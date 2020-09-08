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https://ria.ru/20200908/ukraina-1576905270.html
Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, инициированный в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T00:29
2020-09-08T00:51
россия
ситуация на украине
дмитрий кулеба
сергей лавров
мид украины
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Глава министерства иностранных дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> пока не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>, инициированный в связи с нарушением перемирия в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Кулеба в воскресенье заявил, что инициировал срочный разговор с Лавровым из-за эскалации конфликта в Донбассе.Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> заявил, что готов и ждет разговора с российским коллегой. По его словам, среди прочего, он намерен обсудить с главой МИД РФ подготовку встречи глав МИД в "нормандском формате" (<a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, Россия, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), а также обстоятельства нарушения режима тишины в Донбассе.Ранее украинские силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200907/krym-1576867466.html
https://ria.ru/20200906/pushkov-1576846225.html
«В место разговора» с Лавровым отведите свои войска в места их постоянной дислокации, прекратите обстрел территории ЛДНР и начните наконец-то выполнять «Минские соглашения». И никакие «разговоры» не понадобятся...
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россия
украина
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россия, ситуация на украине, дмитрий кулеба, сергей лавров, мид украины, украина, в мире

Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию

00:29 08.09.2020 (обновлено: 00:51 08.09.2020)
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 8 сен – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, инициированный в связи с нарушением перемирия в Донбассе.
Кулеба в воскресенье заявил, что инициировал срочный разговор с Лавровым из-за эскалации конфликта в Донбассе.

"Несмотря на позднее время, когда разговор (с Лавровым – ред.) вчера (в воскресенье – ред.) был инициирован, сначала реакция в российском МИД была достаточно оживленная, но потом сегодня (в понедельник – ред.) утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как оказалось, он (Лавров – ред.) отбыл в Сирию", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Глава МИД Украины заявил, что готов и ждет разговора с российским коллегой. По его словам, среди прочего, он намерен обсудить с главой МИД РФ подготовку встречи глав МИД в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия), а также обстоятельства нарушения режима тишины в Донбассе.
Ранее украинские силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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РоссияСитуация на УкраинеДмитрий КулебаСергей ЛавровМИД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
«В место разговора» с Лавровым отведите свои войска в места их постоянной дислокации, прекратите обстрел территории ЛДНР и начните наконец-то выполнять «Минские соглашения». И никакие «разговоры» не понадобятся...
8 сентября, 00:45
ГБГ Б
3500003
ДБ
8 сентября, 00:42
Александр АникинАлександр Аникин
2340001
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