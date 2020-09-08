https://ria.ru/20200908/zavod-1576955265.html

В Ленобласти начали выпускать брендированные сыры и молочную продукцию

Племенной завод, расположенный в деревне Иссад Волховского района Ленинградской области, открыл цех по переработке молока и наладил выпуск сыров и молочной... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T19:06

2020-09-08T19:06

2020-09-08T19:25

ленинградская область

александр дрозденко

волховский район

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Племенной завод, расположенный в деревне Иссад <a href="http://ria.ru/location_Volkhovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Волховского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, открыл цех по переработке молока и наладил выпуск сыров и молочной продукции под собственным брендом, сообщил во время рабочей поездки в район губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. По его словам, сегодня в деревине Иссад не просто производят молоко, а выпускают качественную натуральную продукцию, которая пользуется спросом у жителей региона."Отрадно, что на рынок выходит новый товарный бренд, сделанный в Ленинградской области. Сегодня в регионе реализуется около 40 инвестиционных проектов в АПК, из них почти 20 — это строительство и модернизация молочных комплексов. Только так, постоянно совершенствуясь, мы можем оставаться лидерами молочного животноводства России", — сказал Дрозденко.С 2015 года племенной завод реализует инвестиционный проект по строительству молочного комплекса. За этот период поголовье коров увеличилось почти вдвое — до 2365 голов, производство молока выросло на 88,4% — до 17979 тонн. Молоко поставляется на молочные комбинаты региона и на собственное производство. Хозяйство планирует дальнейшее увеличение поголовья до 2,5 тысяч голов, производства молока — до 20 тысяч тонн."3 сентября на ежегодной региональной выставке племенных животных "Белые ночи" корова Актюба племенного завода была признана лучшей среди животных айрширской породы. Это признание позволит хозяйству увеличить племенные продажи своих животных в другие регионы России", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20180124/1513221286.html

волховский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, волховский район