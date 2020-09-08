https://ria.ru/20200908/samozanyatye-1576906667.html
Часть самозанятых предложили освободить от налога
В Госдуме готовят законопроект, предлагающий обнулить налог на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого человека не превышают... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T06:03
2020-09-08T06:03
2020-09-08T10:40
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> готовят законопроект, предлагающий обнулить налог на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого человека не превышают прожиточный минимум, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, замруководителя фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_CHepa/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Чепа</a>."Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум", — сказал Чепа.Парламентарий подчеркнул, что средства необходимы самозанятому в первую очередь на развитие своего дела, а если он его только начинает и доходы невелики, то нужны соответствующие льготы для того, чтобы дело могло встать на ноги и у самозанятого появилась возможность зарабатывать.Законопроект планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию 2020 года.
https://ria.ru/20200831/samozanyatost-1576525115.html
Eugene Krabs
Я считаю, что всех самозанятых нужно освободить от налогов на доходы. Человек сам себя занял. Он не воспользовался услугами государства, чтобы найти работу, ему никто не платит отпускных/больничных, так что... За что самозанятый платит налог? За паспорт что ли? Достаточно и того, что самозанятому грозит социальная пенсия на старости лет. К чему еще раздевать людей?
16
Сергей_СПб
Сейчас резко у всех "самозанятых" резко упадут доходы.... А не собираются внести законопроект, обязывающий приплачивать за "самозанятость"?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество