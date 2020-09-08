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https://ria.ru/20200908/zarplata-1576908009.html
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Чукотка занимает первое место среди регионов с самой высокой заработной платой, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T08:21
2020-09-08T10:00
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотка</a> занимает первое место среди регионов с самой высокой заработной платой, сообщает <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> со ссылкой на данные <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>.Номинальная среднемесячная зарплата жителей региона в первой половине 2020 года составила 116,5 тысячи рублей.На второй строчке Ямало-Ненецкий АО с показателем в 113 тысяч рублей. За ним следуют <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> — 96,8 тысячи, <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданская область</a> — 96,6 тысячи и Ненецкий АО — 93,4 тысячи рублей.В десятку также вошли <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинская область</a> (90,9 тысячи), Камчатка (81,2 тысячи), <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjskijj_AO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийский АО</a> (77,9 тысячи) и Якутия (74,8 тысячи рублей).Меньше всего зарабатывают жители <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a> (27,6 тысячи), <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> (28,7 тысячи), Карачаево-Черкесии (28,7 тысячи), Чечни (28,9 тысячи) и Дагестана (29,3 тысячи).
https://ria.ru/20200905/zarplaty-1576808090.html
А, опять средняя... Дальше можно не читать. Пусть публикуют среднюю медианную. А она что-то в районе 15-18 тысяч.
26
Россия богатая страна, но в колхозе Ильича 10 тысяч получают лет 20, стабильность! А в среднем жирный чиновник получает 100 тысяч, худой колхозник 10 тысяч, итого 55 тысяч статистика на регион.
17
20
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами

08:21 08.09.2020 (обновлено: 10:00 08.09.2020)
7959
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Чукотка занимает первое место среди регионов с самой высокой заработной платой, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Номинальная среднемесячная зарплата жителей региона в первой половине 2020 года составила 116,5 тысячи рублей.
На второй строчке Ямало-Ненецкий АО с показателем в 113 тысяч рублей. За ним следуют Москва — 96,8 тысячи, Магаданская область — 96,6 тысячи и Ненецкий АО — 93,4 тысячи рублей.
В десятку также вошли Сахалинская область (90,9 тысячи), Камчатка (81,2 тысячи), Ханты-Мансийский АО (77,9 тысячи) и Якутия (74,8 тысячи рублей).
Меньше всего зарабатывают жители Ивановской области (27,6 тысячи), Алтайского края (28,7 тысячи), Карачаево-Черкесии (28,7 тысячи), Чечни (28,9 тысячи) и Дагестана (29,3 тысячи).
Банкомат - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 04:42
HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей
1320931188
Обсудить 20
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
Популярные комментарии
А, опять средняя... Дальше можно не читать. Пусть публикуют среднюю медианную. А она что-то в районе 15-18 тысяч.
8 сентября, 08:39
Комарик КровопийцаКомарик Кровопийца
2300003
Россия богатая страна, но в колхозе Ильича 10 тысяч получают лет 20, стабильность! А в среднем жирный чиновник получает 100 тысяч, худой колхозник 10 тысяч, итого 55 тысяч статистика на регион.
8 сентября, 08:52
Иоанн ГрозныйИоанн Грозный
1400003
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