Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200908/vodoprovod-1576956358.html
В Ленобласти за два года планируют построить 109 станций очистки воды
В Ленинградской области за два года планируют возвести 109 модульных станций очистки питьевой воды, сообщил во время рабочей поездки в Волховский район... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T19:35
2020-09-08T19:35
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
волховский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155699/21/1556992170_0:156:3090:1894_1400x0_80_0_0_c9a8ac07293df2f012f3b687a2138745.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> за два года планируют возвести 109 модульных станций очистки питьевой воды, сообщил во время рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Volkhovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Волховский район</a> губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>.По его словам, такие станции оптимальны для населенных пунктов с численностью населения до 5 тысяч человек.Он пояснил, что модульные станции очистки воды устанавливаются в пять раз быстрее стационарных очистных сооружений, служат от 30 лет и настраиваются в зависимости от качества исходной воды из скважин или поверхностных водозаборов. Губернатор также отметил, что Леноблводоканал уже завершил работы по установке и монтажу модульных очистных сооружений. "Производительность станции составит около 500 кубометров в сутки. Исходная вода, поступающая из реки Златынка, обрабатывается реагентами, поступает в фильтры с кварцевым песком и установки с угольной загрузкой, а также проходит обеззараживание ультрафиолетом. На выходе она полностью соответствует всем нормативам", - резюмировал глава региона.Дрозденко обратил внимание, что в Иссаде изучат вопрос и с горячим водоснабжением, а также запланируют благоустройство прибрежной территории в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
https://ria.ru/20130906/961318703.html
ленинградская область
волховский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155699/21/1556992170_180:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_346e168904266adeb48d356a9810cc72.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, ленинградская область, волховский район

В Ленобласти за два года планируют построить 109 станций очистки воды

19:35 08.09.2020
40
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОчистные сооружения "Мосводоканала" в Зеленограде
Очистные сооружения Мосводоканала в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. В Ленинградской области за два года планируют возвести 109 модульных станций очистки питьевой воды, сообщил во время рабочей поездки в Волховский район губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, такие станции оптимальны для населенных пунктов с численностью населения до 5 тысяч человек.
"У нас серьезная заявка — за два года построить 109 таких станций. Они оптимальны для населенных пунктов, где живет не больше пяти тысяч человек. Здесь хорошая многоступенчатая система очистки", — сказал Дрозденко, запустивший первый насос на станции в деревне Иссад в Волховском районе.
Он пояснил, что модульные станции очистки воды устанавливаются в пять раз быстрее стационарных очистных сооружений, служат от 30 лет и настраиваются в зависимости от качества исходной воды из скважин или поверхностных водозаборов. Губернатор также отметил, что Леноблводоканал уже завершил работы по установке и монтажу модульных очистных сооружений.
"Производительность станции составит около 500 кубометров в сутки. Исходная вода, поступающая из реки Златынка, обрабатывается реагентами, поступает в фильтры с кварцевым песком и установки с угольной загрузкой, а также проходит обеззараживание ультрафиолетом. На выходе она полностью соответствует всем нормативам", - резюмировал глава региона.
Вода - РИА Новости, 1920, 06.09.2013
6 сентября 2013, 16:32
Ленобласть потратит на чистую воду за два года 1 млрд рублейПравительство Ленинградской области планирует потратить на строительство и реконструкцию 32 объектов водоснабжения и водоотведения более 1 миллиарда рублей в 2013-2014 годах, сообщает пресс-служба администрации региона.
Дрозденко обратил внимание, что в Иссаде изучат вопрос и с горячим водоснабжением, а также запланируют благоустройство прибрежной территории в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьВолховский район
Рекомендуем
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
В Ленобласти объявлен старт губернаторского кадрового резерва
Кролиководческое хозяйство ООО Раббит
В Ленобласти создадут учебный животноводческий центр
Работа цеха по переработке молока
В Ленобласти начали выпускать брендированные сыры и молочную продукцию
Дом от ЖК Новинки Smart City в Нижнем Новгороде
Еще два дома сдадут в октябре в проблемном ЖК под Нижним Новгородом
Города России. Калуга
Целлюлозно-бумажный завод за 11,5 миллиарда рублей открылся под Калугой
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко и Азаров обсудили развитие Самарской области
Первоклассники на праздновании Дня знаний
Дети Пугачевой и Галкина поделились первыми впечатлениями о школе
Строительство нового жилого комплекса
Власти Ленобласти разминируют земли, которые затем застроят домами
Кадр из фильма Энола Холмс
В Сети появились первые отзывы критиков о фильме "Энола Холмс"
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак на репетиции детского конкурса песни Евровидение-2019
Организаторы "Детского Евровидения" рассказали, как оно будет проходить
Мужчина занимается спортом в фитнес-клубе в Новосибирске
Для жителей Мурино и Тосно построят новые спорткомплексы
Города России. Обнинск
В Обнинске началось строительство комплекса Госархива РФ
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Ивановский губернатор за увеличение срока полномочий глав муниципалитетов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Александр Дрозденко: вместо обещаний даем гарантии
Форрест Фенн
Умер американец, спрятавший сокровища в Скалистых горах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния