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https://ria.ru/20200908/sanktsii-1576919433.html
Эксперт рассказал, когда США введут санкции против "Северного потока — 2"
США могут ввести санкции против российского проекта "Северный поток — 2" до президентских выборов, история с российским блогером Алексеем Навальным – лишь... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:28
2020-09-08T14:38
госпитализация алексея навального
владислав белов
северный поток — 2
дональд трамп
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости</strong>. США могут ввести санкции против российского проекта "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток — 2</a>" до президентских выборов, история с российским блогером Алексеем Навальным – лишь дополнительный повод для этого, считает заместитель директора Института Европы РАН <a href="https://ria.ru/person_Vladislav_Belov" target="_blank">Владислав Белов</a>.Ранее президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным.Американцы ввели бы санкции и без истории с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навальным</a>, но сейчас вероятность существенно выше, отметил он."Когда <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Меркель</a> говорит, что не исключает санкции против "Северного потока", конечно, она просто не исключает этого с точки зрения ЕС. С точки зрения Брюсселя вероятность минимальная, с точки зрения Вашингтона - максимальная. Так что заявление Трампа – это не новость", - подчеркнул он.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200908/tramp-1576910784.html
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576892829.html
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госпитализация алексея навального, владислав белов, северный поток — 2, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, сша, политика

Эксперт рассказал, когда США введут санкции против "Северного потока — 2"

11:28 08.09.2020 (обновлено: 14:38 08.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. США могут ввести санкции против российского проекта "Северный поток — 2" до президентских выборов, история с российским блогером Алексеем Навальным – лишь дополнительный повод для этого, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным.

"Трамп давно обещает это сделать, и он это сделает, просто в случае с Навальным у него появился дополнительный повод, который оправдывает позицию Трампа. Это дополнительные основании для того, чтобы настаивать на введении санкций. Вероятность введения санкций со стороны США продолжает оставаться очень высокой. Я подозреваю, что американцы введут их, причем до президентских выборов", - сказал Белов РИА Новости.

Американцы ввели бы санкции и без истории с Навальным, но сейчас вероятность существенно выше, отметил он.
"Когда Меркель говорит, что не исключает санкции против "Северного потока", конечно, она просто не исключает этого с точки зрения ЕС. С точки зрения Брюсселя вероятность минимальная, с точки зрения Вашингтона - максимальная. Так что заявление Трампа – это не новость", - подчеркнул он.
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 09:46
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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Госпитализация Алексея НавальногоВладислав БеловСеверный поток — 2Дональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйСШАПолитика
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