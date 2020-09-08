В учении "Кавказ-2020" примут участие девять стран
© AP Photo / Pavel GolovkinРоссийские военнослужащие во время военных учений на побережье Черного моря в Крыму
© AP Photo / Pavel Golovkin
Российские военнослужащие во время военных учений на побережье Черного моря в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В учении "Кавказ-2020", которое стартует 21 сентября, планируется участие контингентов девяти иностранных государств, еще девять стран направят военных наблюдателей, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Хотел бы остановиться на предстоящем стратегическом командно-штабном учении "Кавказ- 2020". Оно пройдёт с 21 по 26 сентября и завершит комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых сил в этом году. В ходе учения будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в совместных операциях по локализации и разрешению вооружённых конфликтов, связанных с противодействием терроризму. Планируется участие воинских контингентов 9 иностранных государств. Еще 9 стран направят в Россию военных наблюдателей", - сказал он.
По словам Шойгу, основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Чёрного и Каспийского морей.
"Учение позволит оценить способность Южного военного округа обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации", - подчеркнул министр обороны.
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