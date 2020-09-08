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https://ria.ru/20200908/sladkoe-1576928042.html
Раскрыт способ побороть вечернюю тягу к сладкому
Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как избавиться от тяги к нездоровой пище перед сном. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:53
2020-09-08T14:33
алексей ковальков
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_aleksey-kovalkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Ковальков</a> рассказал, как избавиться от тяги к нездоровой пище перед сном.Он указал на то, что ближе к вечеру в организме выделяется инсулин, понижающий уровень сахара в крови. В это время у человека может появиться усиленное чувство голода и желание съесть что-то "вредное"."Если вам хочется вечером сладкого, а днем не хочется, значит в течение дня вы просто не ели углеводы", — отметил Ковальков на своем <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a>.Чтобы справиться с тягой к сладкому, врач посоветовал съедать около пяти-шести часов вечера блюдо, которое поднимет уровень сахара. Также специалист рекомендовал ежедневно потреблять до 100 граммов углеводов.
https://ria.ru/20200727/1574954672.html
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РИА Новости
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алексей ковальков, россия, здоровье - общество

Раскрыт способ побороть вечернюю тягу к сладкому

12:53 08.09.2020 (обновлено: 14:33 08.09.2020)
6639
© Depositphotos / KzenonКапкейки
Капкейки - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Depositphotos / Kzenon
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как избавиться от тяги к нездоровой пище перед сном.
Он указал на то, что ближе к вечеру в организме выделяется инсулин, понижающий уровень сахара в крови. В это время у человека может появиться усиленное чувство голода и желание съесть что-то "вредное".
"Если вам хочется вечером сладкого, а днем не хочется, значит в течение дня вы просто не ели углеводы", — отметил Ковальков на своем YouTube-канале.
Чтобы справиться с тягой к сладкому, врач посоветовал съедать около пяти-шести часов вечера блюдо, которое поднимет уровень сахара. Также специалист рекомендовал ежедневно потреблять до 100 граммов углеводов.
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57562217
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Алексей КовальковРоссияЗдоровье - Общество
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