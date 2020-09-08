https://ria.ru/20200908/vysotskiy-1576927928.html

Суд счел показания Никиты Высоцкого в защиту Ефремова малоинформативными

Судья оценила как малоинформативные показания актера Никиты Высоцкого в защиту артиста Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:52

2020-09-08T12:52

2020-09-08T13:08

елена абрамова

москва

дтп с участием михаила ефремова

никита высоцкий

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Судья оценила как малоинформативные показания актера <u><a href="http://ria.ru/person_Vysockijj_Nikita/">Никиты Высоцкого</a></u> в защиту артиста <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/">Михаила Ефремова</a></u>, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a></u>."Показания Высоцкого являются малоинформативными, очевидцем ДТП он не был", - оглашает приговор судья <u><a href="http://ria.ru/person_Elena_Abramova/">Елена Абрамова</a></u>.Также она расценила и показания других его друзей, выступивших в защиту актера.Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, Сергей Захаров.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в</strong> <strong><u><a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html">онлайн-репортаже >></a></u></strong>

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена абрамова, москва, дтп с участием михаила ефремова, никита высоцкий, михаил ефремов, происшествия