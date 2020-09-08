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https://ria.ru/20200908/prigovor-1576939672.html
Жириновский считает, что приговор Ефремову могут смягчить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актер Михаил Ефремов обжалует приговор за смертельное ДТП и наказание будет смягчено с восьми до пяти лет колонии. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:03
2020-09-08T15:03
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
владимир жириновский
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает, что актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> обжалует приговор за смертельное ДТП и наказание будет смягчено с восьми до пяти лет колонии.Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в котором погиб Сергей Захаров, к восьми годам колонии и взыскал с него 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор."Мы планировали, что будет ему лет пять, но восемь лет может быть обжаловано: Московский городской суд в течение 10 дней обжалует, потом конституционная инстанция Верховного суда. Поэтому если все инстанции пройдут они, то каждая инстанция может скостить (срок - ред.), и дойдет до пяти, как мы прогнозировали", - сказал Жириновский РИА Новости."Поэтому я думаю, что он еще меньше получит, будет работать библиотекарем, вести театральный кружок в колонии", - добавил Жириновский.Он также не исключил и выхода в дальнейшем Ефремова по УДО. <strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в <a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/okhlobystin-1576938304.html
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, владимир жириновский, происшествия

Жириновский считает, что приговор Ефремову могут смягчить

15:03 08.09.2020
1645
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актер Михаил Ефремов обжалует приговор за смертельное ДТП и наказание будет смягчено с восьми до пяти лет колонии.
Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в котором погиб Сергей Захаров, к восьми годам колонии и взыскал с него 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор.
Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова (справа) и актер Иван Охлобыстин в здании Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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"Мы планировали, что будет ему лет пять, но восемь лет может быть обжаловано: Московский городской суд в течение 10 дней обжалует, потом конституционная инстанция Верховного суда. Поэтому если все инстанции пройдут они, то каждая инстанция может скостить (срок - ред.), и дойдет до пяти, как мы прогнозировали", - сказал Жириновский РИА Новости.
"Поэтому я думаю, что он еще меньше получит, будет работать библиотекарем, вести театральный кружок в колонии", - добавил Жириновский.
Он также не исключил и выхода в дальнейшем Ефремова по УДО.
О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в онлайн-репортаже >>
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовВладимир ЖириновскийПроисшествия
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