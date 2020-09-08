https://ria.ru/20200908/razminirovanie-1576959139.html

Власти Ленобласти разминируют земли, которые затем застроят домами

Власти Ленинградской области обратились к специалистам МЧС с просьбой проверить территорию поселка Молодцово, выделенную под жилищное строительство, на предмет... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T21:00

2020-09-08T21:00

2020-09-08T21:00

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинградская область

кировский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151132/08/1511320898_0:642:1359:1406_1400x0_80_0_0_1a56f0fc3663950050ac665a25e9ae19.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> обратились к специалистам <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> с просьбой проверить территорию поселка Молодцово, выделенную под жилищное строительство, на предмет наличия и, при необходимости, обезвреживания снарядов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Бои на территории Ленинградской области велись с июня 1941 года по август 1944 года. Спустя 75 лет после Победы, еженедельно в регионе все еще находят снаряды времен войны.Согласно постановлению администрации МО "Кировск" Кировского муниципального района, в связи с началом работ по разминированию земельных участков в южной части поселка Молодцово, выделенных администрацией округа многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, введен запрет на посещение территории в период с 09:00 часов 2 сентября до конца сентября.По словам собеседника агентства, органы власти всех уровней системно работают с последствиями военных действий на территории области – организуют поиск и утилизацию взрывоопасных предметов."В местах особо напряженных и длительных боёв перед строительством всегда проводится разминирование. На территории <a href="http://ria.ru/location_Kirovskijj_rajjon_3/" target="_blank" data-auto="true">Кировского района</a> проводились активные боевые действия. Поэтому перед началом эксплуатации земель, выделенных в поселке Молодцово для многодетных семей Кировского района, специалистами сводного отряда подразделений МЧС России организована работа по обследованию территории на предмет наличия военных снарядов и боеприпасов", — отметили в обладминистрации. В настоящий момент спасатели уже проводят разведку местности.

https://radiosputnik.ria.ru/20190914/1558688530.html

ленинградская область

кировский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, кировский район