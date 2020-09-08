Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/vykhodnoy-1576922243.html
В Совфеде не исключили, что 31 декабря может стать выходным
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не исключает, что с 2021 года 31 декабря может стать выходным. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:53
2020-09-08T11:53
валерий рязанский
совет федерации рф
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_166223712e88623cca6bd2766dc6b389.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. </strong>Первый замглавы социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> не исключает, что с 2021 года 31 декабря может стать выходным.Минтруд подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в будущем году. Ведомство хочет сделать выходным 31 декабря, новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Выходные дни 2 и 3 января предлагается перенести на 5 ноября и 31 декабря."Я думаю, что предложение сделать 31 декабря в будущем году выходным - это элегантный ответ правительства на массу вопросов, которые поступают к нему по этому поводу", - сказал Рязанский.Он полагает, что "31 декабря может стать выходным днем". Возможны законодательные изменения либо постановления правительства.Сенатор полагает, что основной вопрос по 31 декабря связан с позицией финансового блока правительства, поскольку в последний день года нужно закрывать финансовую отчетность."В то же время выходить 31 декабря на 2-3 часа на работу не совсем логично", - полагает он.Законодатель также отметил, что несмотря на перенос 2 и 3 января эти дни остаются выходными. "Правительство утвердило график отдыха на новогодние каникулы и просто подарило нам эти дни", - заключил он.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> поступали законопроекты о наделении 31 декабря статусом выходного.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/obschestvo-1576912172.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_e596ebf5448f77d73ebd031291848645.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий рязанский, совет федерации рф, госдума рф, общество

В Совфеде не исключили, что 31 декабря может стать выходным

11:53 08.09.2020
233
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не исключает, что с 2021 года 31 декабря может стать выходным.
Минтруд подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в будущем году. Ведомство хочет сделать выходным 31 декабря, новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Выходные дни 2 и 3 января предлагается перенести на 5 ноября и 31 декабря.
"Я думаю, что предложение сделать 31 декабря в будущем году выходным - это элегантный ответ правительства на массу вопросов, которые поступают к нему по этому поводу", - сказал Рязанский.
Он полагает, что "31 декабря может стать выходным днем". Возможны законодательные изменения либо постановления правительства.
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 10:20
Сделать 31-е выходным? В РФ могут скорректировать новогодние каникулы
Сенатор полагает, что основной вопрос по 31 декабря связан с позицией финансового блока правительства, поскольку в последний день года нужно закрывать финансовую отчетность.
"В то же время выходить 31 декабря на 2-3 часа на работу не совсем логично", - полагает он.
Законодатель также отметил, что несмотря на перенос 2 и 3 января эти дни остаются выходными. "Правительство утвердило график отдыха на новогодние каникулы и просто подарило нам эти дни", - заключил он.
Ранее в Госдуму поступали законопроекты о наделении 31 декабря статусом выходного.
1110001
Обсудить 3
Валерий РязанскийСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Логотип Google
В Google прокомментировали решение о фильме "Беслан"
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы
Суд учел то, что Ефремов не признал вину в ДТП
Посетители в компьютерном клубе
Большинство геймеров играют на компьютерах за 50 тысяч рублей
Принц Эрнст Август V Ганноверский
В Австрии арестовали принца Эрнста Августа V Ганноверского
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
МВД Украины опровергло сообщения о задержании белорусских оппозиционеров
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский анонсировал встречу политсоветников в "нормандском формате"
Мария Колесникова
Геолокация телефона Колесниковой показывает Минск, сообщил ее адвокат
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В Афганистане талибы захватили в заложники около десяти человек
Врач
Назван фактор преждевременной смерти мужчин
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Эксперт рассказал, когда США введут санкции против "Северного потока — 2"
Логотип Xbox
Блогер показал, как выглядит недорогая версия игровой приставки Xbox
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Суд не поверил доводам защиты, что Ефремов сидел на пассажирском месте
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею объявить 31 декабря выходным днем
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Китай сделал представление Индии из-за последнего обострения на границе
Ефремову надели наручники в зале суда
Суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Онлайн-репортаж
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния