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Жириновский раскритиковал многодневное голосование на выборах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с критикой многодневного голосования на выборах в России, которое начнется в пятницу, 11 сентября. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:27
2020-09-08T13:27
лдпр
владимир жириновский
политика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj" target="_blank">Владимир Жириновский</a> выступил с критикой многодневного голосования на выборах в России, которое начнется в пятницу, 11 сентября.По его мнению, многодневное голосование создает условия для фальсификаций. В частности, сомнения Жириновского вызывают сохранность бюллетеней по ночам, а также во время обеденных перерывов в избиркомах.В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. По решению ЦИК, голосование пройдет и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200907/vybory-1576876162.html
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лдпр, владимир жириновский, политика

Жириновский раскритиковал многодневное голосование на выборах

13:27 08.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с критикой многодневного голосования на выборах в России, которое начнется в пятницу, 11 сентября.

"Уже в пятницу начинается многодневное голосование. С точки зрения, чтобы люди не скапливались на избирательном участке, это может быть целесообразно, но с точки зрения контроля это не лезет ни в какие рамки", - сказал Жириновский, выступая на предвыборном митинге партии.

По его мнению, многодневное голосование создает условия для фальсификаций. В частности, сомнения Жириновского вызывают сохранность бюллетеней по ночам, а также во время обеденных перерывов в избиркомах.
В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. По решению ЦИК, голосование пройдет и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Явка на предстоящих выборах должна быть естественной, заявила Памфилова
44400113
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ЛДПРВладимир ЖириновскийПолитика
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