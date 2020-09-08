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Суд счел показания Никиты Высоцкого в защиту Ефремова малоинформативными
Судья оценила как малоинформативные показания актера Никиты Высоцкого в защиту артиста Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:52
2020-09-08T13:08
елена абрамова
москва
дтп с участием михаила ефремова
никита высоцкий
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Судья оценила как малоинформативные показания актера <u><a href="http://ria.ru/person_Vysockijj_Nikita/">Никиты Высоцкого</a></u> в защиту артиста <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/">Михаила Ефремова</a></u>, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a></u>."Показания Высоцкого являются малоинформативными, очевидцем ДТП он не был", - оглашает приговор судья <u><a href="http://ria.ru/person_Elena_Abramova/">Елена Абрамова</a></u>.Также она расценила и показания других его друзей, выступивших в защиту актера.Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, Сергей Захаров.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в</strong> <strong><u><a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></u></strong>
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елена абрамова, москва, дтп с участием михаила ефремова, никита высоцкий, михаил ефремов, происшествия

Суд счел показания Никиты Высоцкого в защиту Ефремова малоинформативными

12:52 08.09.2020 (обновлено: 13:08 08.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНикита Высоцкий
Никита Высоцкий - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Никита Высоцкий. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Судья оценила как малоинформативные показания актера Никиты Высоцкого в защиту артиста Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Показания Высоцкого являются малоинформативными, очевидцем ДТП он не был", - оглашает приговор судья Елена Абрамова.
Также она расценила и показания других его друзей, выступивших в защиту актера.
Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, Сергей Захаров.
О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в онлайн-репортаже >>
Виновен: оглашение приговора Михаилу Ефремову
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
1 из 15

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

Актеры театра у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова, выражают поддержку потерпевшим
2 из 15

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

Шаман у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актёра Михаила Ефремова
3 из 15

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

Сотрудник полиции охраняет вход в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
4 из 15

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы
5 из 15

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
6 из 15

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в здании Пресненского суда города Москвы
7 из 15

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова (справа) и актер Иван Охлобыстин в здании Пресненского суда
8 из 15

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

Музыкант Гарик Сукачев у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
9 из 15

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
10 из 15

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора
11 из 15

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

Актер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
12 из 15

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
13 из 15

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

Участники флешмоба у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова, выражают поддержку потерпевшим
14 из 15

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
15 из 15

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 15

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 15

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 15

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 15

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 15

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 15

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 15

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 15

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 15

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
15 из 15

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Елена АбрамоваМоскваДТП с участием Михаила ЕфремоваНикита ВысоцкийМихаил ЕфремовПроисшествия
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