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Матвиенко и Азаров обсудили развитие Самарской области
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках двусторонней встречи обсудили социально-экономическое... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T20:14
2020-09-08T20:14
валентина матвиенко
совет федерации рф
дмитрий азаров
чапаевск
самарская область
тольятти
политика
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<strong>САМАРА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> Валентина Матвиенко и губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a> в рамках двусторонней встречи обсудили социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба облправительства."Во вторник, 8 сентября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках двусторонней встречи обсудили социально-экономическое развитие региона", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, отдельное внимание собеседники уделили исполнению постановления Совета Федерации, которое было принято по итогам проведения в апреле прошлого года Дней <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> в верхней палате российского парламента. Азаров поблагодарил Матвиенко за поддержку в реализации важнейших проектов и инициатив. По его словам, значительная часть поручений, сформированных по итогам Дней Самарской области, уже выполнена, другие находятся в стадии реализации. Так, благодаря поддержке сенаторов региону удалось привлечь дополнительные средства федерального бюджета на строительство ледового дворца спорта в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a>. Еще одним направлением, по которому Совет Федерации оказал поддержку Самарской области, стала реконструкция государственных оросительных систем.Участники встречи обсудили вопросы развития Особой экономической зоны "Тольятти". Азаров также доложил о том, что благодаря вниманию Совета Федерации предусмотрено выделение федеральных средств на мероприятия по изоляции шламоотстойника на территории бывшего завода химикатов в <a href="http://ria.ru/location_CHapaevsk/" target="_blank" data-auto="true">Чапаевске</a>. Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка на строительство общеобразовательной школы на 1600 мест в <a href="http://ria.ru/location_Toljatti/" target="_blank" data-auto="true">Тольятти</a>. Также Самарская область включена в перечень регионов, в которых будет проводиться эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств."Наше сотрудничество с Советом Федерации очень эффективно. Мы заручились поддержкой <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Ивановны Матвиенко</a> в реализации важнейших проектов на территории региона и в том, что Совет Федерации будет и впредь нам такую поддержку оказывать", – подвел итоги встречи Азаров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575910464.html
https://ria.ru/20200830/samara-1576490318.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, дмитрий азаров, чапаевск, самарская область, тольятти, политика

Матвиенко и Азаров обсудили развитие Самарской области

20:14 08.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках двусторонней встречи обсудили социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба облправительства.
"Во вторник, 8 сентября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках двусторонней встречи обсудили социально-экономическое развитие региона", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, отдельное внимание собеседники уделили исполнению постановления Совета Федерации, которое было принято по итогам проведения в апреле прошлого года Дней Самарской области в верхней палате российского парламента. Азаров поблагодарил Матвиенко за поддержку в реализации важнейших проектов и инициатив. По его словам, значительная часть поручений, сформированных по итогам Дней Самарской области, уже выполнена, другие находятся в стадии реализации. Так, благодаря поддержке сенаторов региону удалось привлечь дополнительные средства федерального бюджета на строительство ледового дворца спорта в Самаре. Еще одним направлением, по которому Совет Федерации оказал поддержку Самарской области, стала реконструкция государственных оросительных систем.
Участники встречи обсудили вопросы развития Особой экономической зоны "Тольятти". Азаров также доложил о том, что благодаря вниманию Совета Федерации предусмотрено выделение федеральных средств на мероприятия по изоляции шламоотстойника на территории бывшего завода химикатов в Чапаевске. Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка на строительство общеобразовательной школы на 1600 мест в Тольятти. Также Самарская область включена в перечень регионов, в которых будет проводиться эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств.
"Наше сотрудничество с Советом Федерации очень эффективно. Мы заручились поддержкой Валентины Ивановны Матвиенко в реализации важнейших проектов на территории региона и в том, что Совет Федерации будет и впредь нам такую поддержку оказывать", – подвел итоги встречи Азаров.
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