сказал Цветков.
Он заявил, что разговаривал с бывшими клиентами Пашаева, пострадавшими от его действий. "Я уже общался с такими пострадавшими, он вводит их в заблуждение, чтобы получить денежные средства", - утверждает Цветков.
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Пашаев вскоре заявил, что уже подал апелляцию.
В среду ОНК сообщила, что Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью".
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 09:35
СМИ раскрыли детали судимости адвоката Пашаева
2422138614
Обсудить 12
Эльман ПашаевСильная РоссияОНКАнтон Цветков ("Сильная Россия")Михаил ЕфремовГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
а коллегии адвокатов следует проверить - кто его вообще допустил к адвокатской деятельности при таком плохом знании государственного языка
9 сентября, 13:20
О Ольга Занкова
9321004
Ну не знаю, что вы на человека накинулись... Результат-то отличный, многие и на такой не надеялись. Хороший адвокат, добился справедливости!
9 сентября, 13:39
Владимир ВикторовичВладимир Викторович
164011313
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