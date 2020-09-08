https://ria.ru/20200908/zarplata-1576908009.html

Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Чукотка занимает первое место среди регионов с самой высокой заработной платой, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T08:21

2020-09-08T08:21

2020-09-08T10:00

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотка</a> занимает первое место среди регионов с самой высокой заработной платой, сообщает <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> со ссылкой на данные <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>.Номинальная среднемесячная зарплата жителей региона в первой половине 2020 года составила 116,5 тысячи рублей.На второй строчке Ямало-Ненецкий АО с показателем в 113 тысяч рублей. За ним следуют <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> — 96,8 тысячи, <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданская область</a> — 96,6 тысячи и Ненецкий АО — 93,4 тысячи рублей.В десятку также вошли <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинская область</a> (90,9 тысячи), Камчатка (81,2 тысячи), <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjskijj_AO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийский АО</a> (77,9 тысячи) и Якутия (74,8 тысячи рублей).Меньше всего зарабатывают жители <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a> (27,6 тысячи), <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> (28,7 тысячи), Карачаево-Черкесии (28,7 тысячи), Чечни (28,9 тысячи) и Дагестана (29,3 тысячи).

https://ria.ru/20200905/zarplaty-1576808090.html

Комарик Кровопийца А, опять средняя... Дальше можно не читать. Пусть публикуют среднюю медианную. А она что-то в районе 15-18 тысяч. 26

Иоанн Грозный Россия богатая страна, но в колхозе Ильича 10 тысяч получают лет 20, стабильность! А в среднем жирный чиновник получает 100 тысяч, худой колхозник 10 тысяч, итого 55 тысяч статистика на регион. 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), общество