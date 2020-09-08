Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/vykhodnoy-1576948269.html
Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным
Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем в следующем году, когда этот день выпадает на пятницу. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:14
2020-09-08T17:16
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/134533/50/1345335006_0:255:4896:3009_1400x0_80_0_0_b8e7a3dcb6d0346823b652f62e99a130.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. </strong>Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем в следующем году, когда этот день выпадает на пятницу.Для этого выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно.Обновленный график дней отдыха в следующем году составлен с учетом интересов организаций и различных категорий граждан. В пресс-службе Минтруда уточнили, что это позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. С проектом можно ознакомиться и обсудить на портале regulation.gov.ru."Элегантный ответ"Инициативу прокомментировали в обеих палатах парламента. Так, в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> допустили, что день могут сделать выходным. "Это элегантный ответ правительства на массу вопросов, которые поступают к нему по этому поводу", - сказал <strong>п</strong>ервый замглавы социального комитета <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank">Валерий Рязанский</a>.Сенатор полагает, что основной вопрос по 31 декабря связан с позицией финансового блока правительства, поскольку в последний день года нужно закрывать финансовую отчетность."В то же время выходить 31 декабря на 2-3 часа на работу не совсем логично", - полагает он."Разумное решение"В свою очередь, глава комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по труду и социальной политике <a href="https://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2" target="_blank">Ярослав Нилов</a> считает разумным решением объявить 31 декабря 2021 года выходным днем, отмечая, что это можно было сделать еще в прошлом году."В декабре 2021 года наконец-то это будет, спустя два года. Это показывает, что мы, к сожалению, приходим к разумным решениям, но очень медленно. Это можно было бы отрегулировать еще в декабре прошлого года", - сказал Нилов.Нилов добавил, что в <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> надеются, что 31 декабря объявят выходным уже в 2020 году."Рациональный подход"В Федерации независимых профсоюзов также поддержали идею Минтруда. По словам зампредседателя организации <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-shershukov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Шершукова</a>, заложенные в проекте переносы выходных дней рациональны.Вместе с тем он добавил, что проект Минтруда только появился и рано давать ему оценку до того, как он пройдет через Российскую трехстроннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений.
https://ria.ru/20200908/vykhodnoy-1576941367.html
https://ria.ru/20200908/onischenko-1576942329.html
https://ria.ru/20200908/prazdnik-1576916033.html
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/134533/50/1345335006_272:0:4624:3264_1400x0_80_0_0_a79d673e13b4c81b83df39e5f8d036b1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным

17:14 08.09.2020 (обновлено: 17:16 08.09.2020)
4925
© Fotolia / bozhdbНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Fotolia / bozhdb
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем в следующем году, когда этот день выпадает на пятницу.
Для этого выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
Обновленный график дней отдыха в следующем году составлен с учетом интересов организаций и различных категорий граждан. В пресс-службе Минтруда уточнили, что это позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. С проектом можно ознакомиться и обсудить на портале regulation.gov.ru.

"Элегантный ответ"

Инициативу прокомментировали в обеих палатах парламента. Так, в Совете Федерации допустили, что день могут сделать выходным.
"Это элегантный ответ правительства на массу вопросов, которые поступают к нему по этому поводу", - сказал первый замглавы социального комитета Валерий Рязанский.
Традиционные блюда новогоднего стола - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 15:30
В ОП поддержали предложение сделать 31 декабря выходным
Сенатор полагает, что основной вопрос по 31 декабря связан с позицией финансового блока правительства, поскольку в последний день года нужно закрывать финансовую отчетность.
"В то же время выходить 31 декабря на 2-3 часа на работу не совсем логично", - полагает он.

"Разумное решение"

В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает разумным решением объявить 31 декабря 2021 года выходным днем, отмечая, что это можно было сделать еще в прошлом году.
"В декабре 2021 года наконец-то это будет, спустя два года. Это показывает, что мы, к сожалению, приходим к разумным решениям, но очень медленно. Это можно было бы отрегулировать еще в декабре прошлого года", - сказал Нилов.
Нилов добавил, что в ЛДПР надеются, что 31 декабря объявят выходным уже в 2020 году.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 15:45
Онищенко оценил проект Минтруда по новогодним праздникам

"Рациональный подход"

В Федерации независимых профсоюзов также поддержали идею Минтруда. По словам зампредседателя организации Александра Шершукова, заложенные в проекте переносы выходных дней рациональны.
Вместе с тем он добавил, что проект Минтруда только появился и рано давать ему оценку до того, как он пройдет через Российскую трехстроннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений.
Выходные и праздники в 2021 году. Проект Минтруда - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:23
Выходные и праздники в 2021 году. Проект Минтруда
11310110
Обсудить 6
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
Рекомендуем
Выходные и праздники в 2021 году. Проект Минтруда
Выходные и праздники в 2021 году. Проект Минтруда
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве объяснили рост числа новых случаев COVID-19 в России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" оценил эффективность выполнения космической программы
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии по делу о ДТП
Мария Колесникова
Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
Собянин назвал пандемию разовой историей
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Иван Охлобыстин
Охлобыстин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин расширил перечень услуг, предоставляемых в МФЦ
Алексей Навальный
Данные по Навальному недоступны даже немецкому следствию, заявил эксперт
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
Собянин призвал к минимальным ограничениям при росте случаев COVID-19
Самолет Су-27
Российский истребитель поднимался на перехват самолетов США и Швеции
Ангела Меркель
СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2
Следующая будет Россия – Лукашенко предположил, что произойдет, если рухнет Белоруссия
Лукашенко предупредил о крушении России после Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния