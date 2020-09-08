https://ria.ru/20200908/sanktsii-1576919433.html

Эксперт рассказал, когда США введут санкции против "Северного потока — 2"

США могут ввести санкции против российского проекта "Северный поток — 2" до президентских выборов, история с российским блогером Алексеем Навальным – лишь... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:28

2020-09-08T11:28

2020-09-08T14:38

госпитализация алексея навального

владислав белов

северный поток — 2

дональд трамп

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

сша

политика

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости</strong>. США могут ввести санкции против российского проекта "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток — 2</a>" до президентских выборов, история с российским блогером Алексеем Навальным – лишь дополнительный повод для этого, считает заместитель директора Института Европы РАН <a href="https://ria.ru/person_Vladislav_Belov" target="_blank">Владислав Белов</a>.Ранее президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным.Американцы ввели бы санкции и без истории с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навальным</a>, но сейчас вероятность существенно выше, отметил он."Когда <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Меркель</a> говорит, что не исключает санкции против "Северного потока", конечно, она просто не исключает этого с точки зрения ЕС. С точки зрения Брюсселя вероятность минимальная, с точки зрения Вашингтона - максимальная. Так что заявление Трампа – это не новость", - подчеркнул он.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200908/tramp-1576910784.html

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576892829.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, владислав белов, северный поток — 2, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, сша, политика