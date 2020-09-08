Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20200908/zavod-1576959598.html
Целлюлозно-бумажный завод за 11,5 миллиарда рублей открылся под Калугой
Завод по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги ООО "Архбум тиссью групп" с общим объемом инвестиций в 11,5 миллиарда рублей торжественно... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T21:22
2020-09-08T21:36
калужская область
владислав шапша
валентина матвиенко
совет федерации рф
калужская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_bdcd483416c20befe742ef7a0ac08f78.jpg
<strong>КАЛУГА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Завод по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги ООО "Архбум тиссью групп" с общим объемом инвестиций в 11,5 миллиарда рублей торжественно открылся в индустриальном парке "Ворсино" в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> во вторник, сообщило правительство региона.ООО "Архбум тиссью групп" – дочерняя российская компания ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат". Предприятие начало работу в Калужской области весной текущего года, но из-за пандемии его торжественное открытие перенесли на осень."Залогом успеха проекта явились две прекрасные идеи: первая – построить завод, вторая – построить его в Калужской области", - заявил врио губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a>."Я хотел бы, чтобы проект продолжался, чтобы у него была и вторая, и третья очереди. То, что сегодня год особенный – приходится общаться на внушительном расстоянии – это все точно пройдет, и мы сможем пожать друг другу руки, почувствовать тепло наших сердец и принять правильные решения для будущего. Калужская область – прекрасное место для того, чтобы встречаться друзьям, а мы все здесь друзья", – добавил он.В строительство завода вложено 11,5 миллиарда рублей. С выходом предприятия на полную производственную мощность – до 210 тысяч тонн изделий в год, здесь будет создано порядка 700 рабочих мест, отмечает правительство региона.Председатель совета директоров ООО "Архбум тиссью групп" Ирина Галахова поблагодарила руководство региона за "уникальный инвестиционный климат" и за помощь в реализации проекта. Приветственные слова в адрес руководства и коллектива комбината направила председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>, назвав открытие завода "важной вехой в истории".
https://realty.ria.ru/20200907/kaluga-1576880963.html
https://ria.ru/20200828/patrushev-1576439452.html
калужская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_788122ad83ac36f0cff498e662ddcd3c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав шапша, валентина матвиенко, совет федерации рф, калужская область, экономика

Целлюлозно-бумажный завод за 11,5 миллиарда рублей открылся под Калугой

21:22 08.09.2020 (обновлено: 21:36 08.09.2020)
158
© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 8 сен – РИА Новости. Завод по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги ООО "Архбум тиссью групп" с общим объемом инвестиций в 11,5 миллиарда рублей торжественно открылся в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области во вторник, сообщило правительство региона.
ООО "Архбум тиссью групп" – дочерняя российская компания ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат". Предприятие начало работу в Калужской области весной текущего года, но из-за пандемии его торжественное открытие перенесли на осень.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 14:56
Пандемия не помешала строительству крупных объектов в Калужской области
"Залогом успеха проекта явились две прекрасные идеи: первая – построить завод, вторая – построить его в Калужской области", - заявил врио губернатора региона Владислав Шапша.
"Я хотел бы, чтобы проект продолжался, чтобы у него была и вторая, и третья очереди. То, что сегодня год особенный – приходится общаться на внушительном расстоянии – это все точно пройдет, и мы сможем пожать друг другу руки, почувствовать тепло наших сердец и принять правильные решения для будущего. Калужская область – прекрасное место для того, чтобы встречаться друзьям, а мы все здесь друзья", – добавил он.
В строительство завода вложено 11,5 миллиарда рублей. С выходом предприятия на полную производственную мощность – до 210 тысяч тонн изделий в год, здесь будет создано порядка 700 рабочих мест, отмечает правительство региона.
Председатель совета директоров ООО "Архбум тиссью групп" Ирина Галахова поблагодарила руководство региона за "уникальный инвестиционный климат" и за помощь в реализации проекта. Приветственные слова в адрес руководства и коллектива комбината направила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, назвав открытие завода "важной вехой в истории".
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 15:38Калужская область
Глава Минсельхоза высоко оценил работу калужских аграриев
400003
Обсудить 0
Калужская областьВладислав ШапшаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФКалужская областьЭкономика
Рекомендуем
Города России. Обнинск
В Обнинске началось строительство комплекса Госархива РФ
Дом от ЖК Новинки Smart City в Нижнем Новгороде
Еще два дома сдадут в октябре в проблемном ЖК под Нижним Новгородом
Очистные сооружения Мосводоканала в Зеленограде
В Ленобласти за два года планируют построить 109 станций очистки воды
Работа цеха по переработке молока
В Ленобласти начали выпускать брендированные сыры и молочную продукцию
Строительство нового жилого комплекса
Власти Ленобласти разминируют земли, которые затем застроят домами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о запуске нового инвестиционного цикла
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
В Ленобласти объявлен старт губернаторского кадрового резерва
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Акции Tesla рухнули
Кролиководческое хозяйство ООО Раббит
В Ленобласти создадут учебный животноводческий центр
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 10 октября 2018
Американские биржи упали
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Ивановский губернатор за увеличение срока полномочий глав муниципалитетов
Мария Колесникова на митинге в Киевском сквере в Минске
Соратник Колесниковой заявил, что для нее были куплены билеты в Мюнхен
Монеты России
В России предложили ввести отрицательный подоходный налог
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Безработица в России выходит на докризисные тренды, заявил Силуанов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния