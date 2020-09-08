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Ленинградская область
https://ria.ru/20200908/sportkompleks-1576956782.html
Для жителей Мурино и Тосно построят новые спорткомплексы
Многофункциональные спортивные комплексы с ледовыми аренами и тренажерными залами будут построены в рамках государственно-частного партнерства для жителей двух... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T19:42
2020-09-08T19:42
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
тосно
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. </strong>Многофункциональные спортивные комплексы с ледовыми аренами и тренажерными залами будут построены в рамках государственно-частного партнерства для жителей двух крупных населенных пунктов <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> – Мурино и <a href="http://ria.ru/location_Tosno/" target="_blank" data-auto="true">Тосно</a> к 2023 году, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. По его словам, в настоящий момент работа по согласованию проектов ГЧП для строительства спортивных комплексов в Мурино и Тосно завершена. Для реализации проектов поданы частные концессионные инициативы от ООО "Аврора" (Управляющая компания ОранжФитнес/СитиФитнес). "Государственно-частное партнерство — один из наиболее эффективных инструментов создания качественной и доступной социальной инфраструктуры, в том числе спортивных комплексов. Ленинградская область., со своей стороны, выделяет земельные участки, а инвестор берет на себя создание проектной документации, строительство и эксплуатацию. Для бюджета это возможность снизить расходы на этапе эксплуатации, а для жителей Мурино и Тосно — возможность заниматься спортом в новых современных комплексах", — отметил Дрозденко.Губернатор Ленобласти уточнил, что спортивный комплекс в Тосно площадью 7,5 тысяч квадратных метров будет включать ледовую площадку для хоккея, универсальную площадку для игровых видов спорта (дзюдо, борьба), два зала для физкультурно-оздоровительных групповых занятий, медицинский кабинет и иные помещения. "Объем инвестиций в проект составит 746 миллионов рублей. Комплекс станет частью спортивного кластера, где жители смогут заниматься как в помещении, так и на открытом воздухе, пользуясь раздевалками комплекса для тренировок на лыже-роллерной и велосипедной трассе и футбольном поле", — уточнил он.Что касается проекта комплекса в Мурино, то его площадь составляет почти 15 тысяч квадратных метров. Многофункциональный спортивный комплекс будет включать в себя две ледовые арены (хоккей/фигурное катание), 25-метровый бассейн для взрослых, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта (дзюдо/борьба), четыре зала для физкультурно-оздоровительных занятий, включая зал для занятий на велотренажерах, медицинский кабинет, конференц-зал и иные помещения. "Объем инвестиций в проект в Мурино оценивается в 1,6 миллиарда рублей. Планируется, что оба комплекса будут построены в 2023 году", — подытожил Дрозденко.
https://ria.ru/20200731/1575227070.html
ленинградская область
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александр дрозденко, ленинградская область, тосно

Для жителей Мурино и Тосно построят новые спорткомплексы

19:42 08.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина занимается спортом в фитнес-клубе в Новосибирске
Мужчина занимается спортом в фитнес-клубе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Многофункциональные спортивные комплексы с ледовыми аренами и тренажерными залами будут построены в рамках государственно-частного партнерства для жителей двух крупных населенных пунктов Ленинградской области – Мурино и Тосно к 2023 году, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, в настоящий момент работа по согласованию проектов ГЧП для строительства спортивных комплексов в Мурино и Тосно завершена. Для реализации проектов поданы частные концессионные инициативы от ООО "Аврора" (Управляющая компания ОранжФитнес/СитиФитнес).
"Государственно-частное партнерство — один из наиболее эффективных инструментов создания качественной и доступной социальной инфраструктуры, в том числе спортивных комплексов. Ленинградская область., со своей стороны, выделяет земельные участки, а инвестор берет на себя создание проектной документации, строительство и эксплуатацию. Для бюджета это возможность снизить расходы на этапе эксплуатации, а для жителей Мурино и Тосно — возможность заниматься спортом в новых современных комплексах", — отметил Дрозденко.
Губернатор Ленобласти уточнил, что спортивный комплекс в Тосно площадью 7,5 тысяч квадратных метров будет включать ледовую площадку для хоккея, универсальную площадку для игровых видов спорта (дзюдо, борьба), два зала для физкультурно-оздоровительных групповых занятий, медицинский кабинет и иные помещения.
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"Объем инвестиций в проект составит 746 миллионов рублей. Комплекс станет частью спортивного кластера, где жители смогут заниматься как в помещении, так и на открытом воздухе, пользуясь раздевалками комплекса для тренировок на лыже-роллерной и велосипедной трассе и футбольном поле", — уточнил он.
Что касается проекта комплекса в Мурино, то его площадь составляет почти 15 тысяч квадратных метров. Многофункциональный спортивный комплекс будет включать в себя две ледовые арены (хоккей/фигурное катание), 25-метровый бассейн для взрослых, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта (дзюдо/борьба), четыре зала для физкультурно-оздоровительных занятий, включая зал для занятий на велотренажерах, медицинский кабинет, конференц-зал и иные помещения.
"Объем инвестиций в проект в Мурино оценивается в 1,6 миллиарда рублей. Планируется, что оба комплекса будут построены в 2023 году", — подытожил Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьТосно
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