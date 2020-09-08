https://ria.ru/20200908/vodoprovod-1576956358.html

В Ленобласти за два года планируют построить 109 станций очистки воды

В Ленинградской области за два года планируют возвести 109 модульных станций очистки питьевой воды, сообщил во время рабочей поездки в Волховский район... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T19:35

2020-09-08T19:35

2020-09-08T19:35

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

волховский район

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> за два года планируют возвести 109 модульных станций очистки питьевой воды, сообщил во время рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Volkhovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Волховский район</a> губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>.По его словам, такие станции оптимальны для населенных пунктов с численностью населения до 5 тысяч человек.Он пояснил, что модульные станции очистки воды устанавливаются в пять раз быстрее стационарных очистных сооружений, служат от 30 лет и настраиваются в зависимости от качества исходной воды из скважин или поверхностных водозаборов. Губернатор также отметил, что Леноблводоканал уже завершил работы по установке и монтажу модульных очистных сооружений. "Производительность станции составит около 500 кубометров в сутки. Исходная вода, поступающая из реки Златынка, обрабатывается реагентами, поступает в фильтры с кварцевым песком и установки с угольной загрузкой, а также проходит обеззараживание ультрафиолетом. На выходе она полностью соответствует всем нормативам", - резюмировал глава региона.Дрозденко обратил внимание, что в Иссаде изучат вопрос и с горячим водоснабжением, а также запланируют благоустройство прибрежной территории в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

https://ria.ru/20130906/961318703.html

ленинградская область

волховский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, ленинградская область, волховский район