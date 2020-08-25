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https://ria.ru/20200825/kruz-1576252976.html
Том Круз выполнил опасный трюк на съемках фильма "Миссия невыполнима 7"
В Сети разместили кадры со съемок приключенческого боевика "Миссия невыполнима 7" Кристофера Маккуорри, на которых Том Круз выполняет опасный трюк. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:06
2020-08-25T10:06
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
том круз
англия
великобритания
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> В Сети разместили кадры со съемок приключенческого боевика "Миссия невыполнима 7" Кристофера Маккуорри, на которых Том Круз выполняет опасный трюк. Актер, который играет в фильме ключевого персонажа — агента Итана Ханта, был запечатлен в сельской местности Оксфордшира (графство, расположенное на юге Англии) прыгающим с мотоцикла примерно с 50-метровой высоты. На снимках видно, как он бросает байк и оказывается подвешенным над землей благодаря страховочным тросам, прикрепленным к его спине.По информации Daily Mail, это была <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8654371/Tom-Cruise-58-leaps-speeding-motorbike-action-shot-Mission-Impossible-film.html" target="_blank">часть</a> будущего трюка, который оценивается в два миллиона фунтов стерлингов (один из самых дорогих, когда-либо сделанных в Великобритании). Ранее СМИ писали о том, что несколько недель назад съемки ненадолго <a href="https://www.nme.com/news/film/mission-impossible-7-production-halted-after-motorbike-accident-on-set-2727023" target="_blank">были приостановлены</a> из-за аварии, произошедшей на площадке, с участием другого взорвавшегося мотоцикла. Тогда, по сообщениям инсайдера, мотоцикл каскадера взорвался при прыжке с трапа: идея заключалась в том, чтобы он приземлился на огромные подушки, наполненные картоном, которые должны были смягчить удар, а байк в нескольких метрах от него. Однако из-за технической ошибки постановщиков мотоцикл сильно перегрелся и когда упал на картон, вспыхнул как спичка. Огонь даже начал переходить на другие декорации.К счастью, тогда никто не пострадал, но, как отметил источник, это "была полная катастрофа". Происшествие также очень расстроило Тома Круза, который, как и все остальные, больше не хотел задержек в кинопроизводстве (в марте работу приостановили из-за пандемии коронавируса и возобновили в августе), тем более, что он задействован сразу в двух частях ленты.Сейчас премьера боевика "Миссия невыполнима 7" запланирована на ноябрь 2021 года, а "Миссия невыполнима 8" выйдет в 2022 году.Известно, что в фильме примут участие: Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима: Последствия"), Хейли Этвелл ("Первый мститель"), Ши Уигхэм ("Джокер"), Пом Клементьефф ("Мстители: Война бесконечности") и другие.
https://ria.ru/20200522/1571804560.html
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, том круз, англия, великобритания

Том Круз выполнил опасный трюк на съемках фильма "Миссия невыполнима 7"

10:06 25.08.2020
699
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТом Круз
Том Круз
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Сети разместили кадры со съемок приключенческого боевика "Миссия невыполнима 7" Кристофера Маккуорри, на которых Том Круз выполняет опасный трюк.
Актер, который играет в фильме ключевого персонажа — агента Итана Ханта, был запечатлен в сельской местности Оксфордшира (графство, расположенное на юге Англии) прыгающим с мотоцикла примерно с 50-метровой высоты. На снимках видно, как он бросает байк и оказывается подвешенным над землей благодаря страховочным тросам, прикрепленным к его спине.
По информации Daily Mail, это была часть будущего трюка, который оценивается в два миллиона фунтов стерлингов (один из самых дорогих, когда-либо сделанных в Великобритании). Ранее СМИ писали о том, что несколько недель назад съемки ненадолго были приостановлены из-за аварии, произошедшей на площадке, с участием другого взорвавшегося мотоцикла.
Тогда, по сообщениям инсайдера, мотоцикл каскадера взорвался при прыжке с трапа: идея заключалась в том, чтобы он приземлился на огромные подушки, наполненные картоном, которые должны были смягчить удар, а байк в нескольких метрах от него. Однако из-за технической ошибки постановщиков мотоцикл сильно перегрелся и когда упал на картон, вспыхнул как спичка. Огонь даже начал переходить на другие декорации.
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"Ожидалось, что эта сцена будет самой зрелищной. Она стоила целое состояние, не говоря уже о тех неделях, которые ушли на строительство и подготовку. Но когда настал важный день, все пошло совсем не так", — подчеркнул источник.
К счастью, тогда никто не пострадал, но, как отметил источник, это "была полная катастрофа". Происшествие также очень расстроило Тома Круза, который, как и все остальные, больше не хотел задержек в кинопроизводстве (в марте работу приостановили из-за пандемии коронавируса и возобновили в августе), тем более, что он задействован сразу в двух частях ленты.
Сейчас премьера боевика "Миссия невыполнима 7" запланирована на ноябрь 2021 года, а "Миссия невыполнима 8" выйдет в 2022 году.
Известно, что в фильме примут участие: Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима: Последствия"), Хейли Этвелл ("Первый мститель"), Ши Уигхэм ("Джокер"), Пом Клементьефф ("Мстители: Война бесконечности") и другие.
Кадр из фильма Миссия невыполнима: Последствия
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