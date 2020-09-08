https://ria.ru/20200908/vykhodnoy-1576922243.html

В Совфеде не исключили, что 31 декабря может стать выходным

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не исключает, что с 2021 года 31 декабря может стать выходным. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:53

2020-09-08T11:53

2020-09-08T11:53

валерий рязанский

совет федерации рф

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. </strong>Первый замглавы социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> не исключает, что с 2021 года 31 декабря может стать выходным.Минтруд подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в будущем году. Ведомство хочет сделать выходным 31 декабря, новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Выходные дни 2 и 3 января предлагается перенести на 5 ноября и 31 декабря."Я думаю, что предложение сделать 31 декабря в будущем году выходным - это элегантный ответ правительства на массу вопросов, которые поступают к нему по этому поводу", - сказал Рязанский.Он полагает, что "31 декабря может стать выходным днем". Возможны законодательные изменения либо постановления правительства.Сенатор полагает, что основной вопрос по 31 декабря связан с позицией финансового блока правительства, поскольку в последний день года нужно закрывать финансовую отчетность."В то же время выходить 31 декабря на 2-3 часа на работу не совсем логично", - полагает он.Законодатель также отметил, что несмотря на перенос 2 и 3 января эти дни остаются выходными. "Правительство утвердило график отдыха на новогодние каникулы и просто подарило нам эти дни", - заключил он.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> поступали законопроекты о наделении 31 декабря статусом выходного.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/obschestvo-1576912172.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий рязанский, совет федерации рф, госдума рф, общество