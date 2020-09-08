https://ria.ru/20200908/rossiya-1576932190.html

Россия и Кипр намерены повышать уровень двусторонних отношений

Министры иностранных дел России и Кипра на переговорах в Никосии заявили о намерении повышать уровень двусторонних отношений, заявил глава МИД Кипра Никос... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:38

2020-09-08T13:38

2020-09-08T13:38

никос христодулидис

сергей лавров

совет безопасности оон

кипр

ливия

сирия

в мире

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<strong>АФИНЫ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Министры иностранных дел России и <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> на переговорах в <a href="http://ria.ru/location_Nikosija/" target="_blank" data-auto="true">Никосии</a> заявили о намерении повышать уровень двусторонних отношений, заявил глава МИД Кипра <a href="http://ria.ru/person_Nikos_KHristodulidis/" target="_blank" data-auto="true">Никос Христодулидис</a> после переговоров с российским министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>."Ваш визит, дорогой Сергей, в рамках 60-летия установления дипломатических связей между Россией и Кипром является свидетельством отношений дружбы, которые связывают наши страны и народы. С удовлетворением отмечаю, что во время контактов, которые у нас были сегодня, подтверждено взаимное желание повышать уровень наших двусторонних отношений, которые и так находятся на очень удовлетворительном уровне", - сказал Христодулидис после переговоров с Лавровым. Заявления министров показало в прямом эфире кипрское телевидение.Он добавил, что несколько минут назад подписана программа консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2021-2022 годы и протокол о внесении изменений в соглашение между Кипром и РФ об избежании двойного налогообложения."Во время переговоров была возможность рассмотреть все аспекты наших двусторонних связей, двусторонних отношений, изучив пути для их дальнейшего укрепления в разных сферах, таких как торговля, экономика, культура и сотрудничество в рамках международных организаций", - сказал кипрский министр.По его словам, они обменялись и мнениями о влиянии пандемии коронавируса на страны и договорились о приоритетах для обеих стран после улучшения ситуации с эпидемией коронавирусом."Мы согласились, что две рабочие группы сотрудничества наших стран начнут изучение этого", - сказал министр.Христодулидис сказал также, что обсуждалась кипрская проблема."Каждый раз, когда я обсуждаю с господином Лавровым, я убеждаюсь, что он глубочайший знаток проблемы. Я выразил признательность Кипра за твердую поддержку со стороны России в поисках решения", - сказал Христодулидис.По его словам, он проинформировал "о последнем развитии событий с особым упором на провокационные заявления и угрозы Турции" в вопросе <a href="http://ria.ru/location_Famagusta/" target="_blank" data-auto="true">Фамагусты</a>."Я сказал, что такие действия нарушают резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>, постоянным членом которого является Россия", - сказал министр.По его словам, был обмен мнениями по кипрскому урегулированию и необходимости возобновить переговоры с того места, на котором они были прерваны в Кран-Монтана, после завершения выборов на оккупированных территориях.В октябре планируются выборы лидера турок-киприотов, после чего стороны планируют возобновить переговоры."Мы согласились, что нынешнее положение вещей не может быть решением кипрской проблемы. Цель новых усилий не должна выходить за рамки резолюций СБ ООН, не может выходить за рамки двухзональной двухобщинной федерации", - сказал министр.Он сказал, что важно создание благоприятной обстановки."К сожалению, провокационное поведение <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> как в отношении Фамагусты, как и дестабилизирующие действия в Восточном Средиземноморье, в ИЭЗ Кипра, подрывают все усилия. Решающее значение в этот момент будет иметь вмешательство международного сообщества, особенно постоянных членов СБ ООН, как России, с целью прекращения турецких провокаций и возвращения ее рамки в международной законности", - сказал Христодулидис.По его словам, они с Лавровым обменялись мнениями по региональным проблемам, ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, и Кипр высказал обеспокоенность кризисом в этих странах, который влияет на стабильность и безопасность в Восточном Средиземноморье.После выступлений министры осмотрели в атриуме МИДа фотовыставку, посвященную 60-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20200908/kipr-1576929747.html

https://ria.ru/20200908/dialog-1576912076.html

https://ria.ru/20200908/nagrada-1576913128.html

кипр

ливия

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никос христодулидис, сергей лавров, совет безопасности оон, кипр, ливия, сирия, в мире