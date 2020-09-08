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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200908/razminirovanie-1576959139.html
Власти Ленобласти разминируют земли, которые затем застроят домами
Власти Ленинградской области обратились к специалистам МЧС с просьбой проверить территорию поселка Молодцово, выделенную под жилищное строительство, на предмет... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T21:00
2020-09-08T21:00
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
кировский район
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> обратились к специалистам <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> с просьбой проверить территорию поселка Молодцово, выделенную под жилищное строительство, на предмет наличия и, при необходимости, обезвреживания снарядов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Бои на территории Ленинградской области велись с июня 1941 года по август 1944 года. Спустя 75 лет после Победы, еженедельно в регионе все еще находят снаряды времен войны.Согласно постановлению администрации МО "Кировск" Кировского муниципального района, в связи с началом работ по разминированию земельных участков в южной части поселка Молодцово, выделенных администрацией округа многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, введен запрет на посещение территории в период с 09:00 часов 2 сентября до конца сентября.По словам собеседника агентства, органы власти всех уровней системно работают с последствиями военных действий на территории области – организуют поиск и утилизацию взрывоопасных предметов."В местах особо напряженных и длительных боёв перед строительством всегда проводится разминирование. На территории <a href="http://ria.ru/location_Kirovskijj_rajjon_3/" target="_blank" data-auto="true">Кировского района</a> проводились активные боевые действия. Поэтому перед началом эксплуатации земель, выделенных в поселке Молодцово для многодетных семей Кировского района, специалистами сводного отряда подразделений МЧС России организована работа по обследованию территории на предмет наличия военных снарядов и боеприпасов", — отметили в обладминистрации. В настоящий момент спасатели уже проводят разведку местности.
https://radiosputnik.ria.ru/20190914/1558688530.html
ленинградская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, кировский район

Власти Ленобласти разминируют земли, которые затем застроят домами

21:00 08.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСтроительство нового жилого комплекса
Строительство нового жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области обратились к специалистам МЧС с просьбой проверить территорию поселка Молодцово, выделенную под жилищное строительство, на предмет наличия и, при необходимости, обезвреживания снарядов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Бои на территории Ленинградской области велись с июня 1941 года по август 1944 года. Спустя 75 лет после Победы, еженедельно в регионе все еще находят снаряды времен войны.
Согласно постановлению администрации МО "Кировск" Кировского муниципального района, в связи с началом работ по разминированию земельных участков в южной части поселка Молодцово, выделенных администрацией округа многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, введен запрет на посещение территории в период с 09:00 часов 2 сентября до конца сентября.
По словам собеседника агентства, органы власти всех уровней системно работают с последствиями военных действий на территории области – организуют поиск и утилизацию взрывоопасных предметов.
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"В местах особо напряженных и длительных боёв перед строительством всегда проводится разминирование. На территории Кировского района проводились активные боевые действия. Поэтому перед началом эксплуатации земель, выделенных в поселке Молодцово для многодетных семей Кировского района, специалистами сводного отряда подразделений МЧС России организована работа по обследованию территории на предмет наличия военных снарядов и боеприпасов", — отметили в обладминистрации. В настоящий момент спасатели уже проводят разведку местности.
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Ленинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьКировский район
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