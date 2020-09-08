https://ria.ru/20200908/samara-1576957615.html

Матвиенко и Азаров обсудили развитие Самарской области

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках двусторонней встречи обсудили социально-экономическое... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T20:14

2020-09-08T20:14

2020-09-08T20:14

валентина матвиенко

совет федерации рф

дмитрий азаров

чапаевск

самарская область

тольятти

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156295/02/1562950273_0:0:3043:1713_1400x0_80_0_0_d15798c6583fe653a185cc83713c67df.jpg

<strong>САМАРА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> Валентина Матвиенко и губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a> в рамках двусторонней встречи обсудили социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба облправительства."Во вторник, 8 сентября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках двусторонней встречи обсудили социально-экономическое развитие региона", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, отдельное внимание собеседники уделили исполнению постановления Совета Федерации, которое было принято по итогам проведения в апреле прошлого года Дней <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> в верхней палате российского парламента. Азаров поблагодарил Матвиенко за поддержку в реализации важнейших проектов и инициатив. По его словам, значительная часть поручений, сформированных по итогам Дней Самарской области, уже выполнена, другие находятся в стадии реализации. Так, благодаря поддержке сенаторов региону удалось привлечь дополнительные средства федерального бюджета на строительство ледового дворца спорта в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a>. Еще одним направлением, по которому Совет Федерации оказал поддержку Самарской области, стала реконструкция государственных оросительных систем.Участники встречи обсудили вопросы развития Особой экономической зоны "Тольятти". Азаров также доложил о том, что благодаря вниманию Совета Федерации предусмотрено выделение федеральных средств на мероприятия по изоляции шламоотстойника на территории бывшего завода химикатов в <a href="http://ria.ru/location_CHapaevsk/" target="_blank" data-auto="true">Чапаевске</a>. Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка на строительство общеобразовательной школы на 1600 мест в <a href="http://ria.ru/location_Toljatti/" target="_blank" data-auto="true">Тольятти</a>. Также Самарская область включена в перечень регионов, в которых будет проводиться эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств."Наше сотрудничество с Советом Федерации очень эффективно. Мы заручились поддержкой <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Ивановны Матвиенко</a> в реализации важнейших проектов на территории региона и в том, что Совет Федерации будет и впредь нам такую поддержку оказывать", – подвел итоги встречи Азаров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575910464.html

https://ria.ru/20200830/samara-1576490318.html

чапаевск

самарская область

тольятти

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, дмитрий азаров, чапаевск, самарская область, тольятти, политика