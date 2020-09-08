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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20200908/tatarstan-1576940626.html
В Татарстане начали строительство парогазовой установки на Заинской ГРЭС
Строительство новой парогазовой установки мощностью 850 МВт в рамках программы модернизации старых тепловых станций начато на Заинской ГРЭС в Татарстане, в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:18
2020-09-08T15:18
республика татарстан
александр новак
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
экономика
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<strong>КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости.</strong> Строительство новой парогазовой установки мощностью 850 МВт в рамках программы модернизации старых тепловых станций начато на Заинской ГРЭС в Татарстане, в честь этого события министр энергетики РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a> и президент Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> во вторник заложили на станции памятный знак."Заинская ГРЭС – очень крупная электростанция в РФ, является системообразующей для объединенной энергетической системы Средней Волги и в целом для нашей энергетической системы… На сегодняшний день электростанция уже работает почти шесть десятков лет. И конечно же, мероприятия, связанные с закладкой нового энергоблока, дают новую жизнь и новое дыхание этой крупной электростанции", - сказал Новак на торжественной церемонии.Новый энергоблок, по словам министра, является высокоэффективным, современным, работающим на газе. "Это очень важно для республики, потому что республика развивается. За последние пять лет в среднем потребление электроэнергии в <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank">Татарстане</a> выросло на 2,5% ежегодно, что выше, чем в среднем в РФ", - добавил он.Минниханов отметил, что этот проект - приоритетный для республики и будет реализован в срок. Экономический эффект составит порядка 7 миллиардов рублей в год.Заинская ГРЭС – флагман энергетики Татарстана. Установленная электрическая мощность ГРЭС составляет 2204,9 МВт (энергоблок №1 выведен из эксплуатации с января 2009 года, энергоблок №12 перемаркирован в июле 2017 года и его мощность составляет 204,9 МВт), установленная тепловая мощность – 145 Гкал/ч. В качестве основного топлива на станции используется природный газ, в качестве резервного – мазут. В последние годы, несмотря на удовлетворительное состояние оборудования, Заинская ГРЭС не может эффективно конкурировать на рынке электроэнергии и мощности. Предпринятые организационные и технические мероприятия позволяют лишь на время решать проблемы нерентабельной станции.После ввода ПГУ-850 МВт годовой объем выработки на ПГУ составит 6,3 миллиарда кВт.ч. Реализация данного проекта, не имеющего аналогов в России, позволит снизить стоимость электроэнергии для потребителей, а сокращение выбросов снизит риски предприятий-экспортеров в части пограничного углеродного налога.По итогам проведенных 11 июня текущего года торгов право на заключение договора по модернизации Заинской ГРЭС получила компания "ЭНКА Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети". Проект будет осуществлен на базе оборудования компании General Electric. Предельная стоимость EPC-контракта составит около 37,48 миллиарда рублей. Энергоблок должен быть построен до 30 ноября 2023 года.
https://ria.ru/20200828/tatarstan-1576445467.html
https://ria.ru/20200723/1574810260.html
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александр новак, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), экономика

В Татарстане начали строительство парогазовой установки на Заинской ГРЭС

15:18 08.09.2020
702
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Строительство новой парогазовой установки мощностью 850 МВт в рамках программы модернизации старых тепловых станций начато на Заинской ГРЭС в Татарстане, в честь этого события министр энергетики РФ Александр Новак и президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник заложили на станции памятный знак.
"Заинская ГРЭС – очень крупная электростанция в РФ, является системообразующей для объединенной энергетической системы Средней Волги и в целом для нашей энергетической системы… На сегодняшний день электростанция уже работает почти шесть десятков лет. И конечно же, мероприятия, связанные с закладкой нового энергоблока, дают новую жизнь и новое дыхание этой крупной электростанции", - сказал Новак на торжественной церемонии.
Новый энергоблок, по словам министра, является высокоэффективным, современным, работающим на газе. "Это очень важно для республики, потому что республика развивается. За последние пять лет в среднем потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 2,5% ежегодно, что выше, чем в среднем в РФ", - добавил он.
Минниханов отметил, что этот проект - приоритетный для республики и будет реализован в срок. Экономический эффект составит порядка 7 миллиардов рублей в год.
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Заинская ГРЭС – флагман энергетики Татарстана. Установленная электрическая мощность ГРЭС составляет 2204,9 МВт (энергоблок №1 выведен из эксплуатации с января 2009 года, энергоблок №12 перемаркирован в июле 2017 года и его мощность составляет 204,9 МВт), установленная тепловая мощность – 145 Гкал/ч. В качестве основного топлива на станции используется природный газ, в качестве резервного – мазут. В последние годы, несмотря на удовлетворительное состояние оборудования, Заинская ГРЭС не может эффективно конкурировать на рынке электроэнергии и мощности. Предпринятые организационные и технические мероприятия позволяют лишь на время решать проблемы нерентабельной станции.
После ввода ПГУ-850 МВт годовой объем выработки на ПГУ составит 6,3 миллиарда кВт.ч. Реализация данного проекта, не имеющего аналогов в России, позволит снизить стоимость электроэнергии для потребителей, а сокращение выбросов снизит риски предприятий-экспортеров в части пограничного углеродного налога.
По итогам проведенных 11 июня текущего года торгов право на заключение договора по модернизации Заинской ГРЭС получила компания "ЭНКА Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети". Проект будет осуществлен на базе оборудования компании General Electric. Предельная стоимость EPC-контракта составит около 37,48 миллиарда рублей. Энергоблок должен быть построен до 30 ноября 2023 года.
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Республика ТатарстанАлександр НовакРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
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