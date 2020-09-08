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https://ria.ru/20200908/udo-1576932280.html
Эксперт оценил шансы Ефремова получить УДО
Актер Михаил Ефремов имеет неплохие шансы на условно-досрочное освобождение при примерном поведении в колонии, считает председатель общероссийского движения... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:39
2020-09-08T13:39
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
антон цветков ("сильная россия")
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> имеет неплохие шансы на условно-досрочное освобождение при примерном поведении в колонии, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" <a href="http://ria.ru/person_Anton_Cvetkov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Цветков</a>.Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года.Цветков отметил, что обжалование решения суда, если оно состоится, вряд ли существенно изменит срок."Может быть, формально на полгода или год смягчат, если адвокат будет более умный, чем сейчас. Само дело достаточно ясное, имеются отягчающие обстоятельства. При таких условиях при обжаловании, как правило, не идут навстречу жалобщикам и оставляют приговор без изменений", - добавил он.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200908/okhlobystin-1576932078.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, антон цветков ("сильная россия"), михаил ефремов, москва, происшествия

Эксперт оценил шансы Ефремова получить УДО

13:39 08.09.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАктер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов имеет неплохие шансы на условно-досрочное освобождение при примерном поведении в колонии, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года.
"Шанс получить УДО у Ефремова, конечно, есть, и законодательством такая мера по данной статье предусмотрена. Все будет зависеть от его поведения в колонии: если возьмётся за ум и обратится к своей совести, то, с большой вероятностью, выйдет досрочно", - сказал он РИА Новости.
Цветков отметил, что обжалование решения суда, если оно состоится, вряд ли существенно изменит срок.
"Может быть, формально на полгода или год смягчат, если адвокат будет более умный, чем сейчас. Само дело достаточно ясное, имеются отягчающие обстоятельства. При таких условиях при обжаловании, как правило, не идут навстречу жалобщикам и оставляют приговор без изменений", - добавил он.
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:36
Охлобыстин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову
ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
30425318
Обсудить 3
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАнтон Цветков ("Сильная Россия")Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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