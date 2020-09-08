https://ria.ru/20200908/ukraina-1576905270.html

Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, инициированный в... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T00:29

2020-09-08T00:29

2020-09-08T00:51

россия

ситуация на украине

дмитрий кулеба

сергей лавров

мид украины

украина

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<strong>КИЕВ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Глава министерства иностранных дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> пока не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>, инициированный в связи с нарушением перемирия в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Кулеба в воскресенье заявил, что инициировал срочный разговор с Лавровым из-за эскалации конфликта в Донбассе.Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> заявил, что готов и ждет разговора с российским коллегой. По его словам, среди прочего, он намерен обсудить с главой МИД РФ подготовку встречи глав МИД в "нормандском формате" (<a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, Россия, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), а также обстоятельства нарушения режима тишины в Донбассе.Ранее украинские силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200907/krym-1576867466.html

https://ria.ru/20200906/pushkov-1576846225.html

Г Б «В место разговора» с Лавровым отведите свои войска в места их постоянной дислокации, прекратите обстрел территории ЛДНР и начните наконец-то выполнять «Минские соглашения». И никакие «разговоры» не понадобятся... 53

Александр Аникин ДБ 42

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, дмитрий кулеба, сергей лавров, мид украины, украина, в мире