https://ria.ru/20200908/tryuk-1576914903.html

Том Круз выполнил безумный трюк на съемках фильма "Миссия невыполнима"

В Сети появилось видео, на котором актер Том Круз исполняет опасный трюк на съемках шпионского боевика "Миссия невыполнима 7", которые сейчас проходят в... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:00

2020-09-08T17:00

2020-09-08T17:00

кино и сериалы

новости культуры

том круз

англия

норвегия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/51116/88/511168824_0:437:2742:1979_1400x0_80_0_0_d9b782ca1f7ecf5416abc2b72c8da8c3.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости</strong>. В Сети появилось видео, на котором актер Том Круз исполняет опасный трюк на съемках шпионского боевика "Миссия невыполнима 7", которые сейчас проходят в Норвегии.В коротком клипе актер разгоняется на мотоцикле, проезжает по длинной рампе и прыгает вниз прямо со скалы. Затем он раскрывает парашют и спускается в безопасное место. Все это время за исполнителем главной роли, агента Итана Ханта, следует вертолет с установленной камерой. Многих пользователей удивило и восхитило то, на что решился бесстрашный Том Круз."Том безумен", – <a href="https://twitter.com/Dutch_Wick/status/1302919173169967105" target="_blank">считает</a> Dutch_Wick; "Ему должны вручить специальную награду на церемонии "Оскар". Бывают случаи, как у Круза, которые выходят за рамки актерского мастерства", – <a href="https://twitter.com/pabalsan/status/1302943058170871814" target="_blank">написал</a> pabalsan.В конце прошлого месяца в Сети <a href="https://ria.ru/20200825/kruz-1576252976.html" target="_blank">опубликовали</a> кадры, на которых актер тоже самостоятельно выполняет опасный прыжок. Тогда он был запечатлен в сельской местности Оксфордшира (графство, расположенное на юге Англии) прыгающим на мотоцикле примерно с 50-метровой высоты, но в тот раз он был без парашюта, но со страховкой.Премьера боевика "Миссия невыполнима 7" запланирована на ноябрь 2021 года, а "Миссия невыполнима 8" выйдет в 2022 году.Известно, что в фильме принимают участие: Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима: Последствия"), Хейли Этвелл ("Первый мститель"), Ши Уигхэм ("Джокер"), Пом Клементьефф ("Мстители: Война бесконечности") и другие.

https://ria.ru/20200829/cruise-1576437279.html

англия

норвегия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, том круз, англия, норвегия