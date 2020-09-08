https://ria.ru/20200908/tryuk-1576914903.html
Том Круз выполнил безумный трюк на съемках фильма "Миссия невыполнима"
В Сети появилось видео, на котором актер Том Круз исполняет опасный трюк на съемках шпионского боевика "Миссия невыполнима 7", которые сейчас проходят в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:00
2020-09-08T17:00
2020-09-08T17:00
кино и сериалы
новости культуры
том круз
англия
норвегия
культура
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости</strong>. В Сети появилось видео, на котором актер Том Круз исполняет опасный трюк на съемках шпионского боевика "Миссия невыполнима 7", которые сейчас проходят в Норвегии.В коротком клипе актер разгоняется на мотоцикле, проезжает по длинной рампе и прыгает вниз прямо со скалы. Затем он раскрывает парашют и спускается в безопасное место. Все это время за исполнителем главной роли, агента Итана Ханта, следует вертолет с установленной камерой. Многих пользователей удивило и восхитило то, на что решился бесстрашный Том Круз."Том безумен", – <a href="https://twitter.com/Dutch_Wick/status/1302919173169967105" target="_blank">считает</a> Dutch_Wick; "Ему должны вручить специальную награду на церемонии "Оскар". Бывают случаи, как у Круза, которые выходят за рамки актерского мастерства", – <a href="https://twitter.com/pabalsan/status/1302943058170871814" target="_blank">написал</a> pabalsan.В конце прошлого месяца в Сети <a href="https://ria.ru/20200825/kruz-1576252976.html" target="_blank">опубликовали</a> кадры, на которых актер тоже самостоятельно выполняет опасный прыжок. Тогда он был запечатлен в сельской местности Оксфордшира (графство, расположенное на юге Англии) прыгающим на мотоцикле примерно с 50-метровой высоты, но в тот раз он был без парашюта, но со страховкой.Премьера боевика "Миссия невыполнима 7" запланирована на ноябрь 2021 года, а "Миссия невыполнима 8" выйдет в 2022 году.Известно, что в фильме принимают участие: Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима: Последствия"), Хейли Этвелл ("Первый мститель"), Ши Уигхэм ("Джокер"), Пом Клементьефф ("Мстители: Война бесконечности") и другие.
https://ria.ru/20200829/cruise-1576437279.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, том круз, англия, норвегия
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором актер Том Круз исполняет опасный трюк на съемках шпионского боевика "Миссия невыполнима 7", которые сейчас проходят в Норвегии.
В коротком клипе актер разгоняется на мотоцикле, проезжает по длинной рампе и прыгает вниз прямо со скалы. Затем он раскрывает парашют и спускается в безопасное место. Все это время за исполнителем главной роли, агента Итана Ханта, следует вертолет с установленной камерой.
Многих пользователей удивило и восхитило то, на что решился бесстрашный Том Круз.
"Этот прыжок напоминает трюк на мотоцикле из "Золотого глаза" (17-й фильм о Джеймсе Бонде. – Прим.ред.), за исключением того, что этот выглядит более реальным, и его выполняет легенда", – прокомментировал
OmegaLambda7XL9;
"Том безумен", – считает
Dutch_Wick; "Ему должны вручить специальную награду на церемонии "Оскар". Бывают случаи, как у Круза, которые выходят за рамки актерского мастерства", – написал
pabalsan.
"Выглядит потрясающе, но мне кажется, что Том Круз пытается доказать, что он еще молод. Я его большой поклонник и не хочу, чтобы он пострадал. Его трюки становятся все более безумными с каждым новым фильмом", – присоединился к обсуждению BPFunnyBunny.
В конце прошлого месяца в Сети опубликовали
кадры, на которых актер тоже самостоятельно выполняет опасный прыжок. Тогда он был запечатлен в сельской местности Оксфордшира (графство, расположенное на юге Англии) прыгающим на мотоцикле примерно с 50-метровой высоты, но в тот раз он был без парашюта, но со страховкой.
Премьера боевика "Миссия невыполнима 7" запланирована на ноябрь 2021 года, а "Миссия невыполнима 8" выйдет в 2022 году.
Известно, что в фильме принимают участие: Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима: Последствия"), Хейли Этвелл ("Первый мститель"), Ши Уигхэм ("Джокер"), Пом Клементьефф ("Мстители: Война бесконечности") и другие.