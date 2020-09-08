https://ria.ru/20200908/zavod-1576959598.html

Целлюлозно-бумажный завод за 11,5 миллиарда рублей открылся под Калугой

Завод по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги ООО "Архбум тиссью групп" с общим объемом инвестиций в 11,5 миллиарда рублей торжественно... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T21:22

2020-09-08T21:22

2020-09-08T21:36

калужская область

владислав шапша

валентина матвиенко

совет федерации рф

калужская область

экономика

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<strong>КАЛУГА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Завод по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги ООО "Архбум тиссью групп" с общим объемом инвестиций в 11,5 миллиарда рублей торжественно открылся в индустриальном парке "Ворсино" в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> во вторник, сообщило правительство региона.ООО "Архбум тиссью групп" – дочерняя российская компания ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат". Предприятие начало работу в Калужской области весной текущего года, но из-за пандемии его торжественное открытие перенесли на осень."Залогом успеха проекта явились две прекрасные идеи: первая – построить завод, вторая – построить его в Калужской области", - заявил врио губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a>."Я хотел бы, чтобы проект продолжался, чтобы у него была и вторая, и третья очереди. То, что сегодня год особенный – приходится общаться на внушительном расстоянии – это все точно пройдет, и мы сможем пожать друг другу руки, почувствовать тепло наших сердец и принять правильные решения для будущего. Калужская область – прекрасное место для того, чтобы встречаться друзьям, а мы все здесь друзья", – добавил он.В строительство завода вложено 11,5 миллиарда рублей. С выходом предприятия на полную производственную мощность – до 210 тысяч тонн изделий в год, здесь будет создано порядка 700 рабочих мест, отмечает правительство региона.Председатель совета директоров ООО "Архбум тиссью групп" Ирина Галахова поблагодарила руководство региона за "уникальный инвестиционный климат" и за помощь в реализации проекта. Приветственные слова в адрес руководства и коллектива комбината направила председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>, назвав открытие завода "важной вехой в истории".

https://realty.ria.ru/20200907/kaluga-1576880963.html

https://ria.ru/20200828/patrushev-1576439452.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, валентина матвиенко, совет федерации рф, калужская область, экономика