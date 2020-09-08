https://ria.ru/20200908/sladkoe-1576928042.html

Раскрыт способ побороть вечернюю тягу к сладкому

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как избавиться от тяги к нездоровой пище перед сном. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:53

2020-09-08T12:53

2020-09-08T14:33

алексей ковальков

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_aleksey-kovalkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Ковальков</a> рассказал, как избавиться от тяги к нездоровой пище перед сном.Он указал на то, что ближе к вечеру в организме выделяется инсулин, понижающий уровень сахара в крови. В это время у человека может появиться усиленное чувство голода и желание съесть что-то "вредное"."Если вам хочется вечером сладкого, а днем не хочется, значит в течение дня вы просто не ели углеводы", — отметил Ковальков на своем <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a>.Чтобы справиться с тягой к сладкому, врач посоветовал съедать около пяти-шести часов вечера блюдо, которое поднимет уровень сахара. Также специалист рекомендовал ежедневно потреблять до 100 граммов углеводов.

https://ria.ru/20200727/1574954672.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей ковальков, россия, здоровье - общество