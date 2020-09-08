https://ria.ru/20200908/tramp-1576910784.html

МИД прокомментировал призыв Трампа отказаться от "Северного потока — 2"

Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не должна сказаться на "Северном потоке — 2", считает замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T09:46

2020-09-08T09:46

2020-09-08T10:25

россия

северный поток — 2

дональд трамп

северный поток

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

александр грушко

москва

сша

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<strong>НИКОСИЯ, 8 сен — РИА Новости.</strong> Ситуация с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> не должна сказаться на "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северном потоке — 2</a>", считает замглавы МИД Александр Грушко.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства газопровода, если за это выступит Германия.Грушко напомнил, что Вашингтон "последовательно и системно" борется против "Северного потока — 2". В то же время он рассчитывает, что европейские страны найдут в себе силы заявить о национальных интересах, чтобы "не оказаться в вассальном положении" по отношению к США.Дискуссии вокруг будущего "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северного потока — 2</a>" возобновились с новой силой после того, как <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> со ссылкой на военных медиков заявил, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".Трамп говорил, что у него нет доказательств причастности России к "отравлению" Навального, но добавил, что не имеет поводов сомневаться в выводах немецких специалистов. В США, впрочем, их не видели.Ряд немецких политиков высказались за прекращение строительства газопровода, однако канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила, что эти два вопроса следует рассматривать по отдельности.США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, давно активно выступают против проекта. В декабре 2019 года <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> ввел санкции против "Северного потока — 2, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.

https://ria.ru/20200907/novak-1576882468.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/tramp-1576902960.html

Andrey Bolshakov А почему грушко беспокоится об энергобезопасности европы. Думайте лучше о России. Газифицируйте населенные пункты, газифицируйте транспорт. Перерабатывайте газ. И ждите когда европа приползет к вам и попросит. А тогда учтите ы цене все их подлянки и не будьте добренькими за счет интересов России. 63

Степан Краснов Ощущение что Навального нашти специально подсунули немцам. Зная что будет происходить дальше. Как обделаются немцы с Новичком. Многоходовочка какая то задумана. 18

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россия

москва

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, дональд трамп, северный поток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, александр грушко, москва, сша, берлин (город), в мире