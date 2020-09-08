https://ria.ru/20200908/vykhodnoy-1576948269.html
Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным
Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем в следующем году, когда этот день выпадает на пятницу. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:14
2020-09-08T17:14
2020-09-08T17:16
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. </strong>Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем в следующем году, когда этот день выпадает на пятницу.Для этого выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно.Обновленный график дней отдыха в следующем году составлен с учетом интересов организаций и различных категорий граждан. В пресс-службе Минтруда уточнили, что это позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. С проектом можно ознакомиться и обсудить на портале regulation.gov.ru."Элегантный ответ"Инициативу прокомментировали в обеих палатах парламента. Так, в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> допустили, что день могут сделать выходным. "Это элегантный ответ правительства на массу вопросов, которые поступают к нему по этому поводу", - сказал <strong>п</strong>ервый замглавы социального комитета <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank">Валерий Рязанский</a>.Сенатор полагает, что основной вопрос по 31 декабря связан с позицией финансового блока правительства, поскольку в последний день года нужно закрывать финансовую отчетность."В то же время выходить 31 декабря на 2-3 часа на работу не совсем логично", - полагает он."Разумное решение"В свою очередь, глава комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по труду и социальной политике <a href="https://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2" target="_blank">Ярослав Нилов</a> считает разумным решением объявить 31 декабря 2021 года выходным днем, отмечая, что это можно было сделать еще в прошлом году."В декабре 2021 года наконец-то это будет, спустя два года. Это показывает, что мы, к сожалению, приходим к разумным решениям, но очень медленно. Это можно было бы отрегулировать еще в декабре прошлого года", - сказал Нилов.Нилов добавил, что в <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> надеются, что 31 декабря объявят выходным уже в 2020 году."Рациональный подход"В Федерации независимых профсоюзов также поддержали идею Минтруда. По словам зампредседателя организации <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-shershukov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Шершукова</a>, заложенные в проекте переносы выходных дней рациональны.Вместе с тем он добавил, что проект Минтруда только появился и рано давать ему оценку до того, как он пройдет через Российскую трехстроннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений.
https://ria.ru/20200908/vykhodnoy-1576941367.html
https://ria.ru/20200908/onischenko-1576942329.html
https://ria.ru/20200908/prazdnik-1576916033.html
6
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем в следующем году, когда этот день выпадает на пятницу.
Для этого выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
Обновленный график дней отдыха в следующем году составлен с учетом интересов организаций и различных категорий граждан. В пресс-службе Минтруда уточнили, что это позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. С проектом можно ознакомиться и обсудить на портале regulation.gov.ru.
"Элегантный ответ"
Инициативу прокомментировали в обеих палатах парламента. Так, в Совете Федерации
допустили, что день могут сделать выходным.
"Это элегантный ответ правительства на массу вопросов, которые поступают к нему по этому поводу", - сказал п
ервый замглавы социального комитета Валерий Рязанский
.
Сенатор полагает, что основной вопрос по 31 декабря связан с позицией финансового блока правительства, поскольку в последний день года нужно закрывать финансовую отчетность.
"В то же время выходить 31 декабря на 2-3 часа на работу не совсем логично", - полагает он.
"Разумное решение"
В свою очередь, глава комитета Госдумы
по труду и социальной политике Ярослав Нилов
считает разумным решением объявить 31 декабря 2021 года выходным днем, отмечая, что это можно было сделать еще в прошлом году.
"В декабре 2021 года наконец-то это будет, спустя два года. Это показывает, что мы, к сожалению, приходим к разумным решениям, но очень медленно. Это можно было бы отрегулировать еще в декабре прошлого года", - сказал Нилов.
Нилов добавил, что в ЛДПР
надеются, что 31 декабря объявят выходным уже в 2020 году.
"Рациональный подход"
В Федерации независимых профсоюзов также поддержали идею Минтруда. По словам зампредседателя организации Александра Шершукова
, заложенные в проекте переносы выходных дней рациональны.
Вместе с тем он добавил, что проект Минтруда только появился и рано давать ему оценку до того, как он пройдет через Российскую трехстроннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений.