https://ria.ru/20200908/ucheniya-1576923642.html

В учении "Кавказ-2020" примут участие девять стран

В учении "Кавказ-2020", которое стартует 21 сентября, планируется участие контингентов девяти иностранных государств, еще девять стран направят военных... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:05

2020-09-08T12:05

2020-09-08T12:05

россия

каспийское море

черное море

сергей шойгу

безопасность

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В учении "Кавказ-2020", которое стартует 21 сентября, планируется участие контингентов девяти иностранных государств, еще девять стран направят военных наблюдателей, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>."Хотел бы остановиться на предстоящем стратегическом командно-штабном учении "Кавказ- 2020". Оно пройдёт с 21 по 26 сентября и завершит комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых сил в этом году. В ходе учения будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в совместных операциях по локализации и разрешению вооружённых конфликтов, связанных с противодействием терроризму. Планируется участие воинских контингентов 9 иностранных государств. Еще 9 стран направят в Россию военных наблюдателей", - сказал он.По словам Шойгу, основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях <a href="https://ria.ru/location_Black_Sea" target="_blank">Чёрного</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийского морей</a>."Учение позволит оценить способность Южного военного округа обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации", - подчеркнул министр обороны.

https://ria.ru/20200906/udar-1576843511.html

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россия

каспийское море

черное море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, каспийское море, черное море, сергей шойгу, безопасность