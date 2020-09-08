https://ria.ru/20200908/prazdnik-1576916033.html

Выходные и праздники в 2021 году. Проект Минтруда

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Он предусматривает: десятидневные новогодние каникулы; трехдневные... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:23

2020-09-08T14:23

2020-09-08T17:07

россия

день народного единства

день победы

день россии

международный женский день

день защитника отечества

новый год

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

отдых

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Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Он предусматривает: десятидневные новогодние каникулы; трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России; четырехдневный отдых, связанный с Днем народного единства, а также один выходной 31 декабря.

Татьяна Ковалева Да ладно?! А то ж писали, что если 31 декабря станет выходным, то сильно нарушит Трудовой Кодекс. Или передумали, потому что везде писать стали, что Конституцию можно переписывать, а 31 декабря отдыхать- ну очень серьезное нарушение ТК! 13

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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