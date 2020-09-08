МИД прокомментировал призыв Трампа отказаться от "Северного потока — 2"
09:46 08.09.2020 (обновлено: 10:25 08.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
НИКОСИЯ, 8 сен — РИА Новости. Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не должна сказаться на "Северном потоке — 2", считает замглавы МИД Александр Грушко.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства газопровода, если за это выступит Германия.
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Грушко напомнил, что Вашингтон "последовательно и системно" борется против "Северного потока — 2". В то же время он рассчитывает, что европейские страны найдут в себе силы заявить о национальных интересах, чтобы "не оказаться в вассальном положении" по отношению к США.
"Мы слышим все эти заявления, которые делаются. Но наша позиция хорошо известна, это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создает платформу для развития экономического взаимодействия, и, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать", — сказал дипломат журналистам в Никосии.
Дискуссии вокруг будущего "Северного потока — 2" возобновились с новой силой после того, как Берлин со ссылкой на военных медиков заявил, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
Трамп говорил, что у него нет доказательств причастности России к "отравлению" Навального, но добавил, что не имеет поводов сомневаться в выводах немецких специалистов. В США, впрочем, их не видели.
Ряд немецких политиков высказались за прекращение строительства газопровода, однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эти два вопроса следует рассматривать по отдельности.
США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, давно активно выступают против проекта. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против "Северного потока — 2, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.