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https://ria.ru/20200908/tramp-1576910784.html
МИД прокомментировал призыв Трампа отказаться от "Северного потока — 2"
Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не должна сказаться на "Северном потоке — 2", считает замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:46
2020-09-08T10:25
россия
северный поток — 2
дональд трамп
северный поток
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
александр грушко
москва
сша
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<strong>НИКОСИЯ, 8 сен — РИА Новости.</strong> Ситуация с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> не должна сказаться на "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северном потоке — 2</a>", считает замглавы МИД Александр Грушко.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства газопровода, если за это выступит Германия.Грушко напомнил, что Вашингтон "последовательно и системно" борется против "Северного потока — 2". В то же время он рассчитывает, что европейские страны найдут в себе силы заявить о национальных интересах, чтобы "не оказаться в вассальном положении" по отношению к США.Дискуссии вокруг будущего "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северного потока — 2</a>" возобновились с новой силой после того, как <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> со ссылкой на военных медиков заявил, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".Трамп говорил, что у него нет доказательств причастности России к "отравлению" Навального, но добавил, что не имеет поводов сомневаться в выводах немецких специалистов. В США, впрочем, их не видели.Ряд немецких политиков высказались за прекращение строительства газопровода, однако канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила, что эти два вопроса следует рассматривать по отдельности.США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, давно активно выступают против проекта. В декабре 2019 года <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> ввел санкции против "Северного потока — 2, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
https://ria.ru/20200907/novak-1576882468.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/tramp-1576902960.html
А почему грушко беспокоится об энергобезопасности европы. Думайте лучше о России. Газифицируйте населенные пункты, газифицируйте транспорт. Перерабатывайте газ. И ждите когда европа приползет к вам и попросит. А тогда учтите ы цене все их подлянки и не будьте добренькими за счет интересов России.
63
Ощущение что Навального нашти специально подсунули немцам. Зная что будет происходить дальше. Как обделаются немцы с Новичком. Многоходовочка какая то задумана.
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россия
москва
сша
берлин (город)
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россия, северный поток — 2, дональд трамп, северный поток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, александр грушко, москва, сша, берлин (город), в мире

МИД прокомментировал призыв Трампа отказаться от "Северного потока — 2"

09:46 08.09.2020 (обновлено: 10:25 08.09.2020)
13016
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
НИКОСИЯ, 8 сен — РИА Новости. Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не должна сказаться на "Северном потоке — 2", считает замглавы МИД Александр Грушко.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства газопровода, если за это выступит Германия.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 15:20
Новак оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Грушко напомнил, что Вашингтон "последовательно и системно" борется против "Северного потока — 2". В то же время он рассчитывает, что европейские страны найдут в себе силы заявить о национальных интересах, чтобы "не оказаться в вассальном положении" по отношению к США.

"Мы слышим все эти заявления, которые делаются. Но наша позиция хорошо известна, это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создает платформу для развития экономического взаимодействия, и, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать", — сказал дипломат журналистам в Никосии.

Дискуссии вокруг будущего "Северного потока — 2" возобновились с новой силой после того, как Берлин со ссылкой на военных медиков заявил, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
Трамп говорил, что у него нет доказательств причастности России к "отравлению" Навального, но добавил, что не имеет поводов сомневаться в выводах немецких специалистов. В США, впрочем, их не видели.
Ряд немецких политиков высказались за прекращение строительства газопровода, однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эти два вопроса следует рассматривать по отдельности.
США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, давно активно выступают против проекта. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против "Северного потока — 2, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 22:00
Считал так изначально. Трамп против "Северного потока-2" из-за Навального
1584042017
Обсудить 13
РоссияСеверный поток — 2Дональд ТрампСеверный потокМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйАлександр ГрушкоМоскваСШАБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
А почему грушко беспокоится об энергобезопасности европы. Думайте лучше о России. Газифицируйте населенные пункты, газифицируйте транспорт. Перерабатывайте газ. И ждите когда европа приползет к вам и попросит. А тогда учтите ы цене все их подлянки и не будьте добренькими за счет интересов России.
8 сентября, 10:17
Andrey BolshakovAndrey Bolshakov
44102016
Ощущение что Навального нашти специально подсунули немцам. Зная что будет происходить дальше. Как обделаются немцы с Новичком. Многоходовочка какая то задумана.
8 сентября, 10:31
Степан КрасновСтепан Краснов
1600002
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