https://ria.ru/20200908/udo-1576932280.html

Эксперт оценил шансы Ефремова получить УДО

Актер Михаил Ефремов имеет неплохие шансы на условно-досрочное освобождение при примерном поведении в колонии, считает председатель общероссийского движения... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:39

2020-09-08T13:39

2020-09-08T13:39

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

антон цветков ("сильная россия")

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> имеет неплохие шансы на условно-досрочное освобождение при примерном поведении в колонии, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" <a href="http://ria.ru/person_Anton_Cvetkov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Цветков</a>.Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года.Цветков отметил, что обжалование решения суда, если оно состоится, вряд ли существенно изменит срок."Может быть, формально на полгода или год смягчат, если адвокат будет более умный, чем сейчас. Само дело достаточно ясное, имеются отягчающие обстоятельства. При таких условиях при обжаловании, как правило, не идут навстречу жалобщикам и оставляют приговор без изменений", - добавил он.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200908/okhlobystin-1576932078.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, антон цветков ("сильная россия"), михаил ефремов, москва, происшествия