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Пресс-конференция омского токсиколога о лечении Навального. Трансляция
Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев проводит пресс-конференцию по итогам лечения Алексея Навального. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:11
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госпитализация алексея навального
алексей навальный
омская область
общество
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Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев проводит пресс-конференцию по итогам лечения Алексея Навального.Накануне пациента, находящегося в берлинской клинике Charite, вывели из комы.
омская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Пресс-конференция токсиколога Омской области по итогам лечения Алексея Навального
LIVE: Пресс-конференция токсиколога Омской области по итогам лечения Алексея Навального
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видео, госпитализация алексея навального, алексей навальный, омская область, общество
Пресс-конференция омского токсиколога о лечении Навального. Трансляция
Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев проводит пресс-конференцию по итогам лечения Алексея Навального.
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Пресс-конференция омского токсиколога о лечении Навального. Трансляция

14:11 08.09.2020 (обновлено: 14:13 08.09.2020)
245
Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев проводит пресс-конференцию по итогам лечения Алексея Навального.
Накануне пациента, находящегося в берлинской клинике Charite, вывели из комы.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйОмская областьОбщество
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