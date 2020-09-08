Жириновский раскритиковал многодневное голосование на выборах
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с критикой многодневного голосования на выборах в России, которое начнется в пятницу, 11 сентября.
"Уже в пятницу начинается многодневное голосование. С точки зрения, чтобы люди не скапливались на избирательном участке, это может быть целесообразно, но с точки зрения контроля это не лезет ни в какие рамки", - сказал Жириновский, выступая на предвыборном митинге партии.
По его мнению, многодневное голосование создает условия для фальсификаций. В частности, сомнения Жириновского вызывают сохранность бюллетеней по ночам, а также во время обеденных перерывов в избиркомах.
В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. По решению ЦИК, голосование пройдет и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.