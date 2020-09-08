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Выходные и праздники в 2021 году. Проект Минтруда
Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Он предусматривает: десятидневные новогодние каникулы; трехдневные... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:23
2020-09-08T14:23
2020-09-08T17:07
россия
день народного единства
день победы
день россии
международный женский день
день защитника отечества
новый год
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
отдых
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Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Он предусматривает: десятидневные новогодние каникулы; трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России; четырехдневный отдых, связанный с Днем народного единства, а также один выходной 31 декабря.
Татьяна Ковалева
Да ладно?! А то ж писали, что если 31 декабря станет выходным, то сильно нарушит Трудовой Кодекс. Или передумали, потому что везде писать стали, что Конституцию можно переписывать, а 31 декабря отдыхать- ну очень серьезное нарушение ТК!
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3
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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