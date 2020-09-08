https://ria.ru/20200908/vybory-1576931353.html

Жириновский раскритиковал многодневное голосование на выборах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с критикой многодневного голосования на выборах в России, которое начнется в пятницу, 11 сентября. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:27

2020-09-08T13:27

2020-09-08T13:27

лдпр

владимир жириновский

политика

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj" target="_blank">Владимир Жириновский</a> выступил с критикой многодневного голосования на выборах в России, которое начнется в пятницу, 11 сентября.По его мнению, многодневное голосование создает условия для фальсификаций. В частности, сомнения Жириновского вызывают сохранность бюллетеней по ночам, а также во время обеденных перерывов в избиркомах.В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. По решению ЦИК, голосование пройдет и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200907/vybory-1576876162.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, владимир жириновский, политика