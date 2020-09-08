https://ria.ru/20200908/prigovor-1576935366.html

Эксперт допустил смягчение приговора Ефремову после апелляции

Приговор Михаилу Ефремову может смягчить апелляционная инстанция, если не будет ошибок защиты, допущенных ранее в суде, заявил РИА Новости эксперт движения... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:12

2020-09-08T14:12

2020-09-08T14:12

янис юкша

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

сильная россия

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Приговор <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> может смягчить апелляционная инстанция, если не будет ошибок защиты, допущенных ранее в суде, заявил РИА Новости эксперт движения "<a href="http://ria.ru/organization_silnaya-rossiya/" target="_blank" data-auto="true">Сильная Россия</a>" по правовым вопросам адвокат <a href="http://ria.ru/person_yanis-yuksha-/" target="_blank" data-auto="true">Янис Юкша</a>.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года. Адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> сообщил, что обжалует это решение."Проходя по инстанциям, срок этот может быть также изменен в меньшую сторону. Потому что здесь раскаяние, желание примириться. Я считаю, что Ефремов проявлял добрую волю, желая примириться. Все это указывает на то, что защита не сделает очередных, скажем так, ошибок. И есть основания полагать, что данный срок наказания может быть снижен", - сказал Юкша.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янис юкша , эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, сильная россия, москва, происшествия