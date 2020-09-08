Матвиенко и Азаров обсудили развитие Самарской области
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках двусторонней встречи обсудили социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба облправительства.
"Во вторник, 8 сентября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках двусторонней встречи обсудили социально-экономическое развитие региона", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, отдельное внимание собеседники уделили исполнению постановления Совета Федерации, которое было принято по итогам проведения в апреле прошлого года Дней Самарской области в верхней палате российского парламента. Азаров поблагодарил Матвиенко за поддержку в реализации важнейших проектов и инициатив. По его словам, значительная часть поручений, сформированных по итогам Дней Самарской области, уже выполнена, другие находятся в стадии реализации. Так, благодаря поддержке сенаторов региону удалось привлечь дополнительные средства федерального бюджета на строительство ледового дворца спорта в Самаре. Еще одним направлением, по которому Совет Федерации оказал поддержку Самарской области, стала реконструкция государственных оросительных систем.
Участники встречи обсудили вопросы развития Особой экономической зоны "Тольятти". Азаров также доложил о том, что благодаря вниманию Совета Федерации предусмотрено выделение федеральных средств на мероприятия по изоляции шламоотстойника на территории бывшего завода химикатов в Чапаевске. Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка на строительство общеобразовательной школы на 1600 мест в Тольятти. Также Самарская область включена в перечень регионов, в которых будет проводиться эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств.
"Наше сотрудничество с Советом Федерации очень эффективно. Мы заручились поддержкой Валентины Ивановны Матвиенко в реализации важнейших проектов на территории региона и в том, что Совет Федерации будет и впредь нам такую поддержку оказывать", – подвел итоги встречи Азаров.
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