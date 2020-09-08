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Выходные и праздники в 2021 году. Проект Минтруда
Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Он предусматривает: десятидневные новогодние каникулы; трехдневные... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:23
2020-09-08T17:07
россия
день народного единства
день победы
день россии
международный женский день
день защитника отечества
новый год
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
отдых
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Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Он предусматривает: десятидневные новогодние каникулы; трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России; четырехдневный отдых, связанный с Днем народного единства, а также один выходной 31 декабря.
Да ладно?! А то ж писали, что если 31 декабря станет выходным, то сильно нарушит Трудовой Кодекс. Или передумали, потому что везде писать стали, что Конституцию можно переписывать, а 31 декабря отдыхать- ну очень серьезное нарушение ТК!
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россия
РИА Новости
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инфографика, россия, день народного единства, день победы, день россии, международный женский день, день защитника отечества, новый год, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), отдых, праздник, праздник весны и труда, инфографика, общество

Выходные и праздники в 2021 году. Проект Минтруда

14:23 08.09.2020 (обновлено: 17:07 08.09.2020)
20892
Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Он предусматривает: десятидневные новогодние каникулы; трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России; четырехдневный отдых, связанный с Днем народного единства, а также один выходной 31 декабря.
110721220
Обсудить 3
РоссияДень народного единстваДень ПобедыДень РоссииМеждународный женский деньДень защитника ОтечестваНовый годМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)ОтдыхПраздникПраздник Весны и ТрудаИнфографикаОбщество
Популярные комментарии
Да ладно?! А то ж писали, что если 31 декабря станет выходным, то сильно нарушит Трудовой Кодекс. Или передумали, потому что везде писать стали, что Конституцию можно переписывать, а 31 декабря отдыхать- ну очень серьезное нарушение ТК!
8 сентября, 15:19
ТКТатьяна Ковалева
731002
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