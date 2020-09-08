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https://ria.ru/20200908/samozanyatye-1576906667.html
Часть самозанятых предложили освободить от налога
В Госдуме готовят законопроект, предлагающий обнулить налог на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого человека не превышают... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T06:03
2020-09-08T10:40
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> готовят законопроект, предлагающий обнулить налог на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого человека не превышают прожиточный минимум, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, замруководителя фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_CHepa/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Чепа</a>."Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум", — сказал Чепа.Парламентарий подчеркнул, что средства необходимы самозанятому в первую очередь на развитие своего дела, а если он его только начинает и доходы невелики, то нужны соответствующие льготы для того, чтобы дело могло встать на ноги и у самозанятого появилась возможность зарабатывать.Законопроект планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию 2020 года.
https://ria.ru/20200831/samozanyatost-1576525115.html
Я считаю, что всех самозанятых нужно освободить от налогов на доходы. Человек сам себя занял. Он не воспользовался услугами государства, чтобы найти работу, ему никто не платит отпускных/больничных, так что... За что самозанятый платит налог? За паспорт что ли? Достаточно и того, что самозанятому грозит социальная пенсия на старости лет. К чему еще раздевать людей?
16
Сейчас резко у всех "самозанятых" резко упадут доходы.... А не собираются внести законопроект, обязывающий приплачивать за "самозанятость"?
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россия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, общество

Часть самозанятых предложили освободить от налога

06:03 08.09.2020 (обновлено: 10:40 08.09.2020)
36880
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство швейной продукции на дому
Производство швейной продукции на дому - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Госдуме готовят законопроект, предлагающий обнулить налог на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого человека не превышают прожиточный минимум, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, замруководителя фракции "Справедливая Россия" Алексей Чепа.
"Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум", — сказал Чепа.
Парламентарий подчеркнул, что средства необходимы самозанятому в первую очередь на развитие своего дела, а если он его только начинает и доходы невелики, то нужны соответствующие льготы для того, чтобы дело могло встать на ноги и у самозанятого появилась возможность зарабатывать.
Законопроект планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию 2020 года.
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 13:19
В ФНПР выступили против расширения практики самозанятости
1362570917
Обсудить 12
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Я считаю, что всех самозанятых нужно освободить от налогов на доходы. Человек сам себя занял. Он не воспользовался услугами государства, чтобы найти работу, ему никто не платит отпускных/больничных, так что... За что самозанятый платит налог? За паспорт что ли? Достаточно и того, что самозанятому грозит социальная пенсия на старости лет. К чему еще раздевать людей?
8 сентября, 13:49
Eugene KrabsEugene Krabs
1100005
Сейчас резко у всех "самозанятых" резко упадут доходы.... А не собираются внести законопроект, обязывающий приплачивать за "самозанятость"?
8 сентября, 08:14
ССергей_СПб
700006
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