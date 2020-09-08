Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200908/zavod-1576955265.html
В Ленобласти начали выпускать брендированные сыры и молочную продукцию
Племенной завод, расположенный в деревне Иссад Волховского района Ленинградской области, открыл цех по переработке молока и наладил выпуск сыров и молочной... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T19:06
2020-09-08T19:25
ленинградская область
александр дрозденко
волховский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573561084_0:83:1500:927_1400x0_80_0_0_714ccbf56406c05d0001dbae435c3605.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Племенной завод, расположенный в деревне Иссад <a href="http://ria.ru/location_Volkhovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Волховского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, открыл цех по переработке молока и наладил выпуск сыров и молочной продукции под собственным брендом, сообщил во время рабочей поездки в район губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. По его словам, сегодня в деревине Иссад не просто производят молоко, а выпускают качественную натуральную продукцию, которая пользуется спросом у жителей региона."Отрадно, что на рынок выходит новый товарный бренд, сделанный в Ленинградской области. Сегодня в регионе реализуется около 40 инвестиционных проектов в АПК, из них почти 20 — это строительство и модернизация молочных комплексов. Только так, постоянно совершенствуясь, мы можем оставаться лидерами молочного животноводства России", — сказал Дрозденко.С 2015 года племенной завод реализует инвестиционный проект по строительству молочного комплекса. За этот период поголовье коров увеличилось почти вдвое — до 2365 голов, производство молока выросло на 88,4% — до 17979 тонн. Молоко поставляется на молочные комбинаты региона и на собственное производство. Хозяйство планирует дальнейшее увеличение поголовья до 2,5 тысяч голов, производства молока — до 20 тысяч тонн."3 сентября на ежегодной региональной выставке племенных животных "Белые ночи" корова Актюба племенного завода была признана лучшей среди животных айрширской породы. Это признание позволит хозяйству увеличить племенные продажи своих животных в другие регионы России", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20180124/1513221286.html
волховский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573561084_79:0:1423:1008_1400x0_80_0_0_33baa3c3d526a1479f3dc62581b275a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, волховский район

В Ленобласти начали выпускать брендированные сыры и молочную продукцию

19:06 08.09.2020 (обновлено: 19:25 08.09.2020)
660
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота цеха по переработке молока
Работа цеха по переработке молока - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Племенной завод, расположенный в деревне Иссад Волховского района Ленинградской области, открыл цех по переработке молока и наладил выпуск сыров и молочной продукции под собственным брендом, сообщил во время рабочей поездки в район губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, сегодня в деревине Иссад не просто производят молоко, а выпускают качественную натуральную продукцию, которая пользуется спросом у жителей региона.
"Отрадно, что на рынок выходит новый товарный бренд, сделанный в Ленинградской области. Сегодня в регионе реализуется около 40 инвестиционных проектов в АПК, из них почти 20 — это строительство и модернизация молочных комплексов. Только так, постоянно совершенствуясь, мы можем оставаться лидерами молочного животноводства России", — сказал Дрозденко.
С 2015 года племенной завод реализует инвестиционный проект по строительству молочного комплекса. За этот период поголовье коров увеличилось почти вдвое — до 2365 голов, производство молока выросло на 88,4% — до 17979 тонн. Молоко поставляется на молочные комбинаты региона и на собственное производство. Хозяйство планирует дальнейшее увеличение поголовья до 2,5 тысяч голов, производства молока — до 20 тысяч тонн.
Земельный участок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.01.2018
24 января 2018, 13:39Ленинградская область
Ленинградская область предоставит свои гектары российским фермерам
"3 сентября на ежегодной региональной выставке племенных животных "Белые ночи" корова Актюба племенного завода была признана лучшей среди животных айрширской породы. Это признание позволит хозяйству увеличить племенные продажи своих животных в другие регионы России", - отметил глава региона.
610000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоВолховский район
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис
Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения
Город Казань
В Татарстане начали строительство парогазовой установки на Заинской ГРЭС
Города России. Калуга
Целлюлозно-бумажный завод за 11,5 миллиарда рублей открылся под Калугой
Кролиководческое хозяйство ООО Раббит
В Ленобласти создадут учебный животноводческий центр
Очистные сооружения Мосводоканала в Зеленограде
В Ленобласти за два года планируют построить 109 станций очистки воды
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
В Ленобласти объявлен старт губернаторского кадрового резерва
Дом от ЖК Новинки Smart City в Нижнем Новгороде
Еще два дома сдадут в октябре в проблемном ЖК под Нижним Новгородом
Города России. Обнинск
В Обнинске началось строительство комплекса Госархива РФ
Вид на город Мурманск
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под Мурманском
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 10 октября 2018
Американские биржи упали
Строительство нового жилого комплекса
Власти Ленобласти разминируют земли, которые затем застроят домами
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Глава МИД Турции обратился к своему коллеге из Конго по-русски
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Александр Дрозденко: вместо обещаний даем гарантии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния