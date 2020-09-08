https://ria.ru/20200908/press-1576934832.html
Пресс-конференция омского токсиколога о лечении Навального. Трансляция
Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев проводит пресс-конференцию по итогам лечения Алексея Навального. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:11
2020-09-08T14:11
2020-09-08T14:13
госпитализация алексея навального
алексей навальный
омская область
общество
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Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев проводит пресс-конференцию по итогам лечения Алексея Навального.Накануне пациента, находящегося в берлинской клинике Charite, вывели из комы.
омская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Пресс-конференция токсиколога Омской области по итогам лечения Алексея Навального
LIVE: Пресс-конференция токсиколога Омской области по итогам лечения Алексея Навального
2020-09-08T14:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, госпитализация алексея навального, алексей навальный, омская область, общество